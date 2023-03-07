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Новости Война
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Спецслужбы РФ пытались получать разведданные под видом представителей иностранных медиа, - СБУ

шпигунство

Киберспециалисты Службы безопасности фиксируют многочисленные попытки спецслужб РФ получить разведывательную информацию в Украине под предлогом деятельности представителей иностранных медиа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Для сбора закрытых сведений враг использует специализированные интернет-платформы и профессиональные онлайн-форумы украинских журналистов.

На этих ресурсах оккупанты размещают информационные запросы якобы от работников известных зарубежных СМИ.

"В своих сообщениях они обращаются к медийщикам и другим участникам профильных групп по получению материалов вроде бы для подготовки "сюжетов" или "документальных фильмов" о войне в Украине. В первую очередь врага интересуют сведения о результатах российских ракетных ударов по украинским городам, в том числе локации "прилетов" и их последствия. В случае предоставления соответствующих медиафайлов или текстовых сообщений авторы "объявлений" обещают "гонорар", - говорится в сообщении.

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Полученная таким образом информация нужна агрессору для корректировки повторных воздушных атак на украинские объекты.

Служба безопасности предупреждает общественность о таких попытках враждебной разведывательно-подрывной деятельности и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

Кроме того, СБУ обращается к гражданам быть бдительными и сразу уведомлять правоохранителей о фактах подозрительных "запросов" от не установленных абонентов.

Мероприятия по разоблачению и нейтрализации угроз подрывной деятельности российских спецслужб проводили сотрудники Службы безопасности Львовской области.

Автор: 

киберпреступление (762) обстрел (27820) ракеты (3612) россия (96169) СБУ (20038) СМИ (3840) спецслужбы (470)


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автори "оголошень" обіцяють "гонорар"
Ніщо не видавало Штірліца.
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07.03.2023 16:37 Ответить
Бог мабудь хтів зробити окремо "рускіх" і окремо "підарасів"!
А потім подумав: - А навіщо? Цеж одне і теж!...
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07.03.2023 16:40 Ответить
Враження, що якби вони були дійсно представниками іноземних медіа, а не російськими шпигунами то інформацію їм би надавали.
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07.03.2023 16:45 Ответить
Пздц!!!
А накидку "лапоть-невидимка" не пробовали использовать?
Рузьге! Ну почему вы так непроходимо тупы?
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07.03.2023 18:17 Ответить
 
 