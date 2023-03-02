СБУ блокувала доступ російських спецслужб до проєктної документації українських АЕС

Служба безпеки України запобігла ймовірній передачі російським спецслужбам доступу до проєктно-конструкторської документації Запорізької та Південноукраїнської атомних електростанцій.

Про це повідомила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зауважують, згадані АЕС мають стратегічне значення для безпечної експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури України.

"Ця документація зберігалася у Харківському інституті "Енергопроєкт", контрольний пакет акцій якого перебуває у власності держави. Саме тут ще у радянський період розроблялися генеральні проєкти Запорізької та Південноукраїнської АЕС, а нещодавно проєктувалися їхні модернізація і технічне переоснащення", — зазначили в СБУ.

Як повідомляється, оперативникам завчасно надійшла інформація про спроби окремих громадян України та підконтрольних їм комерційних структур встановити контроль над цією державною установою.

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Встановлено, що дійсною метою посягань було отримання у своє розпорядження проєктної документації АЕС, що створювало реальну загрозу спричинення шкоди державній, економічній й екологічній безпеці України.

За даними слідства, до початку російської агресії у 2014 році майже третина акцій харківського проєктного інституту перебувала у власності російської комерційної структури, що зі свого боку пов'язана з російськими спецслужбами. Після кількох перепродажів через офшорні компанії власниками цього пакета стали фізичні та юридичні особи України.

"У результаті проведених слідчих дій Службою безпеки блоковано протиправні спрямування до проєктної документації з боку спецслужб рф. Архівна документація вилучена, на неї судом накладено арешт", — повідомили в СБУ.

Правоохоронці встановили виконавців та замовників оборудки. За ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України, відкрите кримінальне провадження.

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Перевіряється можлива причетність ділків до співпраці зі спецслужбами російської федерації. Слідчо-оперативні дії тривають.

Як повідомляв Укрінформ, від початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила або затримала 360 ворожих агентів.