СБУ блокировала доступ российских спецслужб к проектной документации украинских АЭС

Служба безопасности Украины предотвратила вероятную передачу российским спецслужбам доступа к проектно-конструкторской документации Запорожской и Южно-Украинской атомных электростанций.

Об этом сообщила СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечают, упомянутые АЭС имеют стратегическое значение для безопасной эксплуатации объектов энергетической инфраструктуры Украины.

"Эта документация хранилась в Харьковском институте "Энергопроект", контрольный пакет акций которого находится в собственности государства. Именно здесь еще в советский период разрабатывались генеральные проекты Запорожской и Южно-Украинской АЭС, а недавно проектировались их модернизация и техническое переоснащение", — отметили в СБУ.

Как сообщается, оперативникам заблаговременно поступила информация о попытках отдельных граждан Украины и подконтрольных им коммерческих структур установить контроль над этим государственным учреждением.

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Установлено, что действительной целью посягательств было получение в свое распоряжение проектной документации АЭС, что создавало реальную угрозу государственной, экономической и экологической безопасности Украины.

По данным следствия, к началу российской агрессии в 2014 году почти треть акций харьковского проектного института находилась в собственности российской коммерческой структуры, со своей стороны связанной с российскими спецслужбами. После нескольких перепродаж через офшорные компании владельцами этого пакета стали физические и юридические лица Украины.

"В результате проведенных следственных действий Службой безопасности блокированы противоправные направления в проектную документацию со стороны спецслужб России. Архивная документация изъята, на нее судом наложен арест", - сообщили в СБУ.

Правоохранители установили исполнителей и заказчиков сделки. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство.

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Проверяется возможная причастность дельцов к сотрудничеству со спецслужбами Российской Федерации. Следственно-оперативные действия продолжаются.

Как сообщал Укринформ, с начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила или задержала 360 вражеских агентов.