Россияне сознательно опубликовали видео расстрела пленного, чтобы запугать украинцев. Поиск исполнителей преступления уже ведется, - ГУР МО
Расстрел украинского военнослужащего Тимофея Шадуры российскими оккупантами является еще одним проявлением геноцидной войны РФ.
Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Речь идет о казни военнопленного, который был без оружия и находился под защитой Женевских конвенций. Это еще одна иллюстрация, с кем имеем дело. Он был убит после лозунга "Слава Украине". Это еще одно проявление именно геноцидной войны и политики геноцида агрессора - России", - отметил он.
По словам Юсова, оккупанты сознательно записали это военное преступление на видео и обнародовали его.
"Это те акты геноцида, которых рашисты не стесняются, и публичная политика этого режима и этой так называемой армии", - отметил представитель ГУР МО.
Юсов считает, что это видео, вероятно, обнародовали, чтобы запугать украинцев.
"Но как во всех других случаях - так называемого блицкрига, или ракетных ударов - это вещи, которые только сплачивают украинцев", - добавил он.
В то же время, подчеркнул Юсов, Украина соблюдает правила Женевских конвенций.
Поиск исполнителей этого преступления, чтобы они понесли ответственность, уже ведется и это "вопрос чести", - подытожил он.
Напомним, 6 марта в сети появилось видео, на котором россияне расстреляли украинского военнопленного после слов "Слава Украине!"
Позже стало известно, что по предварительным данным, погибший - военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура.
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ИПСО рашистов производится по давно опробованным ОПГ схеме.
Мол - смотрите хохлы, мы вас будем убивать и вы нам ничего не можете сделать.
Это вызывает эмоциональную реакцию - жажда мести, требование наказать преступников. Вопрос только в том, что у украинцев на данный момент нет возможности достать этих ублюдков и это дает свои плоды. Чтобы погасить эти болезненные эмоции, нужно срочно поймать преступников и наказать. Но требование не погашено, преступники не пойманы и не наказаны.
Эмоции не угасают и продолжают пожирать изнутри. Это приводит к психологической травме - ненависть ко всему и всем, чувство бессилия и потеря веры в возможности украинской армии и украинских политиков.
Жертва с расшатанной психикой, потерявшая веру в себя и веру в победу, становится пластилиновой. Именно это нужно преступникам - чтобы заставить жертву выполнять их требования.
Это нужно в первую очередь осознать и понять для чего это все делается. Постараться погасить эмоции поняв на сколько они вредны. В такой игре важно набраться терпения и усмирить свою важность. Основная цель - Привлечение всей нации рашистов к ответственности, чтобы они не могли выскользнуть от ответственности как слизняки и понесли ответственность за все.
Кто ты в этом мире - Охотник или Жертва? Охотник знает и понимает каждый шаг и каждое действие своей жертвы при этом имеет железные нервы выжидая удобного момента для нанесения смертельного удара.
Этот мир жесток - Идет война на выживание. Если ты на эмоциях - ты уже не охотник, ты жертва за которой наблюдает тот кто считает себя охотником.
Это писец товарищи.
Але не треба вкотре обіцяти покарання для убивць. Немає в нас ресурсів для конкретної вендети. Не покарані с.ки, які кастрували полоненого. Не покараний Мільчаков, який фотографувався на фоні наших закатованих солдатів. Не покарані гвалтівники з Бучі. Не буде в нас Моссаду. Взагалі дивно, що наші хлопці виконують якісь диверсійні дії в тилу ворога, маючи таку густу ворожу агентуру на всіх рівнях.
що всі стали впевненіші що їх русофобії недостатньо