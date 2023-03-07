Россияне сознательно опубликовали видео расстрела пленного, чтобы запугать украинцев. Поиск исполнителей преступления уже ведется, - ГУР МО

Расстрел украинского военнослужащего Тимофея Шадуры российскими оккупантами является еще одним проявлением геноцидной войны РФ.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Речь идет о казни военнопленного, который был без оружия и находился под защитой Женевских конвенций. Это еще одна иллюстрация, с кем имеем дело. Он был убит после лозунга "Слава Украине". Это еще одно проявление именно геноцидной войны и политики геноцида агрессора - России", - отметил он.

По словам Юсова, оккупанты сознательно записали это военное преступление на видео и обнародовали его.

"Это те акты геноцида, которых рашисты не стесняются, и публичная политика этого режима и этой так называемой армии", - отметил представитель ГУР МО.

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Юсов считает, что это видео, вероятно, обнародовали, чтобы запугать украинцев.

"Но как во всех других случаях - так называемого блицкрига, или ракетных ударов - это вещи, которые только сплачивают украинцев", - добавил он.

В то же время, подчеркнул Юсов, Украина соблюдает правила Женевских конвенций.

Поиск исполнителей этого преступления, чтобы они понесли ответственность, уже ведется и это "вопрос чести", - подытожил он.

Напомним, 6 марта в сети появилось видео, на котором россияне расстреляли украинского военнопленного после слов "Слава Украине!"

Позже стало известно, что по предварительным данным, погибший - военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура.

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