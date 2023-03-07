Спецслужбы РФ пытались получать разведданные под видом представителей иностранных медиа, - СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности фиксируют многочисленные попытки спецслужб РФ получить разведывательную информацию в Украине под предлогом деятельности представителей иностранных медиа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Для сбора закрытых сведений враг использует специализированные интернет-платформы и профессиональные онлайн-форумы украинских журналистов.

На этих ресурсах оккупанты размещают информационные запросы якобы от работников известных зарубежных СМИ.

"В своих сообщениях они обращаются к медийщикам и другим участникам профильных групп по получению материалов вроде бы для подготовки "сюжетов" или "документальных фильмов" о войне в Украине. В первую очередь врага интересуют сведения о результатах российских ракетных ударов по украинским городам, в том числе локации "прилетов" и их последствия. В случае предоставления соответствующих медиафайлов или текстовых сообщений авторы "объявлений" обещают "гонорар", - говорится в сообщении.

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Полученная таким образом информация нужна агрессору для корректировки повторных воздушных атак на украинские объекты.

Служба безопасности предупреждает общественность о таких попытках враждебной разведывательно-подрывной деятельности и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

Кроме того, СБУ обращается к гражданам быть бдительными и сразу уведомлять правоохранителей о фактах подозрительных "запросов" от не установленных абонентов.

Мероприятия по разоблачению и нейтрализации угроз подрывной деятельности российских спецслужб проводили сотрудники Службы безопасности Львовской области.