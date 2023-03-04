Оккупанты создают "добровольческие дружины" в Симферополе. Боятся активизации проукраинского движения, - Генштаб

В Симферополе временно оккупированной республики Крым российские оккупационные власти, опасаясь активизации проукраинского движения, действий патриотически настроенных ячеек, создают так называемые "добровольческие дружины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Известно, что в результате войны в Украине существует определенная нехватка сотрудников правоохранительных органов, поэтому, кроме патрулирования города, одной из задач упомянутых подразделений должно быть выявление корректировщиков и диверсантов", - говорится в сообщении.

Также читайте: Активисты "Желтой ленты" начали акцию "Приближается время свободы" в Крыму: превращают вражеские Z в сине-желтые песочные часы. ВИДЕО