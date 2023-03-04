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Шольц сказав Байдену, що Німеччина підтримуватиме Україну, скільки потрібно

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час зустрічі у Білому Домі з президентом США Джозефом Байденом, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно

Про це передає видання CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Це дуже, дуже важливий рік через дуже небезпечну загрозу світові, що походить від Росії, що вторглася в Україну, і дуже важливо, що ми діяли разом, що ми організувалися в ногу, і що ми зробили можливим, щоб ми могли дати необхідну підтримку Україні упродовж усього цього часу", - сказав Шольц на зустрічі у п'ятницю.

У свою чергу Байден зазначив, що підтримка України Шольцем "мала величезне значення" під час війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден і Шольц підтримують ідею справедливої мирної угоди між Україною та РФ, - Білий дім

"Як союзники по НАТО, ми робимо альянс сильнішим і боєздатнішим", - додав американський лідер.

Автор: 

Байден Джо (2892) Німеччина (7467) допомога (8428) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+2
Байден відповів Шольцу - яволь!
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04.03.2023 06:16
+1
то не зелені розмінулали Чонгар і дали кацапні спромогу спалити місто в нуль...
то Марік сам себе розмінував і спалив...
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04.03.2023 06:29
+1
Якого ти хріна не спиш 🤔
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04.03.2023 07:05
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Байден відповів Шольцу - яволь!
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04.03.2023 06:16 Відповісти
то не зелені розмінулали Чонгар і дали кацапні спромогу спалити місто в нуль...
то Марік сам себе розмінував і спалив...
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04.03.2023 06:29 Відповісти
А хто замінував море біля Одеси? Невідомі "патріоти" ?
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04.03.2023 15:08 Відповісти
от тут злупилася муйня ...
так то не кацапня напала на Україну, а Рузвельт?
до останнього моменту не вірив - шо кацапів при народженні ******* об кафель один раз - не два!
помилився....
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04.03.2023 06:47 Відповісти
Якого ти хріна не спиш 🤔
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04.03.2023 07:05 Відповісти
якого ти хріна питаеш, павлік?
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04.03.2023 07:10 Відповісти
Як якого Такого хріна як ти
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04.03.2023 10:23 Відповісти
їх народжують стоячи.а особливо одарьонних- стоячи на сходах.
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04.03.2023 09:19 Відповісти
а Bild на днях вже написав, скільки саме це "скільки потрібно".
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04.03.2023 09:51 Відповісти
Україні не можна вірити фріцам і їх обіцянкам.Приклад прорашистської німецької шльондри меркель,коштував і коштує Україні сотні тисяч людських життів і втратою українських територій...
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04.03.2023 12:13 Відповісти
Юстас - Алексу, Bitte Shawn.
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04.03.2023 13:19 Відповісти
Якщо хтось на заході, або в інших країнах, сподівається, що якщо московія захопить Україну, а може ще декілька якихось країн бувшого ссср, то вона заспокоїться і всі будуть жити спокій но й щасливо, то тут таке відео 2016 року, яке повинно струсонути мізки

https://m.youtube.com/watch?v=Q7PRO0FzFqA Путин: граница России нигде не заканчивается
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04.03.2023 15:36 Відповісти
 
 