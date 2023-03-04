Шольц сказав Байдену, що Німеччина підтримуватиме Україну, скільки потрібно
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час зустрічі у Білому Домі з президентом США Джозефом Байденом, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно
Про це передає видання CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Це дуже, дуже важливий рік через дуже небезпечну загрозу світові, що походить від Росії, що вторглася в Україну, і дуже важливо, що ми діяли разом, що ми організувалися в ногу, і що ми зробили можливим, щоб ми могли дати необхідну підтримку Україні упродовж усього цього часу", - сказав Шольц на зустрічі у п'ятницю.
У свою чергу Байден зазначив, що підтримка України Шольцем "мала величезне значення" під час війни.
"Як союзники по НАТО, ми робимо альянс сильнішим і боєздатнішим", - додав американський лідер.
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то Марік сам себе розмінував і спалив...
так то не кацапня напала на Україну, а Рузвельт?
до останнього моменту не вірив - шо кацапів при народженні ******* об кафель один раз - не два!
помилився....
https://m.youtube.com/watch?v=Q7PRO0FzFqA Путин: граница России нигде не заканчивается