Росіяни свідомо опублікували відео розстрілу полоненого, щоб залякати українців. Пошук виконавців злочину вже відбувається, - ГУР МО

Розстріл українського військовослужбовця Тимофія Шадури російськими окупантами є ще одним проявом геноцидної війни РФ.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Йдеться про страту військовополоненого, який був без зброї і перебував під захистом Женевських конвенцій. Це ще одна ілюстрація, з ким маємо справу. Його насправді було вбито після гасла "Слава Україні". Це ще один прояв саме геноцидної війни і політики геноциду агресора - Росії", - зазначив він.

За словами Юсова, окупанти свідомо записали цей воєнний злочин на відео та оприлюднили його.

"Це ті акти геноциду, яких рашисти не соромляться, і публічна політика цього режиму і цієї так званої армії", - зазначив представник ГУР МО.

Юсов вважає, що це відео, ймовірно, оприлюднили, щоб залякати українців.

"Але як у всіх інших випадках - чи так званого бліцкригу, чи ракетних ударів - це речі, які лише згуртовують українців", - додав він.

Водночас, наголосив Юсов, Україна дотримується правил Женевських конвенцій.

Пошук виконавців цього злочину, щоб вони понесли відповідальність, уже відбувається і це "питання честі", підсумував він.

Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося відео, на якому росіяни розстріляли українського військовополоненого після слів "Слава Україні!".

Піззніше стало відомо, що за попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура.

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