СБУ блокувала доступ російських спецслужб до проєктної документації українських АЕС
Служба безпеки України запобігла ймовірній передачі російським спецслужбам доступу до проєктно-конструкторської документації Запорізької та Південноукраїнської атомних електростанцій.
Про це повідомила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як зауважують, згадані АЕС мають стратегічне значення для безпечної експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури України.
"Ця документація зберігалася у Харківському інституті "Енергопроєкт", контрольний пакет акцій якого перебуває у власності держави. Саме тут ще у радянський період розроблялися генеральні проєкти Запорізької та Південноукраїнської АЕС, а нещодавно проєктувалися їхні модернізація і технічне переоснащення", — зазначили в СБУ.
Як повідомляється, оперативникам завчасно надійшла інформація про спроби окремих громадян України та підконтрольних їм комерційних структур встановити контроль над цією державною установою.
Встановлено, що дійсною метою посягань було отримання у своє розпорядження проєктної документації АЕС, що створювало реальну загрозу спричинення шкоди державній, економічній й екологічній безпеці України.
За даними слідства, до початку російської агресії у 2014 році майже третина акцій харківського проєктного інституту перебувала у власності російської комерційної структури, що зі свого боку пов'язана з російськими спецслужбами. Після кількох перепродажів через офшорні компанії власниками цього пакета стали фізичні та юридичні особи України.
"У результаті проведених слідчих дій Службою безпеки блоковано протиправні спрямування до проєктної документації з боку спецслужб рф. Архівна документація вилучена, на неї судом накладено арешт", — повідомили в СБУ.
Правоохоронці встановили виконавців та замовників оборудки. За ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України, відкрите кримінальне провадження.
Перевіряється можлива причетність ділків до співпраці зі спецслужбами російської федерації. Слідчо-оперативні дії тривають.
Як повідомляв Укрінформ, від початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила або затримала 360 ворожих агентів.
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Усе будувалось по типовим проектам і в СРСРії. Тобто, усе, що треба оркорейх і так має.
Я Президент України, я віддав окупантам:
- Азовське море
- сухопутний коридор в Крим
- Маріуполь
- південь України
- ЗАЕС
- воду в Крим
- 20% економіки.
Не віддав, а про#бав - уточнив хтось голосом Арестовича.
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