Міноборони РФ заявило, що Шойгу відвідував Донбас
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито побував на окупованій території України та вручив медалі військовим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Росії.
Зазначається, що Шойгу "проінспектував передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ на Південно-Донецькому напрямку".
Міністр вручив військовим РФ "ордени мужності", нагороди "георгієвський хрест" та медалі "за відвагу".
Шойгу також заявив воїнам, що ті "воюють гідно", а попереду у них "багато справ".
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Российский фитнес-блогер Алексей Столяров, женатый на дочери министра обороны россии шойгу, в день годовщины войны россии против Украины осудил действия диктатора путина, назвал его сторонников "Z-быдлом" и посоветовал им не кричать о патриотизме, а самим стать теми же "героями" и присоединиться к армии.