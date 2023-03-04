Шольц сказал Байдену, что Германия будет поддерживать Украину, сколько нужно

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время встречи в Белом Доме с президентом США Джозефом Байденом, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно

Об этом передает издание CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это очень, очень важный год из-за очень опасной угрозы миру, происходящей от вторгшейся в Украину России и очень важно, что мы действовали вместе, что мы организовались в ногу, и что мы сделали возможным, чтобы мы могли дать необходимую поддержку Украине все это время", - сказал Шольц на встрече в пятницу.

В свою очередь Байден отметил, что поддержка Украины Шольцем "имела огромное значение" во время войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден и Шольц поддерживают идею справедливого мирного соглашения между Украиной и РФ, - Белый дом

"Как союзники по НАТО мы делаем альянс сильнее и боеспособнее", - добавил американский лидер.