Белорусский диктатор Лукашенко обозвал Зеленского и бросил ему "вызов". ВИДЕО
Белорусский диктатор Александр Лукашенко раскритиковал президента Зеленского и заявил, что тот просил "заключить пакт о ненападении".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Он комментировал взрывы на аэродроме "Мачулищи".
"Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет своим народом. Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент", - сказал Лукашенко. .
По словам самопровозглашенного "президента, "Зеленский якобы" бегает вокруг Беларуси, присылает людей и просит "его" заключить пакт о ненападении".
"На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". - "Нет, давайте подпишем договор под покровительством организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время... что ж, вызов брошен", - добавил Лукашенко.
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Це не відміняє того що лука теж така сама гнида.просто на нього насрати але зєлєнський і єрмак здали пів України а скільки вже воїнів загинуло через клоуна і єрмака?а що про мародера рєзнікова якого зєлєнський покриває, а якщо копнути любого з слуги урода?
Ну то хто гнида вусата ?