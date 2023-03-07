РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13211 посетитель онлайн
Новости Война
65 509 212

Белорусский диктатор Лукашенко обозвал Зеленского и бросил ему "вызов". ВИДЕО

лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко раскритиковал президента Зеленского и заявил, что тот просил "заключить пакт о ненападении".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Он комментировал взрывы на аэродроме "Мачулищи".

"Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет своим народом. Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент", - сказал Лукашенко. .

По словам самопровозглашенного "президента, "Зеленский якобы" бегает вокруг Беларуси, присылает людей и просит "его" заключить пакт о ненападении".

"На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". - "Нет, давайте подпишем договор под покровительством организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время... что ж, вызов брошен", - добавил Лукашенко.

Также читайте: Подрыв ДРЛО А-50 на авиабазе "Мачулищи": Лукашенко заявил о "задержании украинского террориста", обвинил СБУ и ЦРУ

Беларусь (7921) Зеленский Владимир (20854) Лукашенко Александр (3618)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+74
Гандон вусатий шукає привід для війни? Ми ж тебе з твоєю ************ закопаємо, як картоплю.
показать весь комментарий
07.03.2023 14:55 Ответить
+56
Цей картопляний "стратег" має великі плани на майбутнє.

показать весь комментарий
07.03.2023 15:08 Ответить
+54
Ах тиж вусата хвойда! Карту ту покажи аже і скажино мені уйобіщний прапорщик колгоспу бсср звідки напали на Україну і з якої території її обстріліють гнидо ти!!
показать весь комментарий
07.03.2023 14:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
злобный дешевый колхозный картофельный недорусский клоун
показать весь комментарий
07.03.2023 22:31 Ответить
**** , вообще окуел, заявлять на весь мир, Украина в крови разрухе ,и эта тварь дырявая такое заявляет во время войны.
показать весь комментарий
07.03.2023 23:22 Ответить
зеленский гнида а ти *******
показать весь комментарий
07.03.2023 23:52 Ответить
Таке враження, що воно саме себе убаюкувало цими призивами до чогось )
показать весь комментарий
08.03.2023 00:49 Ответить
Придурок нафталиновый.
показать весь комментарий
08.03.2023 01:04 Ответить
лука правильно сказав , він добре знає.що зєлєнський і єрмак працюють на кацапів , приклад як ці два урода злили операцію по вагнерам.
Це не відміняє того що лука теж така сама гнида.просто на нього насрати але зєлєнський і єрмак здали пів України а скільки вже воїнів загинуло через клоуна і єрмака?а що про мародера рєзнікова якого зєлєнський покриває, а якщо копнути любого з слуги урода?
показать весь комментарий
08.03.2023 05:28 Ответить
особо удручающий вид произвели военные подстарки...
показать весь комментарий
08.03.2023 06:56 Ответить
Вякает завгосп беларусской губернии параши. ********* вас давно надо,уроды,за ракетные атаки.
показать весь комментарий
08.03.2023 08:39 Ответить
Це ж той літак який кружляє навкруги і робить паніку в Україні ?
Ну то хто гнида вусата ?
показать весь комментарий
08.03.2023 08:45 Ответить
Как то он поздно всрался,указаний шо ли ждал.
показать весь комментарий
08.03.2023 09:09 Ответить
Колхозное быдло
показать весь комментарий
11.03.2023 20:11 Ответить
Страница 3 из 3
 
 