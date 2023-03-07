Росіяни свідомо опублікували відео розстрілу полоненого, щоб залякати українців. Пошук виконавців злочину вже відбувається, - ГУР МО
Розстріл українського військовослужбовця Тимофія Шадури російськими окупантами є ще одним проявом геноцидної війни РФ.
Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Йдеться про страту військовополоненого, який був без зброї і перебував під захистом Женевських конвенцій. Це ще одна ілюстрація, з ким маємо справу. Його насправді було вбито після гасла "Слава Україні". Це ще один прояв саме геноцидної війни і політики геноциду агресора - Росії", - зазначив він.
За словами Юсова, окупанти свідомо записали цей воєнний злочин на відео та оприлюднили його.
"Це ті акти геноциду, яких рашисти не соромляться, і публічна політика цього режиму і цієї так званої армії", - зазначив представник ГУР МО.
Юсов вважає, що це відео, ймовірно, оприлюднили, щоб залякати українців.
"Але як у всіх інших випадках - чи так званого бліцкригу, чи ракетних ударів - це речі, які лише згуртовують українців", - додав він.
Водночас, наголосив Юсов, Україна дотримується правил Женевських конвенцій.
Пошук виконавців цього злочину, щоб вони понесли відповідальність, уже відбувається і це "питання честі", підсумував він.
Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося відео, на якому росіяни розстріляли українського військовополоненого після слів "Слава Україні!".
Піззніше стало відомо, що за попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура.
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ИПСО рашистов производится по давно опробованным ОПГ схеме.
Мол - смотрите хохлы, мы вас будем убивать и вы нам ничего не можете сделать.
Это вызывает эмоциональную реакцию - жажда мести, требование наказать преступников. Вопрос только в том, что у украинцев на данный момент нет возможности достать этих ублюдков и это дает свои плоды. Чтобы погасить эти болезненные эмоции, нужно срочно поймать преступников и наказать. Но требование не погашено, преступники не пойманы и не наказаны.
Эмоции не угасают и продолжают пожирать изнутри. Это приводит к психологической травме - ненависть ко всему и всем, чувство бессилия и потеря веры в возможности украинской армии и украинских политиков.
Жертва с расшатанной психикой, потерявшая веру в себя и веру в победу, становится пластилиновой. Именно это нужно преступникам - чтобы заставить жертву выполнять их требования.
Это нужно в первую очередь осознать и понять для чего это все делается. Постараться погасить эмоции поняв на сколько они вредны. В такой игре важно набраться терпения и усмирить свою важность. Основная цель - Привлечение всей нации рашистов к ответственности, чтобы они не могли выскользнуть от ответственности как слизняки и понесли ответственность за все.
Кто ты в этом мире - Охотник или Жертва? Охотник знает и понимает каждый шаг и каждое действие своей жертвы при этом имеет железные нервы выжидая удобного момента для нанесения смертельного удара.
Этот мир жесток - Идет война на выживание. Если ты на эмоциях - ты уже не охотник, ты жертва за которой наблюдает тот кто считает себя охотником.
Это писец товарищи.
Але не треба вкотре обіцяти покарання для убивць. Немає в нас ресурсів для конкретної вендети. Не покарані с.ки, які кастрували полоненого. Не покараний Мільчаков, який фотографувався на фоні наших закатованих солдатів. Не покарані гвалтівники з Бучі. Не буде в нас Моссаду. Взагалі дивно, що наші хлопці виконують якісь диверсійні дії в тилу ворога, маючи таку густу ворожу агентуру на всіх рівнях.
що всі стали впевненіші що їх русофобії недостатньо