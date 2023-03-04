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Міноборони РФ заявило, що Шойгу відвідував Донбас

шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито побував на окупованій території України та вручив медалі військовим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Росії.

Зазначається, що Шойгу "проінспектував передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ на Південно-Донецькому напрямку".

Міністр вручив військовим РФ "ордени мужності", нагороди "георгієвський хрест" та медалі "за відвагу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Терорист Пригожин звинуватив Герасимова та Шойгу у зраді батьківщини: "у мене люди гинуть пачками, а вони хіхікають у себе в кабінетах". АУДIО

Шойгу також заявив воїнам, що ті "воюють гідно", а попереду у них "багато справ".

Автор: 

армія рф (17743) Шойгу Сергій (628)


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Топ коментарі
+8
Другу армію вже час нагороджувати березовими хрестами.
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04.03.2023 11:14
+7
Ага, так як і бородате підрило рамзанка каквдиров у Києві...
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04.03.2023 11:07
+7
Одразу згадав чудову польську кінокомедвю "Ва-банк - 2". 😂 Як банкіра Крамера перевозили через фіктивний, спеціально збудований талановитими шахраями кордон. 😁
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04.03.2023 11:09
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В чемоданчике пуйла?
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04.03.2023 11:05 Відповісти
І в сраку не прилетів привіт від Хаймарса? Оленевод сміливець.
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04.03.2023 11:06 Відповісти
Не прилетить. До Мосфільму Хаймарси ще не долітають
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04.03.2023 11:37 Відповісти
Ага, так як і бородате підрило рамзанка каквдиров у Києві...
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04.03.2023 11:07 Відповісти
Зять минобороны России шойгу Алексей Столяров осудил войну России против Украины и назвал сторонников путинского режима "Z-быдлом".
Российский фитнес-блогер Алексей Столяров, женатый на дочери министра обороны россии шойгу, в день годовщины войны россии против Украины осудил действия диктатора путина, назвал его сторонников "Z-быдлом" и посоветовал им не кричать о патриотизме, а самим стать теми же "героями" и присоединиться к армии.
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04.03.2023 11:08 Відповісти
"Фітнєс-блоґєр".. ***** посада....
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04.03.2023 11:52 Відповісти
Одразу згадав чудову польську кінокомедвю "Ва-банк - 2". 😂 Як банкіра Крамера перевозили через фіктивний, спеціально збудований талановитими шахраями кордон. 😁
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04.03.2023 11:09 Відповісти
Чергові кацапські казочки.
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04.03.2023 11:10 Відповісти
и криминальный эпизод для ГААГИ или Международного трибунала против высшего военно политического руководства РФ!
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04.03.2023 11:14 Відповісти
Другу армію вже час нагороджувати березовими хрестами.
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04.03.2023 11:14 Відповісти
А лінію фронту в Бєлгородській та Брянській народних республіках? А вивчити місцевість навколо Воронежа? Нє? Як же тоді ці кремляді будуть давати "відповідь" на "провокації"?
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04.03.2023 11:25 Відповісти
Відвідав - не відвідав -- ні холодно ні жарко .
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04.03.2023 11:27 Відповісти
ссыкло максимум мог посетить приграничный город в ростовской области, который формально тоже считается донбасс.
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04.03.2023 12:11 Відповісти
иди на путина - кобыле своей будешь указывать...
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04.03.2023 12:33 Відповісти
За Уралом вже Донбас? Не знав...
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04.03.2023 12:40 Відповісти
оленевод по ходу пельмени привозил?.............тьфу ***** тувинский............................
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04.03.2023 12:46 Відповісти
Шо скайп животворящий делает
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04.03.2023 12:52 Відповісти
Верблюдовод живий, не "200"-тий? Тоді брехня, мабуть з віслюками бавився!
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04.03.2023 15:11 Відповісти
 
 