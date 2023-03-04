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Минобороны РФ заявило, что Шойгу посещал Донбасс

шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал на оккупированной территории Украины и вручил медали военным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что Шойгу "проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск на Южно-Донецком направлении".

Министр вручил военным РФ "ордена мужества", награды "георгиевский крест" и медали "за отвагу".

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Шойгу также сказал военным, что те "воюют достойно", а впереди у них "много дел".

армия РФ (19592) Шойгу Сергей (714)


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Топ комментарии
+8
Другу армію вже час нагороджувати березовими хрестами.
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04.03.2023 11:14
+7
Ага, так як і бородате підрило рамзанка каквдиров у Києві...
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04.03.2023 11:07
+7
Одразу згадав чудову польську кінокомедвю "Ва-банк - 2". 😂 Як банкіра Крамера перевозили через фіктивний, спеціально збудований талановитими шахраями кордон. 😁
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04.03.2023 11:09
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В чемоданчике пуйла?
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04.03.2023 11:05 Ответить
І в сраку не прилетів привіт від Хаймарса? Оленевод сміливець.
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04.03.2023 11:06 Ответить
Не прилетить. До Мосфільму Хаймарси ще не долітають
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04.03.2023 11:37 Ответить
Ага, так як і бородате підрило рамзанка каквдиров у Києві...
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04.03.2023 11:07 Ответить
Зять минобороны России шойгу Алексей Столяров осудил войну России против Украины и назвал сторонников путинского режима "Z-быдлом".
Российский фитнес-блогер Алексей Столяров, женатый на дочери министра обороны россии шойгу, в день годовщины войны россии против Украины осудил действия диктатора путина, назвал его сторонников "Z-быдлом" и посоветовал им не кричать о патриотизме, а самим стать теми же "героями" и присоединиться к армии.
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04.03.2023 11:08 Ответить
"Фітнєс-блоґєр".. ***** посада....
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04.03.2023 11:52 Ответить
Одразу згадав чудову польську кінокомедвю "Ва-банк - 2". 😂 Як банкіра Крамера перевозили через фіктивний, спеціально збудований талановитими шахраями кордон. 😁
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04.03.2023 11:09 Ответить
Чергові кацапські казочки.
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04.03.2023 11:10 Ответить
и криминальный эпизод для ГААГИ или Международного трибунала против высшего военно политического руководства РФ!
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04.03.2023 11:14 Ответить
Другу армію вже час нагороджувати березовими хрестами.
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04.03.2023 11:14 Ответить
А лінію фронту в Бєлгородській та Брянській народних республіках? А вивчити місцевість навколо Воронежа? Нє? Як же тоді ці кремляді будуть давати "відповідь" на "провокації"?
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04.03.2023 11:25 Ответить
Відвідав - не відвідав -- ні холодно ні жарко .
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04.03.2023 11:27 Ответить
ссыкло максимум мог посетить приграничный город в ростовской области, который формально тоже считается донбасс.
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04.03.2023 12:11 Ответить
иди на путина - кобыле своей будешь указывать...
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04.03.2023 12:33 Ответить
За Уралом вже Донбас? Не знав...
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04.03.2023 12:40 Ответить
оленевод по ходу пельмени привозил?.............тьфу ***** тувинский............................
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04.03.2023 12:46 Ответить
Шо скайп животворящий делает
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04.03.2023 12:52 Ответить
Верблюдовод живий, не "200"-тий? Тоді брехня, мабуть з віслюками бавився!
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04.03.2023 15:11 Ответить
 
 