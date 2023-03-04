Оккупанты создают "добровольческие дружины" в Симферополе. Боятся активизации проукраинского движения, - Генштаб
В Симферополе временно оккупированной республики Крым российские оккупационные власти, опасаясь активизации проукраинского движения, действий патриотически настроенных ячеек, создают так называемые "добровольческие дружины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Известно, что в результате войны в Украине существует определенная нехватка сотрудников правоохранительных органов, поэтому, кроме патрулирования города, одной из задач упомянутых подразделений должно быть выявление корректировщиков и диверсантов", - говорится в сообщении.
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українське ТБ ( а його дивляться в Криму) має чітко оголошувати для крисчан що таке колабораціонізм і що за нього буває
те, над чим стьобались навесні 14-го стало реальністю у 22-му
в полон не беріть - марна справа...