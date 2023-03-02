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СБУ блокировала доступ российских спецслужб к проектной документации украинских АЭС

сбу

Служба безопасности Украины предотвратила вероятную передачу российским спецслужбам доступа к проектно-конструкторской документации Запорожской и Южно-Украинской атомных электростанций.

Об этом сообщила СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечают, упомянутые АЭС имеют стратегическое значение для безопасной эксплуатации объектов энергетической инфраструктуры Украины.

"Эта документация хранилась в Харьковском институте "Энергопроект", контрольный пакет акций которого находится в собственности государства. Именно здесь еще в советский период разрабатывались генеральные проекты Запорожской и Южно-Украинской АЭС, а недавно проектировались их модернизация и техническое переоснащение", — отметили в СБУ.

Как сообщается, оперативникам заблаговременно поступила информация о попытках отдельных граждан Украины и подконтрольных им коммерческих структур установить контроль над этим государственным учреждением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сумской области задержан российский шпион, разведывавший позиции ВСУ на приграничных территориях, - СБУ. ФОТОрепортаж

Установлено, что действительной целью посягательств было получение в свое распоряжение проектной документации АЭС, что создавало реальную угрозу государственной, экономической и экологической безопасности Украины.

По данным следствия, к началу российской агрессии в 2014 году почти треть акций харьковского проектного института находилась в собственности российской коммерческой структуры, со своей стороны связанной с российскими спецслужбами. После нескольких перепродаж через офшорные компании владельцами этого пакета стали физические и юридические лица Украины.

"В результате проведенных следственных действий Службой безопасности блокированы противоправные направления в проектную документацию со стороны спецслужб России. Архивная документация изъята, на нее судом наложен арест", - сообщили в СБУ.

Правоохранители установили исполнителей и заказчиков сделки. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство.

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Проверяется возможная причастность дельцов к сотрудничеству со спецслужбами Российской Федерации. Следственно-оперативные действия продолжаются.

Как сообщал Укринформ, с начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила или задержала 360 вражеских агентов.

АЭС (545) документ (400) россия (96018) СБУ (19983) спецслужбы (467) Запорожская АЭС (712)


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Топ комментарии
+4
Перший замісник Баканова , зрадник. котрий здав Херсон , до роботи д Ванькою другом Зе, був куратором від СБУ ПО усіхАЕС , так що захищати там вже нічого
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02.03.2023 19:35
+3
Агов! В нас всюди такий бардак з надзвичайно важливими для ОБОРОНОЗДАТНОСТІ МАТЕРІАЛАМИ, ДОКУМЕНТАМИ, ОБ'ЄКТАМИ!? І ЦЕ ПІСЛЯ МАЙЖЕ ДЕВ'ЯТИ РОКІВ ВІЙНИ!
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02.03.2023 19:30
+3
На підлу провокацію 5 каналу Зеленський гордо відповів.

Я Президент України, я віддав окупантам:
- Азовське море
- сухопутний коридор в Крим
- Маріуполь
- південь України
- ЗАЕС
- воду в Крим
- 20% економіки.

Не віддав, а про#бав - уточнив хтось голосом Арестовича.

(c)
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02.03.2023 19:45
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дерьмак не здав? дивно
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02.03.2023 19:24 Ответить
Агов! В нас всюди такий бардак з надзвичайно важливими для ОБОРОНОЗДАТНОСТІ МАТЕРІАЛАМИ, ДОКУМЕНТАМИ, ОБ'ЄКТАМИ!? І ЦЕ ПІСЛЯ МАЙЖЕ ДЕВ'ЯТИ РОКІВ ВІЙНИ!
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02.03.2023 19:30 Ответить
Ай, маладці.
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02.03.2023 19:31 Ответить
Имитация бурной деятельности.Это блюдо красивое и вкусно пахнет,но сделано из туалетной бумаги.Непробиваемый чекистский стиль
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02.03.2023 19:31 Ответить
Перший замісник Баканова , зрадник. котрий здав Херсон , до роботи д Ванькою другом Зе, був куратором від СБУ ПО усіхАЕС , так що захищати там вже нічого
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02.03.2023 19:35 Ответить
Вибачаюсь ВИПРАЛЮСЬ , той генерал був куратором безпеки зони відчудження ЧорнобильськоїАЕС , А ЕНЕРГОАТОМОМ керувплт зрадники СПОЧАТКУ Жванія а потім Деркач при ЗЕ (В ПОДЯКУ ЗА ПЛІВКИ БАЙДЕНА )
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02.03.2023 19:52 Ответить
Так от той генерал янаумов й здав усю документацію ЧАЕС , а інший замісник Баканова здав Херсон
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02.03.2023 19:58 Ответить
Та ви шо, що усі запроданці повиздихали?
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02.03.2023 19:41 Ответить
Мля. Я на секундочку вибачаюсь, а коли збудували усі ці станції, а?
Усе будувалось по типовим проектам і в СРСРії. Тобто, усе, що треба оркорейх і так має.
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02.03.2023 19:43 Ответить
На підлу провокацію 5 каналу Зеленський гордо відповів.

Я Президент України, я віддав окупантам:
- Азовське море
- сухопутний коридор в Крим
- Маріуполь
- південь України
- ЗАЕС
- воду в Крим
- 20% економіки.

Не віддав, а про#бав - уточнив хтось голосом Арестовича.

(c)
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02.03.2023 19:45 Ответить
В Україні все що більш менш діюче передано росіянам і навіть під час війни ніхто нічого не націоналізує ВР постійно зайнята конвертами замість прийняття законів потрібних державі
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02.03.2023 19:46 Ответить
Новина від СБУ рівня "Президент підписав указ...".
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02.03.2023 19:50 Ответить
.. как то подозрительно быстро.. Не знаю, уже гордится или еще подождать..
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02.03.2023 20:00 Ответить
Блокувала, але вже не блокує? Чи ЗАблокувала?
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05.03.2023 18:27 Ответить
 
 