Розстріл за фразу "Слава Україні": попередньо, вбитий - воїн 30-ї ОМБр Тимофій Шадура

За попередніми даними, загиблим, якого окупанти розстріляли за фразу "Слава Україні" є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Вчора в соціальних мережах та засобах масової інформації було оприлюднено відеозапис розстрілу військовослужбовця Збройних Сил України, якого російські окупанти вбили після його слів "Слава Україні!" За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.

"Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз. Командування 30-ї окремої механізованої бригади і побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста буде невідворотною", - йдеться у повідомленні.

Підтверджує попередню інформацію щодо особи вбитого також пресцентр Генштабу.

"За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького (Оперативне командування "Північ" Сухопутні війська ЗС України) Тимофій Миколайович Шадура", - йдеться у повідомленні.

"Розстріл беззбройного полоненого - цинічне й зухвале нехтування Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни. Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців. Особу мужнього українського воїна попередньо встановлено. Остаточну відповідь дадуть відповідні експертизи. Жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати. Але ми зробимо це у законний та справедливий спосіб – на полі бою, в суді або в міжнародному трибуналі. З холодною головою, з дотриманням правил війни та з честю ми обов’язково помстимося за кожного!", - додають у Генштабі.

Як повідомлялося, у мережі з'явилися кадри, як російські загарбники розстрілюють українського військового після його фрази "Слава Україні". Де і коли було зняте відео - поки невідомо.

6 березня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розіслав країнам - міжнародним партнерам України і колегам-омбудсманам відео із розстрілом полоненого українського військовослужбовця російськими загарбниками як приклад чергового воєнного злочину РФ.

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