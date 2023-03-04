Минобороны РФ заявило, что Шойгу посещал Донбасс

Министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал на оккупированной территории Украины и вручил медали военным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что Шойгу "проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск на Южно-Донецком направлении".

Министр вручил военным РФ "ордена мужества", награды "георгиевский крест" и медали "за отвагу".

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Шойгу также сказал военным, что те "воюют достойно", а впереди у них "много дел".