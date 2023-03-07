Белорусский диктатор Лукашенко обозвал Зеленского и бросил ему "вызов". ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко раскритиковал президента Зеленского и заявил, что тот просил "заключить пакт о ненападении".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Он комментировал взрывы на аэродроме "Мачулищи".

"Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет своим народом. Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент", - сказал Лукашенко. .

По словам самопровозглашенного "президента, "Зеленский якобы" бегает вокруг Беларуси, присылает людей и просит "его" заключить пакт о ненападении".

"На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". - "Нет, давайте подпишем договор под покровительством организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время... что ж, вызов брошен", - добавил Лукашенко.

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