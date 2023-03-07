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Новости Война
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Россияне сознательно опубликовали видео расстрела пленного, чтобы запугать украинцев. Поиск исполнителей преступления уже ведется, - ГУР МО

шадур

Расстрел украинского военнослужащего Тимофея Шадуры российскими оккупантами является еще одним проявлением геноцидной войны РФ.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Речь идет о казни военнопленного, который был без оружия и находился под защитой Женевских конвенций. Это еще одна иллюстрация, с кем имеем дело. Он был убит после лозунга "Слава Украине". Это еще одно проявление именно геноцидной войны и политики геноцида агрессора - России", - отметил он.

По словам Юсова, оккупанты сознательно записали это военное преступление на видео и обнародовали его.

"Это те акты геноцида, которых рашисты не стесняются, и публичная политика этого режима и этой так называемой армии", - отметил представитель ГУР МО.

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Юсов считает, что это видео, вероятно, обнародовали, чтобы запугать украинцев.

"Но как во всех других случаях - так называемого блицкрига, или ракетных ударов - это вещи, которые только сплачивают украинцев", - добавил он.

В то же время, подчеркнул Юсов, Украина соблюдает правила Женевских конвенций.

Поиск исполнителей этого преступления, чтобы они понесли ответственность, уже ведется и это "вопрос чести", - подытожил он.

Напомним, 6 марта в сети появилось видео, на котором россияне расстреляли украинского военнопленного после слов "Слава Украине!"

Позже стало известно, что по предварительным данным, погибший - военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура.

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военнопленные (1116) разведка (4193) расстрел (505) военные преступления (1451)


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Топ комментарии
+65
не понимаю как этим можно запугать. Вызвать ещё больше ненависти и желания их разрывать на куски - да. но запугать....
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07.03.2023 17:30 Ответить
+41
эти долбоебы необучаемые,так и не поняли что после бучи,на все такие выбрыки русни их ненавидят еще больше,и уже будут даже не стрелять а просто резать глотки....они так могут немцев сердобольных или французиков задизморалить,а тут будут их еще более изощренее двух200
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07.03.2023 17:31 Ответить
+30
Гідна Постать Шадура ! А відео потрібно показати на щорічні асамблеї ООН.
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07.03.2023 17:31 Ответить
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не понимаю как этим можно запугать. Вызвать ещё больше ненависти и желания их разрывать на куски - да. но запугать....
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07.03.2023 17:30 Ответить
Публічний "пас" зеуйопиписку, бо продаж "для кіно" Журавля й 2 500 Людей на бойню за раз для "хода каньом" вже "не діє". Пробач, Боже...
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07.03.2023 18:35 Ответить
Їх помилка в тому що вони так діють відносно свого стада і це спрацьовує,але українці зовсім іншого замісу.
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07.03.2023 20:36 Ответить
Там все "хитріше"! Розрахунок на нашу реакцію - бо в полон наші тепер будуть брать з меншою охотою і "умовлять" не будуть А потім саме цим кацапи своє бидло будуть залякувать: "Стойте насмерть - вас в плен "хахлы" всё равно брать не будут - убьют!"
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07.03.2023 22:41 Ответить
Гідна Постать Шадура ! А відео потрібно показати на щорічні асамблеї ООН.
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07.03.2023 17:31 Ответить
I na6um onukam i praonukam, 6ob vony znaly, hto taki zi merzenni moskali i NIKOLY im ne dovirjaly, ani 4erez 50 rokiv, ani 4erez 150...
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07.03.2023 17:51 Ответить
Є значно більш жорстокі, шокуючі та огидні відео, але їх в мережу не зіллють.
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07.03.2023 21:55 Ответить
эти долбоебы необучаемые,так и не поняли что после бучи,на все такие выбрыки русни их ненавидят еще больше,и уже будут даже не стрелять а просто резать глотки....они так могут немцев сердобольных или французиков задизморалить,а тут будут их еще более изощренее двух200
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07.03.2023 17:31 Ответить
Дуже сумніваюсь, що вони дотепер вірять в те, що жорстоким відео можна залякати
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07.03.2023 17:31 Ответить
Возможно, идентификация в посте ГШ ошибочная, а убит был Мациевский Александр Игореви из 136 батальона ТРО города Нежин
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07.03.2023 17:32 Ответить
сестра підтвердила, що брат її.....
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07.03.2023 17:35 Ответить
https://twitter.com/666_mancer/status/1633114281372704768/photo/1
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07.03.2023 17:42 Ответить
https://twitter.com/666_mancer/status/1633114281372704768/photo/2
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07.03.2023 17:45 Ответить
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07.03.2023 17:45 Ответить
Ці тупорилі гавнюки-андрофаги навіть не здогадуються, що у наших жилах кров ше більше закипає від ненависті до них. Просто впевнений, шо полонених улусівців значно поменшає.
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07.03.2023 17:33 Ответить
Залякати? Ці довбойоби навіть через рік нічого не зрозуміли? Ми ненавидіти кацапів і проклинати будемо до кінця вічності. Але боятися - ніколи.
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07.03.2023 17:33 Ответить
сподіваюсь, злочинців знайдуть у вигляді трупів!
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07.03.2023 17:34 Ответить
...Розчленованих заживо.
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07.03.2023 17:35 Ответить
була інфа, що відео з телефона вбитого рашика!
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07.03.2023 17:37 Ответить
Знов цей гуманізм, ніяких трупів, хай живуть довго, але трішечки модифіковані - без рук, без ніг, з одним оком та без зубів, бо смерть то лише природній та закономірний кінець кожної людини і як на мене взагалі не покарання
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07.03.2023 17:42 Ответить
А навіщо їх шукати? Вони всі такі.
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07.03.2023 18:39 Ответить
Тепер ванюшок будуть брати в полон і тихо "мачіть в параше".
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07.03.2023 17:35 Ответить
пустили ескортниць під прикриттям по посадках?
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07.03.2023 17:41 Ответить
Тупі не розуміють, що тих, хто готовий воювати таким відео не залякати, ті, хто вже воюють винишуватимуть кацапню ще лютіше, а боягузи і так втікають від будь-якого зустрічного у військовій формі. Зате весь світ вкотре переконається, що рашисти справжні нелюди.
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07.03.2023 17:47 Ответить
ми їбали рот росіян і їх самок
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07.03.2023 17:49 Ответить
Ага, сейчас Украина испугается вас рабов и пойдет сдаваться... дебилы
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07.03.2023 17:51 Ответить
В КІНЦІ ВІДЕО ВБИВЦЯ ВИГОЛОСИВ СВІЙ ВЛАСНИЙ ВИРОК.
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07.03.2023 17:54 Ответить
Боятися кого? Біосміття, яке розстрілює неозброєного обісравшись лише від слів "Слава Україні"?
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07.03.2023 18:02 Ответить
Багатьох вже знайшли і справедливо покарали?
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07.03.2023 18:04 Ответить
Багатьох. Кожен 200-й.
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07.03.2023 18:42 Ответить
Это психологическое давление на украинское общество. Таких сюжетов мы еще насмотримся. Нужно быть к этому готовыми.
ИПСО рашистов производится по давно опробованным ОПГ схеме.

Мол - смотрите хохлы, мы вас будем убивать и вы нам ничего не можете сделать.
Это вызывает эмоциональную реакцию - жажда мести, требование наказать преступников. Вопрос только в том, что у украинцев на данный момент нет возможности достать этих ублюдков и это дает свои плоды. Чтобы погасить эти болезненные эмоции, нужно срочно поймать преступников и наказать. Но требование не погашено, преступники не пойманы и не наказаны.

Эмоции не угасают и продолжают пожирать изнутри. Это приводит к психологической травме - ненависть ко всему и всем, чувство бессилия и потеря веры в возможности украинской армии и украинских политиков.

Жертва с расшатанной психикой, потерявшая веру в себя и веру в победу, становится пластилиновой. Именно это нужно преступникам - чтобы заставить жертву выполнять их требования.

Это нужно в первую очередь осознать и понять для чего это все делается. Постараться погасить эмоции поняв на сколько они вредны. В такой игре важно набраться терпения и усмирить свою важность. Основная цель - Привлечение всей нации рашистов к ответственности, чтобы они не могли выскользнуть от ответственности как слизняки и понесли ответственность за все.
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07.03.2023 18:06 Ответить
Не з усім погоджуюсь. ПІдари нагнітають градус і українець починає поширювати свою агресію на тих, хто під рукою - сім'я, домком, політики. Всі собачаться і один одного звинувачують, а кацапи сприймаються, наче якесь стихійне лихо, типу по замовчуванню. Підари - та й підари, що про них говорити. Нещодавній яскравий приклад; нагнітали-нагнітали, а потім **** і журналіст отримує досі не відомо від кого засекречені документи МО про ціни на продукти. І панєслась. Рєзніков звісно не правий, але реакція була така, наче тут вперше за 30 років щось вкрали. Хоч навіть ще не вкрали, а хотіли вкрасти, бо контракти на 23 рік, та міністра мало з гівном не з'їли. Довіру армії до керівництва підірвали так точно. Так от, таких ситуацій буде ще багато. Нас будуть смикати за нитки, доки ми не зрозуміємо хто ворог номер один і не розставимо пріоритети. Будь-яка політична боротьба в умовах війни теж є недоречна і шкідлива. Інакше обіцяний дімой мєдвєдєвим план про військовий переворот і внутрішній розкол України стане реальністю.
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07.03.2023 19:01 Ответить
Мабудь це було б так в мирний час, але на дев'ятому році війни ці ублюдки обособлюють себе зі всією рашісткою наволоччю,і вже не важливо чи це були вагнерівці, че десантники, чи навіть днрівці. Вже мова не про персоналії. Ворог буде знищуватись і це відео придає тільки почуття люті та невідворотнього покарання
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07.03.2023 19:33 Ответить
Если ты действительно хочешь наказать преступников, ты должен быть психологически стойким и терпеливым как Лев выжидающий жертву.

Кто ты в этом мире - Охотник или Жертва? Охотник знает и понимает каждый шаг и каждое действие своей жертвы при этом имеет железные нервы выжидая удобного момента для нанесения смертельного удара.

Этот мир жесток - Идет война на выживание. Если ты на эмоциях - ты уже не охотник, ты жертва за которой наблюдает тот кто считает себя охотником.
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07.03.2023 18:18 Ответить
Сегодня читал рускую версию этого расстрела. По их мнению это был солдат рф которого украинские бендеровцы заставили сказать Слава Украине, а потом безжалостно расстреляли.
Это писец товарищи.
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07.03.2023 18:20 Ответить
Чому ніхто не питає з того хто призвів до такого? Чому той комбат, солдати якого попали в це оточення не відповідає за це? Чому немає невідворотності покарання за власні рішення командирів, що призвели до втрат? Не було зв'язку, не було набоїв, не достатньо було людей, не було дронів і таке інше. Ви що думаєте що таких втрат одна? Слава герою, але є але, ці командири що дали можливість оточити цього воїна, вони не понесли ніякого покарання. Бо вони недоторкані.
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07.03.2023 18:26 Ответить
Шо ти верзеш? Це війна і тут грають дві сторони. Люди (і командири) можуть бути вбитими, техніка розбита, зв"язок "погашений", набої можуть скінчитися. Да і супротивник не такий дурень. Може той хлопець взагалі залишився один живий після обстрілу чи рейду ворожої ДРГ. Карати треба ту курву, що в кремлі.
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07.03.2023 18:39 Ответить
Так, ти правий 99 % відсотків провини ни росії та роках. Але, коли закривають очі на пройобах нашого командування, це призводить до катастрофічних наслідків. У нас не має мобілізаційного потенціалу як це них, кожне життя на вагу золота. Якщо не звертати уваги на проройоби нашого командування то за півроку не буде кому воювати. Ось подивіться як вони вирішують проблему: закон 8271, зменшення вмплат. Ніхто не покараний за корупцію, за втрати, за порушення законів і т.і. я у війську і надивився на все це не з чуток. Карають лише солдатів, якщо ти такий розумний, то не *****, а йди в армію, і відгрібай за свої ідеали по повній, коли бувший мусор зі своїми кумами буде тебе нищити наче ти гівно другосортне... я молю бога що б це змінилось, але вже рік нічого не міняється...
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07.03.2023 19:46 Ответить
***На Росії та орках
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07.03.2023 19:47 Ответить
100%
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07.03.2023 23:06 Ответить
Цілком з вами згідний....якщо солдат ,злякався обстрілу ,втік ,взагалі ,до боїв необучений ...то йому Срок - усредненний вбивці/злодія/грабітеля і без пом'якшення ,до речі ...Ну а Командир ,який ,в буквальному сенсі Угробіл 1-3 й состав свого батальона ,Хто він ,бездарь чи зрадник ? Методом Жукова - Сталіна ,в нас ресурса на Кацапстан не вистачить
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07.03.2023 23:13 Ответить
На позиційній війні всіляке трапляється і вимагати 100% гарантій для особового складу безглуздо. Жодна армія світу таких гарантій забезпечити не спроможна. Людей у нас бережуть як тільки можуть.
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07.03.2023 18:41 Ответить
сьогодні обміняли 130 полонених - можна запитати як попали в полон...
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07.03.2023 18:56 Ответить
Якось одному підрозділу сказали відверто, ви там маєте зайняти позицію щоб визивати вогонь артилерії на себе.... таких або інших історій безліч. Ми виграємо війну всупереч безглуздим наказам завдяки некомпетентності наших командирів, завдяки самовідданості таких людей як він, але жоден з командирів що призвів до втрат, не був покараний, як це можливо? Якщо ти в бізнесі своїми діями призвів до втрат бізнесу, то ти за це відповідаєш безумовно, а тут тииотримаєшь орден...
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07.03.2023 18:32 Ответить
Командири відповідають. І часто своїм життям, а тому чудово розуміють межі своєї влади.
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07.03.2023 18:46 Ответить
Ти серйозно? Осбисто я того не бачу а ти?
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07.03.2023 19:25 Ответить
Тобі з ********** не видно.
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07.03.2023 19:30 Ответить
Рот за базар, я на відміну від тебе в зсу диванний ти підор
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07.03.2023 19:32 Ответить
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07.03.2023 20:16 Ответить
Я не зрозумів одного, вже розібрались з особою солдата? То хто це Тимофій Шадуро, чи Мацієвський Олександр ? Ссудячи з посту Ю. Бутусова у фейсбуці це Мацієвський Олександр Ігоревич, шо дійсно схоже на правду.
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07.03.2023 18:55 Ответить
Не розібрались, бо для наших П И З Д А Б О Л І В це не головне. Головне ПІАР, це святе.
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07.03.2023 19:13 Ответить
Герої не вмирають.Слава Героям.Небо плаче.
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07.03.2023 19:00 Ответить
Особа бійця ще не з'ясована, попередньо і не остаточно оголошено що це може бути Олександр Мацієвський (скоріше за все) або Тимофій Шадура.
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07.03.2023 19:12 Ответить
Цікава судьба колмика членореза ?
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07.03.2023 19:22 Ответить
Так першим же Ермак выложил видео. Украинская правда скандировала что Ермак опубликовал. Так это Ермак хочет запугать украинский народ?
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07.03.2023 19:30 Ответить
Мацієвський Олександр Ігоревич.
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07.03.2023 19:53 Ответить
Cумніваюсь. Де тут залякування? Людина фактично плює в обличча своїм катам, не встав на коліна, не просить пощади. З пропагандистської точки зору, публікація цього ролику це епічний фейл для свисобак. На 90% впевнений що оприлюднення було несанкціоновано авторами відео. Хтось знайшов мобілку, вкрав, забрав у трупа, вирішив підісрати і т. д. Навряд чи кати виклали це відео.
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07.03.2023 19:58 Ответить
Хлопець - герой, з тих невідомих і не горластих, які витягують на собі усю важку роботу, чи то в робочому колективі, чи то на війні.
Але не треба вкотре обіцяти покарання для убивць. Немає в нас ресурсів для конкретної вендети. Не покарані с.ки, які кастрували полоненого. Не покараний Мільчаков, який фотографувався на фоні наших закатованих солдатів. Не покарані гвалтівники з Бучі. Не буде в нас Моссаду. Взагалі дивно, що наші хлопці виконують якісь диверсійні дії в тилу ворога, маючи таку густу ворожу агентуру на всіх рівнях.
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07.03.2023 20:55 Ответить
за рік дибіли не зрозуміли,
що всі стали впевненіші що їх русофобії недостатньо
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07.03.2023 22:20 Ответить
В мене після таких подій рука сама тягнеться до монобанку - донатити на ЗСУ. Синхронно з моїми друзями і знайомими. Орки досі не розуміють хто такий українець.
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07.03.2023 22:38 Ответить
у меня последняя идиотская надежда, что это постановочное видео, и это не наш солдат, и все совсем не так... в голове не укладывается..
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07.03.2023 22:49 Ответить
Золкиндту це відео зкиньте. Хай покаже реакцію своїх візаві на нього.
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08.03.2023 06:09 Ответить
 
 