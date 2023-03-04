РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13786 посетителей онлайн
Новости Война
2 606 10

Оккупанты создают "добровольческие дружины" в Симферополе. Боятся активизации проукраинского движения, - Генштаб

крим

В Симферополе временно оккупированной республики Крым российские оккупационные власти, опасаясь активизации проукраинского движения, действий патриотически настроенных ячеек, создают так называемые "добровольческие дружины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Известно, что в результате войны в Украине существует определенная нехватка сотрудников правоохранительных органов, поэтому, кроме патрулирования города, одной из задач упомянутых подразделений должно быть выявление корректировщиков и диверсантов", - говорится в сообщении.

Также читайте: Активисты "Желтой ленты" начали акцию "Приближается время свободы" в Крыму: превращают вражеские Z в сине-желтые песочные часы. ВИДЕО

Генштаб ВС (6434) Крым (26419) Симферополь (658) народная дружина (6)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
https://twitter.com/i/status/1631672137126739969 идет активное оборудование пляжей к наступающему курортному сезону
показать весь комментарий
04.03.2023 07:00
+2
кацдобровольців як побачите?
в полон не беріть - марна справа...
показать весь комментарий
04.03.2023 07:02
+2
15 років за участь у незаконних воєнізованих формуваннях окупаційної влади

українське ТБ ( а його дивляться в Криму) має чітко оголошувати для крисчан що таке колабораціонізм і що за нього буває
показать весь комментарий
04.03.2023 07:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.03.2023 06:59 Ответить
15 років за участь у незаконних воєнізованих формуваннях окупаційної влади

українське ТБ ( а його дивляться в Криму) має чітко оголошувати для крисчан що таке колабораціонізм і що за нього буває
показать весь комментарий
04.03.2023 07:36 Ответить
https://twitter.com/i/status/1631672137126739969 идет активное оборудование пляжей к наступающему курортному сезону
показать весь комментарий
04.03.2023 07:00 Ответить
свіжевистругані лежаки в траншеях, зручні підходи та відходи до пляжів...

те, над чим стьобались навесні 14-го стало реальністю у 22-му
показать весь комментарий
04.03.2023 07:40 Ответить
кацдобровольців як побачите?
в полон не беріть - марна справа...
показать весь комментарий
04.03.2023 07:02 Ответить
сімферопільська область починає складати списки рускага міра - добрий знак.
показать весь комментарий
04.03.2023 08:13 Ответить
в ті дружини якраз і потрібно вступати "українським партизанам" і їх очолювати
показать весь комментарий
04.03.2023 08:24 Ответить
А що їх створювати?Ця мерзота сформована і має назву "самооборона крима". Доречі!А сбу відстлідковує цих " самооборонців"?Вони зухвало марширують,окремими колонами, на різних мітінгах в криму ?Там видно рожи всіх зрадників.
показать весь комментарий
04.03.2023 08:24 Ответить
Партизани кримського військового руху "Атеш" записали відеозвернення, у якому заявили про готовність підтримати ЗСУ під час визволення Криму: https://twitter.com/i/status/1631616102240342016 "Ми в Джанкої. Чекаємо ЗСУ. Зробили десятки схронів зі зброєю, вибухівкою та ************. Зараз будемо мінувати залізницю".
показать весь комментарий
04.03.2023 08:28 Ответить
Мені чомусь здається, що з поверненням Криму буде простіше, ніж з бамбасом. Бо бамбас - то збіговисько виродків, наркоманів, алкоголіків. Там вже багато загиблих, а у них є рідня. Там років сто буде стояти скиглення про де, як їх дамбілі.
показать весь комментарий
04.03.2023 09:27 Ответить
 
 