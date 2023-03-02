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Новини
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СБУ блокувала доступ російських спецслужб до проєктної документації українських АЕС

сбу

Служба безпеки України запобігла ймовірній передачі російським спецслужбам доступу до проєктно-конструкторської документації Запорізької та Південноукраїнської атомних електростанцій.

Про це повідомила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зауважують, згадані АЕС мають стратегічне значення для безпечної експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури України.

"Ця документація зберігалася у Харківському інституті "Енергопроєкт", контрольний пакет акцій якого перебуває у власності держави. Саме тут ще у радянський період розроблялися генеральні проєкти Запорізької та Південноукраїнської АЕС, а нещодавно проєктувалися їхні модернізація і технічне переоснащення", — зазначили в СБУ.

Як повідомляється, оперативникам завчасно надійшла інформація про спроби окремих громадян України та підконтрольних їм комерційних структур встановити контроль над цією державною установою.

Також дивіться: На Сумщині затримали російського шпигуна, який розвідував позиції ЗСУ на прикордонних територіях, - СБУ. ФОТОрепортаж

Встановлено, що дійсною метою посягань було отримання у своє розпорядження проєктної документації АЕС, що створювало реальну загрозу спричинення шкоди державній, економічній й екологічній безпеці України.

За даними слідства, до початку російської агресії у 2014 році майже третина акцій харківського проєктного інституту перебувала у власності російської комерційної структури, що зі свого боку пов'язана з російськими спецслужбами. Після кількох перепродажів через офшорні компанії власниками цього пакета стали фізичні та юридичні особи України.

"У результаті проведених слідчих дій Службою безпеки блоковано протиправні спрямування до проєктної документації з боку спецслужб рф. Архівна документація вилучена, на неї судом накладено арешт", — повідомили в СБУ.

Правоохоронці встановили виконавців та замовників оборудки. За ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України, відкрите кримінальне провадження.

Також дивіться: У Рівному затримано російського диверсанта, який намагався підірвати об’єкт транспортної інфраструктури, - СБУ. ФОТО

Перевіряється можлива причетність ділків до співпраці зі спецслужбами російської федерації. Слідчо-оперативні дії тривають.

Як повідомляв Укрінформ, від початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила або затримала 360 ворожих агентів.

Автор: 

АЕС (1155) документ (417) росія (65883) СБУ (12918) спецслужби (268) Запорізька АЕС (1420)


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Топ коментарі
+4
Перший замісник Баканова , зрадник. котрий здав Херсон , до роботи д Ванькою другом Зе, був куратором від СБУ ПО усіхАЕС , так що захищати там вже нічого
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02.03.2023 19:35
+3
Агов! В нас всюди такий бардак з надзвичайно важливими для ОБОРОНОЗДАТНОСТІ МАТЕРІАЛАМИ, ДОКУМЕНТАМИ, ОБ'ЄКТАМИ!? І ЦЕ ПІСЛЯ МАЙЖЕ ДЕВ'ЯТИ РОКІВ ВІЙНИ!
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02.03.2023 19:30
+3
На підлу провокацію 5 каналу Зеленський гордо відповів.

Я Президент України, я віддав окупантам:
- Азовське море
- сухопутний коридор в Крим
- Маріуполь
- південь України
- ЗАЕС
- воду в Крим
- 20% економіки.

Не віддав, а про#бав - уточнив хтось голосом Арестовича.

(c)
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02.03.2023 19:45
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дерьмак не здав? дивно
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02.03.2023 19:24 Відповісти
Агов! В нас всюди такий бардак з надзвичайно важливими для ОБОРОНОЗДАТНОСТІ МАТЕРІАЛАМИ, ДОКУМЕНТАМИ, ОБ'ЄКТАМИ!? І ЦЕ ПІСЛЯ МАЙЖЕ ДЕВ'ЯТИ РОКІВ ВІЙНИ!
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02.03.2023 19:30 Відповісти
Ай, маладці.
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02.03.2023 19:31 Відповісти
Имитация бурной деятельности.Это блюдо красивое и вкусно пахнет,но сделано из туалетной бумаги.Непробиваемый чекистский стиль
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02.03.2023 19:31 Відповісти
Перший замісник Баканова , зрадник. котрий здав Херсон , до роботи д Ванькою другом Зе, був куратором від СБУ ПО усіхАЕС , так що захищати там вже нічого
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02.03.2023 19:35 Відповісти
Вибачаюсь ВИПРАЛЮСЬ , той генерал був куратором безпеки зони відчудження ЧорнобильськоїАЕС , А ЕНЕРГОАТОМОМ керувплт зрадники СПОЧАТКУ Жванія а потім Деркач при ЗЕ (В ПОДЯКУ ЗА ПЛІВКИ БАЙДЕНА )
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02.03.2023 19:52 Відповісти
Так от той генерал янаумов й здав усю документацію ЧАЕС , а інший замісник Баканова здав Херсон
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02.03.2023 19:58 Відповісти
Та ви шо, що усі запроданці повиздихали?
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02.03.2023 19:41 Відповісти
Мля. Я на секундочку вибачаюсь, а коли збудували усі ці станції, а?
Усе будувалось по типовим проектам і в СРСРії. Тобто, усе, що треба оркорейх і так має.
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02.03.2023 19:43 Відповісти
На підлу провокацію 5 каналу Зеленський гордо відповів.

Я Президент України, я віддав окупантам:
- Азовське море
- сухопутний коридор в Крим
- Маріуполь
- південь України
- ЗАЕС
- воду в Крим
- 20% економіки.

Не віддав, а про#бав - уточнив хтось голосом Арестовича.

(c)
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02.03.2023 19:45 Відповісти
В Україні все що більш менш діюче передано росіянам і навіть під час війни ніхто нічого не націоналізує ВР постійно зайнята конвертами замість прийняття законів потрібних державі
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02.03.2023 19:46 Відповісти
Новина від СБУ рівня "Президент підписав указ...".
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02.03.2023 19:50 Відповісти
.. как то подозрительно быстро.. Не знаю, уже гордится или еще подождать..
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02.03.2023 20:00 Відповісти
Блокувала, але вже не блокує? Чи ЗАблокувала?
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05.03.2023 18:27 Відповісти
 
 