Российские оккупанты ведут безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 7 марта 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются триста семьдесят седьмые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Основные усилия враг и дальше сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжает безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

В течение суток противник нанес 19 авиационных и 1 ракетный удар, а также 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза российских ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 154 830 человек (+1060 за сутки), 303 самолета, 3432 танка, 2456 артсистем, 6714 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка, Карповичи Черниговской области; Стариковое, Голышевское, Павловка, Волфино, Грабовское на Сумщине и Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечье, Глубокое, Красное, Зеленое, Анискино, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Невского и Спорного. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Табаевка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва Луганской области, а также Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Федоровка и Ягодное Донецкой области.

Читайте также: ВСУ отразили более 140 атак оккупантов на пяти направлениях, - Генштаб

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и Бахмут. Вражеским обстрелам подверглись Зализнянское, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дилиевка, Торецк, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Новокалиново, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времевка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Таврическое, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области, Никополь - Днепропетровской, а также Шляховое, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Херсонской области и Херсон. Всего районы 30 населенных пунктов.

Читайте также: ВСУ отразили более 140 атак оккупантов на пяти направлениях, - Генштаб

В населенном пункте Стрелковое Генического района временно занятой территории Херсонской области в местных учреждениях начальной школы учителя и воспитатели оккупационной так называемой "власти" заставляют учеников и родителей оставаться после занятий и изучать конституцию и законодательные акты Российской Федерации, а также вражескую историю и российскую историю. Во время перерывов детей принуждают учить и петь гимн России.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 российский зенитный ракетный комплекс ПВО "Бук-М1-2" и 3 района сосредоточения живой силы противника".

Читайте также: Враг продолжает штурмовать Бахмут, пытался прорвать оборону на Купянском и Лиманском направлениях, - Генштаб ВСУ