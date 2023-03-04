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Шольц сказал Байдену, что Германия будет поддерживать Украину, сколько нужно
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время встречи в Белом Доме с президентом США Джозефом Байденом, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно
Об этом передает издание CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это очень, очень важный год из-за очень опасной угрозы миру, происходящей от вторгшейся в Украину России и очень важно, что мы действовали вместе, что мы организовались в ногу, и что мы сделали возможным, чтобы мы могли дать необходимую поддержку Украине все это время", - сказал Шольц на встрече в пятницу.
В свою очередь Байден отметил, что поддержка Украины Шольцем "имела огромное значение" во время войны.
"Как союзники по НАТО мы делаем альянс сильнее и боеспособнее", - добавил американский лидер.
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то Марік сам себе розмінував і спалив...
так то не кацапня напала на Україну, а Рузвельт?
до останнього моменту не вірив - шо кацапів при народженні ******* об кафель один раз - не два!
помилився....
https://m.youtube.com/watch?v=Q7PRO0FzFqA Путин: граница России нигде не заканчивается