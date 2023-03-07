Розстріл за фразу "Слава Україні": попередньо, вбитий - воїн 30-ї ОМБр Тимофій Шадура
За попередніми даними, загиблим, якого окупанти розстріляли за фразу "Слава Україні" є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
"Вчора в соціальних мережах та засобах масової інформації було оприлюднено відеозапис розстрілу військовослужбовця Збройних Сил України, якого російські окупанти вбили після його слів "Слава Україні!" За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.
"Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз. Командування 30-ї окремої механізованої бригади і побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста буде невідворотною", - йдеться у повідомленні.
Підтверджує попередню інформацію щодо особи вбитого також пресцентр Генштабу.
"За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького (Оперативне командування "Північ" Сухопутні війська ЗС України) Тимофій Миколайович Шадура", - йдеться у повідомленні.
"Розстріл беззбройного полоненого - цинічне й зухвале нехтування Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни. Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців. Особу мужнього українського воїна попередньо встановлено. Остаточну відповідь дадуть відповідні експертизи. Жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати. Але ми зробимо це у законний та справедливий спосіб – на полі бою, в суді або в міжнародному трибуналі. З холодною головою, з дотриманням правил війни та з честю ми обов’язково помстимося за кожного!", - додають у Генштабі.
Як повідомлялося, у мережі з'явилися кадри, як російські загарбники розстрілюють українського військового після його фрази "Слава Україні". Де і коли було зняте відео - поки невідомо.
6 березня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розіслав країнам - міжнародним партнерам України і колегам-омбудсманам відео із розстрілом полоненого українського військовослужбовця російськими загарбниками як приклад чергового воєнного злочину РФ.
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Здохнуть наші воріженки, й їх зжеруть собаки.
Літаки їх стануть брухтом, танки розірвуться.
А в людей, що на росії, діти всі зіп'ються.
Переговори ведуться публічно, яких з касапами більше ніколи не буде, а зрадники знищують державу таємно, подалі від сторонніх вух та очей.
Я мав на увазі московські методи досягнення перемог на полі бою. Візьміть хоча б останні події 9ти річної давнини, продажного українського генерала, який відправив на смерть Іл з десантниками на борту. В Слов'янську, Іловайську та Дебальцево ситуація була не інша.
Хто шляхи козацькі буде ще топтать,
Щоб буяла воля, щоб раділи люди, -
Дай їм, Бог, востаннє ці слова сказать
Предлагаю ее назвать "Бандера"!
Тот же Левин утверждает, что по косвенным признакам можно увидеть, что украинский Моссад давно действует.
Зверство? Не знаю. Все по Библии. Око за око. Думайте россияне, прежде, чем зверствовать!
Огласка нужна! Что вот такой то убил украинца и вся его семья была найдена....
Земля пухом нашому Герою!!!
https://defence-line.org/2023/03/poslednyaya-sigareta-geroya/ Последняя сигарета Героя
Сегодня (06.03.23) в Сети появились страшные кадры расстрела нашего военного, у которого, видимо, закончились боеприпасы. Мы не станем приводить ссылку на это видео, но каждый легко найдет его самостоятельно, поскольку в социальных сетях есть массы ссылок на него. Враг задокументировал свое военное преступление и это видео, наверное, станет заглавным на военном трибунале против всех военных преступников из федерации. У Воина не было в руках оружия, у него была только последняя сигарета, которую он докуривал именно как последнюю. Он был спокоен и с презрением смотрел на врага зная, что для него сейчас все закончится и он уйдет к тысячам тех побратимов, которые уже проделали этот путь. Просто многих смерть настигла внезапно, а здесь Воин смотрел своей смерти в лицо и знал, какими будут его последние слова. Он сказал «Слава Украине!», и шагнул в вечность.
Из этого следует два вывода, которые надо не просто сделать и утвердить в своем сознании, а вырезать их настолько глубоко, насколько можно. Первый из них заключается в том, что все эти театральные проститутки, которые раздают и получают боевые, государственные награды просто так - не стоят даже волоска с головы Воина. Те, кто почему-то одев военную фору и сверкая пенсне рассказывает о том, как он сэкономил на зарплате наших военных 100 миллиардов - тем более. Мало того, хочется верить в то, что за этот «подвиг» обладатель пенсне ответит перед справедливым и суровым судом. И наконец - образ героя это отнюдь не то, что сейчас с суровым видом вылазит из каждого утюга, а вот он - со своей последней сигаретой и последними словами.
Ну и второй. Прощения оккупанту нет и быть не может в принципе, но мы просто уточним, что такое оккупант. Конечно же, это те, кто пришел на нашу землю убивать нас, грабить и насиловать. Вот эти палачи, которые казнили нашего воина, завтра попадут в плен и будут рассказывать о том, что они даже ни разу не стрельнули в нашу сторону, что они рыли окопы и были снабженцами. Эта дрянь никогда не наберется даже тысячной доли той смелости, которую показал наш Воин. Они не умеют смотреть смерти прямо в ее кровавую харю и остаться Воином до последнего вздоха.
Но это не все. Вот то огромное стадо, которое не пришло к нам, но так или иначе, прямо или косвенно, желает этой агрессии, это - тот же самый оккупант, просто пока не взявший в руки оружия. Но если его завтра свинтят в оккупационную армию, он будет делать ровно то, что было на этом видео. В этом не может быть никаких сомнений. Это кровожадное стадо было таким на протяжении веков и нет никаких оснований полагать, что там что-то изменится. Да, это можно называть по-разному, но именно мы должны знать и помнить, что это и кто это, а потому - мгновенно снимать с предохранителя все, что у нас есть как только потянет смрадом этой дряни.
И еще, очень скоро эта оккупационная армия начнет сыпаться и тогда мы услышим массу историй о том, как это стадо было против войны, как они в душе осуждали прутина, как… Нету там никакой души и не было никогда. Их бизнес будет напирать на то, что они хотели зарабатывать деньги, как это делают во всем мире и не хотели войны. Ну что же, вот цитата их прессы:
«Военнослужащим штурмовых батальонов Минобороны РФ пообещали премии за успешное наступление в Украине: по 50 тысяч рублей за километр. Премиальный фонд финансирует группа бизнесменов во главе с основателем праворадикального телеканала "Царьград" Константином Малофеевым»
И это - не один такой падонок, просто его имя предано гласности. Они все скидываются именно на это. Потому - помним о том, что такое эта дрянь, прощения которой не будет никогда.
Ну а Воину - слава. Постараемся не забыть и навсегда удержать в своей памяти то, как он докурил свою последнюю сигарету…
https://defence-line.org/2023/03/poslednyaya-sigareta-geroya/
Кацапи просто хотіли розстріляти його і зняти «геройський» відос і дали воїну останнє слово. Може хтось із ЗЄлєшобли нам натякає що вигукувати«Слава Україні» є небезпечно і треба припинити, бо ОПушні щурі бояться?
Слава Герою.