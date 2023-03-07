УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7115 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
37 020 97

Розстріл за фразу "Слава Україні": попередньо, вбитий - воїн 30-ї ОМБр Тимофій Шадура

За попередніми даними, загиблим, якого окупанти розстріляли за фразу "Слава Україні" є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Вчора в соціальних мережах та засобах масової інформації було оприлюднено відеозапис розстрілу військовослужбовця Збройних Сил України, якого російські окупанти вбили після його слів "Слава Україні!" За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.

"Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз. Командування 30-ї окремої механізованої бригади і побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста буде невідворотною", - йдеться у повідомленні.

Підтверджує попередню інформацію щодо особи вбитого також пресцентр Генштабу.

"За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького (Оперативне командування "Північ" Сухопутні війська ЗС України) Тимофій Миколайович Шадура", - йдеться у повідомленні.

"Розстріл беззбройного полоненого - цинічне й зухвале нехтування Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни. Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців. Особу мужнього українського воїна попередньо встановлено. Остаточну відповідь дадуть відповідні експертизи. Жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати. Але ми зробимо це у законний та справедливий спосіб – на полі бою, в суді або в міжнародному трибуналі. З холодною головою, з дотриманням правил війни та з честю ми обов’язково помстимося за кожного!", - додають у Генштабі.

Розстріл за фразу Слава Україні: попередньо, вбитий - воїн 30-ї ОМБр Тимофій Шадура 01

Як повідомлялося, у мережі з'явилися кадри, як російські загарбники розстрілюють українського військового після його фрази "Слава Україні". Де і коли було зняте відео - поки невідомо.

6 березня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розіслав країнам - міжнародним партнерам України і колегам-омбудсманам відео із розстрілом полоненого українського військовослужбовця російськими загарбниками як приклад чергового воєнного злочину РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ відкрила справу щодо відео з розстрілом українського військового

Автор: 

військовополонені (983) розстріл (269) 30 окрема механізована бригада (155)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+75
Спи спокійно Герою. Брати помстяться клятим москальським покидьками. Ти ввійдеш на віка в Історію України.
показати весь коментар
07.03.2023 12:33 Відповісти
+68
Слава і вічна пам'ять герою.

Здохнуть наші воріженки, й їх зжеруть собаки.

Літаки їх стануть брухтом, танки розірвуться.

А в людей, що на росії, діти всі зіп'ються.
показати весь коментар
07.03.2023 12:31 Відповісти
+65
після цього жахливого випадку я 100 впевнений!!-смердючому кацапу нас не перемогти ніколи! гнити вам виродкам в своїх болотах довічно!
показати весь коментар
07.03.2023 12:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава і вічна пам'ять герою.

Здохнуть наші воріженки, й їх зжеруть собаки.

Літаки їх стануть брухтом, танки розірвуться.

А в людей, що на росії, діти всі зіп'ються.
показати весь коментар
07.03.2023 12:31 Відповісти
Українські собаки і коти вже давно допомагають нашим захисникам завзято утилізувати орків.

показати весь коментар
07.03.2023 14:27 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2023 12:32 Відповісти
На фото різні люди
показати весь коментар
07.03.2023 13:19 Відповісти
уши как и отпечатки пальцев , на фото разные люди , даже в профиль видно что форма ушей разная , инфа - предварительная , а значит не точная , сравнили ( +- ) фото похожих людей пропавших безвести , похожего определили как возможный вариант , но ни кто точно не скажет .............нужна днк экспертиза .
показати весь коментар
07.03.2023 15:04 Відповісти
не накидай, годину тому у Бутусова на сторінці пост читай
показати весь коментар
07.03.2023 15:14 Відповісти
Журналіст https://my.ua/persons/iurii-butusov Юрій Бутусов повідомляє, що розстріляним окупантами воїном є Мацієвський Олександр Ігорович, солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону Територіальної оборони міста Ніжин 119-ї бригади сил ТРО. Його впізнали побратими. Про це Бутусов https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0Ds8KVZ4MsQVapwqf6MH4RVuAmNaeELMU5qAoaqX1HJMUqDscteYt1F6wrEqUaBY1l написав у Facebook.
показати весь коментар
07.03.2023 15:11 Відповісти
Видалив свої дописи , новина дуже сумна , не для наших суперечок. Вічна память героям України!
показати весь коментар
07.03.2023 16:01 Відповісти
після цього жахливого випадку я 100 впевнений!!-смердючому кацапу нас не перемогти ніколи! гнити вам виродкам в своїх болотах довічно!
показати весь коментар
07.03.2023 12:32 Відповісти
головне щоб у верхівці не знайшлося переговірників,бо для початку буде потрібно перемогти їх,а це складніше ніж знищити наволоч з болота
показати весь коментар
07.03.2023 12:42 Відповісти
Зрадники у верхівці хіба не є також загрозою державності України, лише переговірники?

Переговори ведуться публічно, яких з касапами більше ніколи не буде, а зрадники знищують державу таємно, подалі від сторонніх вух та очей.
показати весь коментар
07.03.2023 15:06 Відповісти
а при чем тут переговорщики ? долг каждого Украинца , от малого до старого - убивать паРашников , и через год, и через пять , и через сто , убить паРашника это дело чести , итальянская вендетта для них становится ясельной группой в детском саду , а ****** пусть переговариваются .
показати весь коментар
07.03.2023 15:08 Відповісти
Спи спокійно Герою. Брати помстяться клятим москальським покидьками. Ти ввійдеш на віка в Історію України.
показати весь коментар
07.03.2023 12:33 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2023 12:37 Відповісти
300 років українці лагідно борються. СКІЛЬКІ земель Україна потеряла? СКІЛЬКІ ГЕНОФОНДУ кацапські виродки замордували ? Може пора добре врізати УСІМроссіянам ?
показати весь коментар
07.03.2023 12:45 Відповісти
Проблема України не у лагідній боротьбі, а у зрадниках, які продають себе, Україну ординській москві за матеріальні вигоди для себе і своїх родичів. За всю свою ганебну історію - це найкраще в чому москва неперевершена у здатності воювати зі жертвами своєї агресії.
показати весь коментар
07.03.2023 15:12 Відповісти
Пане, не брешiть, бо каазламордiя, в той час, коли Киiв бився з басмачами, лягла пiд Орду, окрiпла . А пiзнiше московiя пiдступно-зрадливо заволодiла обессиленим Киевом. Доказ того, що 3 гетьмана х 1 булаву це ольгинський наратив - наш Майдан, коли зв`яZка гетьманiв пыня-шлепер нам категорично не пасуе. А наша проблема, попри всi негаразди - це наша зайва толерантнiсть до своiх катiв, як i недолугiсть, коли вибираемо замiсть президента як не зека, то некомпетентну людину, бо та людина чомусь асоцiюеться з поняттям ХАРОША... Та це все - совкопережитки i ми iх здолаемо.
показати весь коментар
08.03.2023 07:57 Відповісти
Чого б це я мав би брехати? Де я писав про 3 гетьмана і 1 булаву? Не перекручуйте. Хоча і це було за Гетьманщини.
Я мав на увазі московські методи досягнення перемог на полі бою. Візьміть хоча б останні події 9ти річної давнини, продажного українського генерала, який відправив на смерть Іл з десантниками на борту. В Слов'янську, Іловайську та Дебальцево ситуація була не інша.
показати весь коментар
08.03.2023 19:17 Відповісти
Сублиматируй дальше
показати весь коментар
07.03.2023 12:49 Відповісти
В якому ***** змаганні в звірстві. Йде війна за життя. Чи ти довбаний пацефіст що вважає українські воїни мають бути матірю терезою. Пішов нах.
показати весь коментар
07.03.2023 12:56 Відповісти
Пошукали: відправити у Бахмут Карла Волоха, хай там проповідує цю толстовщіну
показати весь коментар
07.03.2023 12:59 Відповісти
Корл Мотлох в своєму репертуарі.
показати весь коментар
07.03.2023 13:20 Відповісти
Пане, Волох, нам їх треба залишати живими тільки для того, щоб потім обміняти на наших. Ну звичайно ж, що над полоненими знущатися неприпустимо.
показати весь коментар
08.03.2023 16:12 Відповісти
У словацьких новинах до сіх пір нема ціеі події . КОГОСЬ ПОРА У ВІДСТАВКУ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФЕЙСУ ХОРОШИХ РУЦКИХ
показати весь коментар
07.03.2023 12:40 Відповісти
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-ukrajina-valecny-zajatec-strelba.A230306_150912_zahranicni_hovo
показати весь коментар
07.03.2023 13:05 Відповісти
Я звертаю увагу на головні новини у 19.30 . Їх дивиться більшисть. І складается враження , що редактори тих новини - проросійські. Я сужу по подаче матеріалів .
показати весь коментар
07.03.2023 13:10 Відповісти
Всё повторяется, фашисты показали, что они фашисты. Это убийство не просто символичное - это 100% доказательство того, что цель орков - физическое покорение или устранение всех украинцев.
показати весь коментар
07.03.2023 12:40 Відповісти
Некоторые пацифисты хотели бы договориться с русскими фашистами про способы и темпы убийства всех украинцев, поэтому и волают о необходимости переговоров. О чем договариваться могут жертва и тот кто пришел ее убить?! Голда Мейер когда-то высказалась по этому поводу предельно ясно.
показати весь коментар
07.03.2023 14:09 Відповісти
його вбили не за фразу а за те, що він Українець. Він вже стояв у власноруч викопаній для себе могилі...
показати весь коментар
07.03.2023 12:43 Відповісти
это "уровень" журналистики и "профессионализм" редакции
показати весь коментар
07.03.2023 12:45 Відповісти
А що орки уже хоронити почали полонених, а своїх на полі проти неба лишають....Мене це дивує, там скільки воронок,
показати весь коментар
07.03.2023 12:47 Відповісти
Питання не у тому, щоб похоронити, а у тому, щоб познущатися з українця.
показати весь коментар
07.03.2023 13:04 Відповісти
включи голову тоді не буде тупих запитань, можливо
показати весь коментар
07.03.2023 13:09 Відповісти
така правда,у нього може був вибір підкоритися,але він справжній патріотна відміну гранатометчиків з банкової
показати весь коментар
07.03.2023 12:48 Відповісти
То профіль окопа, якщо що. Чи ви задля високої фрази сказали?
показати весь коментар
07.03.2023 12:53 Відповісти
то профіль твоєї пустої голови, для початку подивись а потом коментуй
показати весь коментар
07.03.2023 13:07 Відповісти
Людина уявляє окопи як в другій світовій, це типовий профіль сп, а до образ вдаватися не рекомендую, а то також можу.
показати весь коментар
07.03.2023 15:07 Відповісти
ні, людина поняття не розуміє що пише але чомусь пише та ще і претендує на якусь достовірність.
показати весь коментар
07.03.2023 15:56 Відповісти
Это окоп. Скорее всего он сам окопался. Вы слишком мало знаете про войну, что бы комментировать что-то про боевые действия.
показати весь коментар
07.03.2023 12:58 Відповісти
и все це ти зрозумів по коментарю? ого... клоун, ти хоч знаєш як окоп копається? Сходи опохмелись, воєн інтернетний
показати весь коментар
07.03.2023 13:13 Відповісти
Хто живе на світі і хто жити буде,
Хто шляхи козацькі буде ще топтать,
Щоб буяла воля, щоб раділи люди, -
Дай їм, Бог, востаннє ці слова сказать
показати весь коментар
07.03.2023 12:43 Відповісти
Незламний! Вічна Пам'ять Герою!.Без страху, з презирством, мужністю.
показати весь коментар
07.03.2023 12:44 Відповісти
Петухи ****
показати весь коментар
07.03.2023 12:45 Відповісти
Нам нужна служба типа Моссад, которая будет искать и уничтожать всех врагов Украины!
Предлагаю ее назвать "Бандера"!
показати весь коментар
07.03.2023 12:53 Відповісти
👌🔥🙏
показати весь коментар
07.03.2023 12:54 Відповісти
Израильтянин Игаль Левин рассказывает в одном из своих видео про их Моссад. Само слово Моссад переводится как "контора" и про ее существование не знал никто даже в Израиле очень много лет. Да и сейчас раскрывают только старые их работы и далеко не все, чтоб "не палить контору". А еще никто не знает, кто в этой конторе работает. Никогда. В неё даже резюме свое подать нельзя - сами тебя найдут и сами предложат.
Тот же Левин утверждает, что по косвенным признакам можно увидеть, что украинский Моссад давно действует.
показати весь коментар
07.03.2023 14:58 Відповісти
Нам не нужна косвенность существования! Это необходимо дл самих россиян осознать, что все их зверства обязательно будут оплачены исполнителями, всеми родственниками исполнителей...
Зверство? Не знаю. Все по Библии. Око за око. Думайте россияне, прежде, чем зверствовать!
Огласка нужна! Что вот такой то убил украинца и вся его семья была найдена....
показати весь коментар
07.03.2023 16:22 Відповісти
У нас був свій Мосад , тільки ЗеЄрмак його знищив .
показати весь коментар
07.03.2023 17:35 Відповісти
Слава героям! Слава Нації! Смерть руzо федерації! ✊
показати весь коментар
07.03.2023 12:53 Відповісти
помер вільним і з гідністю - речі які кацапам чи жителям даунбаса які раком перед царьком все життя стоять не зрозуміти ніколи.
показати весь коментар
07.03.2023 12:54 Відповісти
Світла пам'ять козаку... Прокляття підлим катам-кацапам.
показати весь коментар
07.03.2023 12:56 Відповісти
Vagner poxoze ego ubili.Etix nenado brat v plen,a vi ecio cigareti im dajiote.Neglasni dolzen bit zakon ,prizyvniki,donbaseti etix mozno brat v plen,a drugix v rasxod
показати весь коментар
07.03.2023 12:56 Відповісти
Слава герою.
показати весь коментар
07.03.2023 12:57 Відповісти
Болить серце за героя, а коли розбились в Києві мусора в гелікоптері було байдуже
показати весь коментар
07.03.2023 12:58 Відповісти
....а як тут деякі бісились, що назвали бригаду Едельвейс...так хто фашисти насправді?....комуняки в 30-ті роки і 50-ті морили голодом, та вбивали і висилали до Сибіру і на північ українців у табори смерті Гулага....
Земля пухом нашому Герою!!!
показати весь коментар
07.03.2023 13:00 Відповісти
Тепер переговорників в особі китайоз та їх поплічників в України /агрохімія, тимошенко. що сфоткалися на рекламному фото кітаю в Україні/ треба обмежувати в правах тотально, а графа втрат рашен потвор " гиройски пропавший без вести/, має збільшитись багатократно.
показати весь коментар
07.03.2023 13:00 Відповісти
Честно говоря ситуация напоминает кривое зеркало. Когда в рашке обсуждают расстрел пленных кацапов, в Украине об этом абсолютно ноль информации, и наоборот. Недавно такой шум был в рашке, когда снимали как один расстреливает двоих пленных в голову. В Украине об этом никто не писал. Надо быть честным до конца.
показати весь коментар
07.03.2023 13:02 Відповісти
Показували. І виглядало це як постановка - стріляли в трупа.
показати весь коментар
07.03.2023 13:14 Відповісти
Эти трупы говорили и шевелились перед расстрелом. Украинские блогеры уверяли что украинские воины защищались от гранаты, как бы это абсурдно не звучало.

показати весь коментар
07.03.2023 13:18 Відповісти
Нет основания не верить.
показати весь коментар
07.03.2023 15:22 Відповісти
Ты не путай видео снято на GoPro в боевых условиях, где показаны выходы групп ДРГ. Где пленные как бы захвачены, но не выведены в тыл, по каким либо причинам, о которых мы не знаем. И демонстрационное видео с телефона, там где копание могилы, последний перекур, последнее слово, и показательный расстрел перед шеренгой автоматчиков.
показати весь коментар
07.03.2023 15:21 Відповісти
Линия обороны / Антиколорадос

https://defence-line.org/2023/03/poslednyaya-sigareta-geroya/ Последняя сигарета Героя

Сегодня (06.03.23) в Сети появились страшные кадры расстрела нашего военного, у которого, видимо, закончились боеприпасы. Мы не станем приводить ссылку на это видео, но каждый легко найдет его самостоятельно, поскольку в социальных сетях есть массы ссылок на него. Враг задокументировал свое военное преступление и это видео, наверное, станет заглавным на военном трибунале против всех военных преступников из федерации. У Воина не было в руках оружия, у него была только последняя сигарета, которую он докуривал именно как последнюю. Он был спокоен и с презрением смотрел на врага зная, что для него сейчас все закончится и он уйдет к тысячам тех побратимов, которые уже проделали этот путь. Просто многих смерть настигла внезапно, а здесь Воин смотрел своей смерти в лицо и знал, какими будут его последние слова. Он сказал «Слава Украине!», и шагнул в вечность.

Из этого следует два вывода, которые надо не просто сделать и утвердить в своем сознании, а вырезать их настолько глубоко, насколько можно. Первый из них заключается в том, что все эти театральные проститутки, которые раздают и получают боевые, государственные награды просто так - не стоят даже волоска с головы Воина. Те, кто почему-то одев военную фору и сверкая пенсне рассказывает о том, как он сэкономил на зарплате наших военных 100 миллиардов - тем более. Мало того, хочется верить в то, что за этот «подвиг» обладатель пенсне ответит перед справедливым и суровым судом. И наконец - образ героя это отнюдь не то, что сейчас с суровым видом вылазит из каждого утюга, а вот он - со своей последней сигаретой и последними словами.

Ну и второй. Прощения оккупанту нет и быть не может в принципе, но мы просто уточним, что такое оккупант. Конечно же, это те, кто пришел на нашу землю убивать нас, грабить и насиловать. Вот эти палачи, которые казнили нашего воина, завтра попадут в плен и будут рассказывать о том, что они даже ни разу не стрельнули в нашу сторону, что они рыли окопы и были снабженцами. Эта дрянь никогда не наберется даже тысячной доли той смелости, которую показал наш Воин. Они не умеют смотреть смерти прямо в ее кровавую харю и остаться Воином до последнего вздоха.

Но это не все. Вот то огромное стадо, которое не пришло к нам, но так или иначе, прямо или косвенно, желает этой агрессии, это - тот же самый оккупант, просто пока не взявший в руки оружия. Но если его завтра свинтят в оккупационную армию, он будет делать ровно то, что было на этом видео. В этом не может быть никаких сомнений. Это кровожадное стадо было таким на протяжении веков и нет никаких оснований полагать, что там что-то изменится. Да, это можно называть по-разному, но именно мы должны знать и помнить, что это и кто это, а потому - мгновенно снимать с предохранителя все, что у нас есть как только потянет смрадом этой дряни.

И еще, очень скоро эта оккупационная армия начнет сыпаться и тогда мы услышим массу историй о том, как это стадо было против войны, как они в душе осуждали прутина, как… Нету там никакой души и не было никогда. Их бизнес будет напирать на то, что они хотели зарабатывать деньги, как это делают во всем мире и не хотели войны. Ну что же, вот цитата их прессы:

«Военнослужащим штурмовых батальонов Минобороны РФ пообещали премии за успешное наступление в Украине: по 50 тысяч рублей за километр. Премиальный фонд финансирует группа бизнесменов во главе с основателем праворадикального телеканала "Царьград" Константином Малофеевым»

И это - не один такой падонок, просто его имя предано гласности. Они все скидываются именно на это. Потому - помним о том, что такое эта дрянь, прощения которой не будет никогда.

Ну а Воину - слава. Постараемся не забыть и навсегда удержать в своей памяти то, как он докурил свою последнюю сигарету…

https://defence-line.org/2023/03/poslednyaya-sigareta-geroya/
показати весь коментар
07.03.2023 13:04 Відповісти
тут дехто обурюється тим, що ми викладаємо відео як знищуємо окупантів. Мені просто цікаво, а от після такого відео той "дехто" досі ще обурюється? На відео, які викладають українські захисники є знищення окупантів, в яких в руках є зброя, і вони намагаються навіть цілити в українські дрони з тієї зброї. Тому, сам Господь велів їх демілітаризувати. Але українські воїни не вбивають беззбройних орків, навіть за їхню любов до їхньої рашки. А шкода! Мають вбивати.
показати весь коментар
07.03.2023 13:05 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2023 13:06 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2023 13:12 Відповісти
Степан Андрійович, Роман Йосипович теж могли собі це дозволити, не було ні камер ні інтернету нічого, але вони не скорились... і такі приклади історії дають нам силу й волю протистояти мороку орди мокшанської... тільки такі приклади самопожертви й звитяги... ми бачимо що це все було не дарма... й якщо потойбіччя всетаки існує,і вони бачать зараз звідти що їх подвиги не були марними, думаю Тимофій, хай його могутня й безстрашна душа живе вічно в наших майбутніх ділах, щоб він бачив що його мужній вчинок не був забутий
показати весь коментар
07.03.2023 13:26 Відповісти
Шо знчачить «попередньо» ?! Він служив в якісь бригаді, зараз його фото в всіх новинах і його командир не може сказати хто цей Герой?
показати весь коментар
07.03.2023 13:12 Відповісти
Поки немає тіла неможна впевнено сказати що цей Герой саме Шадура Тимофій,такі правила!
показати весь коментар
07.03.2023 13:39 Відповісти
Що за маразм: «вбили за фразу Слава Україні»?
Кацапи просто хотіли розстріляти його і зняти «геройський» відос і дали воїну останнє слово. Може хтось із ЗЄлєшобли нам натякає що вигукувати«Слава Україні» є небезпечно і треба припинити, бо ОПушні щурі бояться?
показати весь коментар
07.03.2023 13:15 Відповісти
Героїзм і самопожертва Українців цілком зрозумілий і виправданий, ми захищаємо свою країну, свої родини, дітей і батьків. А що захищають ці виродки на нашій землі?? Міфічну велич росії? міфи про олександрів матросових та павліків морозових?? Що? Таку ненависть може викликати єдине почуття - багатовікова заздрість, заздрість до героїзму Українців. Жодна орківська паскуда не здохла тут зі словами "слава росії". Жодна!
показати весь коментар
07.03.2023 13:21 Відповісти
Шо за тупа подача? Типу якби він не сказав "Слава Україні" то його б не розстріляли?
показати весь коментар
07.03.2023 13:23 Відповісти
Здесь вопрос не в том, шо за кадром автомат уже был на товсь , а значит наш боец смотрел в пащеку смертi. Здесь вопрос в другом: на лице нашего бойца отпечаток неизбежности, но нет страха и нет истерики. Слава Украине - сказаны наперекор смерти и кацапские изверги этого не ожидали. Ведь наш боец, по их видео сюжету должен бы начать пресмыкать, выпрашивая пощады, на то и "последняя" сигарета была истрачена... Потому то кацап с автоматом в истерике с криками и нажал на курок автомата немного раньше , чем должен был бы нажать.
показати весь коментар
08.03.2023 08:18 Відповісти
А Зеля щедро нагороджує лисого дружбана за ризик стати мішенню для снайпера, Буданов - особливо секретну ескортницю за виконання специфічних завдань і... далі буде. За 30 років незалежності верхівка обвішалась регаліями і нагородами з усіх боків, а для проффесорів і академіків народжених в чиновницьких кабінетах університетів катма, з докторів всіх наук чиновницького розливу можна піраміду Хеопса виложити. Пробач нас Тимофій Миколаєвич Шадура, що ми дозволили цю вакханалію нечистивих і злодійкуватих покидьків, яка призвела до війни, де гинуть найкращі сини нашого народу. Низький уклін тобі, Тимофій Миколаєвич. Не за нагороди ти воював, а за Славу України і ти переміг. Ти подолав смерть і будеш вічно жити в серцях нашого народу. Царство небесне Герою. Смерть ворогам, зрадникам і мародерам. Слава Україні.
показати весь коментар
07.03.2023 13:25 Відповісти
Сьогодення-результат 2019 року. Як би не було нам гірко, але ми маємо зрозуміти, що ідіотизм карається, а потім завершується смертями. Смертями тих людей, які повинні жити вічно, як цей герой.
показати весь коментар
07.03.2023 13:29 Відповісти
«Якщо у нас і були невідомі ворогу таємні ресурси, то вони складалися з непохитної рішучості наших громадян, осмислення правиності наших дій, і впевненості, що Бог не покине нас.» (Д. Вашингтон).

Слава Герою.
показати весь коментар
07.03.2023 13:31 Відповісти
У нього п'ятеро дітей залишилося...
показати весь коментар
07.03.2023 13:35 Відповісти
Скотам-тварям нас не залякати! Боляче, дуже боляче за кожного ГЕРОЯ, однак не залякати нас! Вистоїмо!
показати весь коментар
07.03.2023 13:46 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, військові США перестали брати в полон СС після того, як Арденах ті розстріляли взвод полонених американців. Зрозуміло, що це було без демонстрауцій та публікацій - їх просто знищували на місці.
показати весь коментар
07.03.2023 13:46 Відповісти
А ведь кацапня его убила потому что они сцутся от страха.
показати весь коментар
07.03.2023 13:55 Відповісти
Это не он. Юра Бутусов уже нашёл.
показати весь коментар
07.03.2023 14:20 Відповісти
Під час виконання завдань ДРГ полонених не беруть. Бо їх немає куди дівати. Так діють всі, і москалі і українці і американці і європейці... І якщо це була ДРГ, то жодних шанців залишитися живим у цього військового не було, як би він себе не вів. І вів він себе так, як зазвичай веде себе людина, яка вже перетнула рубіж між життям і смертю, перебуваючи на війні і розуміючи, що кожна мить може бути останньою. І так, це з точки зору законів ведення війни - злочин, але війна є суцільним злочином, для всіх, хто в ній приймає участь. І як це жорстоко не звучить, але це відео для рідних цього військового краще ніж абревіатура ТМН, за якої вони ще багато років здригалися б від кожного шороху, божеволюючі в очікуванні на його повернення.
показати весь коментар
07.03.2023 16:30 Відповісти
На ДРГ не похоже, бо кацап излишне расходует патроны.
показати весь коментар
08.03.2023 08:24 Відповісти
Його ще в січні поховали
показати весь коментар
08.03.2023 08:35 Відповісти
Це вже 3-й боєць, якого впізнали в даному військовому. Тому не варто робити остаточні висновки. І якщо ви кажете про бійця 119 ОБТрО, то його поховали не в січні, а в лютому.
показати весь коментар
09.03.2023 01:00 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
показати весь коментар
13.03.2023 05:49 Відповісти
 
 