Минобороны РФ заявило, что Шойгу посещал Донбасс
Министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал на оккупированной территории Украины и вручил медали военным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны России.
Отмечается, что Шойгу "проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск на Южно-Донецком направлении".
Министр вручил военным РФ "ордена мужества", награды "георгиевский крест" и медали "за отвагу".
Шойгу также сказал военным, что те "воюют достойно", а впереди у них "много дел".
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Российский фитнес-блогер Алексей Столяров, женатый на дочери министра обороны россии шойгу, в день годовщины войны россии против Украины осудил действия диктатора путина, назвал его сторонников "Z-быдлом" и посоветовал им не кричать о патриотизме, а самим стать теми же "героями" и присоединиться к армии.