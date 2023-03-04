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Шольц сказал Байдену, что Германия будет поддерживать Украину, сколько нужно

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время встречи в Белом Доме с президентом США Джозефом Байденом, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно

Об этом передает издание CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это очень, очень важный год из-за очень опасной угрозы миру, происходящей от вторгшейся в Украину России и очень важно, что мы действовали вместе, что мы организовались в ногу, и что мы сделали возможным, чтобы мы могли дать необходимую поддержку Украине все это время", - сказал Шольц на встрече в пятницу.

В свою очередь Байден отметил, что поддержка Украины Шольцем "имела огромное значение" во время войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден и Шольц поддерживают идею справедливого мирного соглашения между Украиной и РФ, - Белый дом

"Как союзники по НАТО мы делаем альянс сильнее и боеспособнее", - добавил американский лидер.

Байден Джо (2794) Германия (7059) помощь (7861) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+2
Байден відповів Шольцу - яволь!
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04.03.2023 06:16
+1
то не зелені розмінулали Чонгар і дали кацапні спромогу спалити місто в нуль...
то Марік сам себе розмінував і спалив...
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04.03.2023 06:29
+1
Якого ти хріна не спиш 🤔
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04.03.2023 07:05
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Байден відповів Шольцу - яволь!
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04.03.2023 06:16 Ответить
то не зелені розмінулали Чонгар і дали кацапні спромогу спалити місто в нуль...
то Марік сам себе розмінував і спалив...
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04.03.2023 06:29 Ответить
А хто замінував море біля Одеси? Невідомі "патріоти" ?
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04.03.2023 15:08 Ответить
от тут злупилася муйня ...
так то не кацапня напала на Україну, а Рузвельт?
до останнього моменту не вірив - шо кацапів при народженні ******* об кафель один раз - не два!
помилився....
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04.03.2023 06:47 Ответить
Якого ти хріна не спиш 🤔
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04.03.2023 07:05 Ответить
якого ти хріна питаеш, павлік?
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04.03.2023 07:10 Ответить
Як якого Такого хріна як ти
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04.03.2023 10:23 Ответить
їх народжують стоячи.а особливо одарьонних- стоячи на сходах.
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04.03.2023 09:19 Ответить
а Bild на днях вже написав, скільки саме це "скільки потрібно".
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04.03.2023 09:51 Ответить
Україні не можна вірити фріцам і їх обіцянкам.Приклад прорашистської німецької шльондри меркель,коштував і коштує Україні сотні тисяч людських життів і втратою українських територій...
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04.03.2023 12:13 Ответить
Юстас - Алексу, Bitte Shawn.
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04.03.2023 13:19 Ответить
Якщо хтось на заході, або в інших країнах, сподівається, що якщо московія захопить Україну, а може ще декілька якихось країн бувшого ссср, то вона заспокоїться і всі будуть жити спокій но й щасливо, то тут таке відео 2016 року, яке повинно струсонути мізки

https://m.youtube.com/watch?v=Q7PRO0FzFqA Путин: граница России нигде не заканчивается
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04.03.2023 15:36 Ответить
 
 