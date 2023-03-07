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Новости Война
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Бригады "Гвардии наступления" будут проходить подготовку в течение 2-4 месяцев, – НГУ

гвардія,наступ

Штурмовые бригады "Гвардии наступления", которые готовятся в составе Национальной гвардии Украины, будут проходить подготовку и согласование в течение 2-4 месяцев. Только после этого подразделения будут вовлечены в боевые действия.

Об этом сообщил спикер НГУ Руслан Музычко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы делаем акцент на набор именно мотивированных людей и их качественную подготовку, на привлечение инструкторов и командиров с боевым опытом. Когда пройдет полный этап подготовки и боевое слаживание ротно-батальонного уровня, речь может идти о привлечении их к выполнению задач на поле боя.

Это будет зависеть от того замысла, который будет иметь военно-политическое руководство по применению этих штурмовых бригад – на каком направлении, в каком объеме. Сейчас речь идет об их полном комплектовании и качественной подготовке, она продлится 2-4 месяца", - пояснил представитель НГУ.

По словам Музычко, в составе МВД формируется восемь таких бригад, из них шесть – в составе Нацгвардии. Все они формируются на базе имеющихся воинских частей.

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Автор: 

Национальная гвардия (2159) добровольцы (1182)


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Топ комментарии
+13
",,элитные подразделения"- а щас хто 3.14..ить росиян? Иван и Петро?
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07.03.2023 23:58 Ответить
+12
Щось дохрена треба на злагодження людям, яких набирають в силових структурах.
Ну, з бабками на базарах воювати легше було.
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07.03.2023 23:26 Ответить
+10
деякі мобілізовані за кілька тижнів вже у бахмуті а тут аж 4 міс.
(сарказм якщо шо)
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07.03.2023 23:35 Ответить
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Щось дохрена треба на злагодження людям, яких набирають в силових структурах.
Ну, з бабками на базарах воювати легше було.
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07.03.2023 23:26 Ответить
Откуда такие познания как бабушек на базарах гонять?
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07.03.2023 23:32 Ответить
заявку може подати кожен охочий,не тільки поліцаї..
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07.03.2023 23:32 Ответить
До чого тут силові структури? Якшо не помиляюся в ці бригади беруть всіх бажаючих.
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07.03.2023 23:32 Ответить
Прям таки всіх.
Всіх цивільних беруть в воєнкомати.
А менти мають бронь і записуються добровільно в свій відомчий підрозділ нацгаювардіі.
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07.03.2023 23:36 Ответить
Ну сходи запишися. Якшо не візьмуть - напишеш сюди.
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07.03.2023 23:39 Ответить
Я і писав - не відповіли, і дзвонив- не беруть слухавку, ходив- не беруть.
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08.03.2023 06:15 Ответить
Не бреши. Я проходив відбір в Лють, хоча до МВС немаю жодного відношення. І там таких 80 відсотків.
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08.03.2023 07:31 Ответить
може в Сполучених Штатах набор не ведуть... таке може бути.
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08.03.2023 11:00 Ответить
і що?багато з них позаписувалось?ім у тилу краще за ремні водіів подрючити ще багато нєчтяків є зараз як коменданьська година Збирають всіх підрят замість себе воювати-а колись кожен з них мав три місяці на рік у зоні війскових дій відбути Зараз мабуть мають чиісь зелені сраки берегти
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08.03.2023 08:54 Ответить
Знайомий пройшов відбір. 39 років. В армії не служив взагалі. Автомат бачив тільки в кіно. Там половина таких. Які нах силові структури? Його мінімум півроку требе натаскувать, шоб не був м'ясом.
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08.03.2023 07:18 Ответить
деякі мобілізовані за кілька тижнів вже у бахмуті а тут аж 4 міс.
(сарказм якщо шо)
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07.03.2023 23:35 Ответить
Что бы тут не говорили,за бабок и базары.Это элитные спецподразделения,под спец задачу.И правильно что будут готовить 2-4 месяца.Молодцы руководство Нацгвардии....И ещё,кому не нравиться и кто ховаеться от военкоматов,могли попробовать сюда....подать заявку могли все,не всех приняли.Я, имея опыт,служба когда то срочная в ВВ,после работа по специфике срочной службы...подал заявку,но в силу возраста или то что я имею пока бронь,на теперешней работе....оказался не нужен.
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07.03.2023 23:49 Ответить
",,элитные подразделения"- а щас хто 3.14..ить росиян? Иван и Петро?
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07.03.2023 23:58 Ответить
За два місяці домашні пиріжки не встигнуть висрати. Це ні про що. Два місяці це мобіки. Воно нам треба? Мінімум шість місяців з здачею кваліфікаційних іспитів по військовій спеціальності. Інакше замість наступу отримаємо "підступ" - посилати на штурм непідготовлених і добре оснащених бійців це вбивство. Мотивації на війні не достатньо. Потрібна ще дійсно якісна підготовка і відповідне озброєння. Любити свободу означає давати армії найкраще для перемоги над окупантом. Краще пролити більше поту на полігонах ніж крові в боях.
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07.03.2023 23:55 Ответить
Будь ласка , поясніть, вони в складі ЗСУ будуть , під командуванням Залужного ? Чи це щось окрему від ЗСУ ? Бо багато запитань , наприклад написано -"Наразі йдеться про їхнє повне комплектування ..." Щоб не вийшло як при Авакові - найкраща зброя, гвинтокрили...
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07.03.2023 23:56 Ответить
Пані Парасолька, вже 00:01. Вітаю вас з святом Весни.
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08.03.2023 00:01 Ответить
Дякую !
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08.03.2023 00:16 Ответить
Це частина ЗСУ. Як і інші підрозділи НГУ. МВС займається формуванням. Це не нові бригади які зараз формуються у МО, це доукоплектування діючих підрозділів НГУ і Прикордонної служби.
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08.03.2023 00:06 Ответить
Дякую пане , тоді все добре )
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08.03.2023 00:15 Ответить
Так. Саме цим вони мене переманили з ЗСУ. Краща зброя, обладнання, техніка. Але пам'ятайте, Азов - це теж окремий полк спец. призначення МВС
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08.03.2023 07:37 Ответить
У бердянську бавовна. Відстань від населеного пункту до можливих позицій ЗСУ - близько 100 км.
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08.03.2023 00:04 Ответить
Бум! І на душі стало трішки тепліше...
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08.03.2023 00:12 Ответить
Идет перелив людей,не подлежащих мобилизации, под задачи и управление армии. Довольно умно. Название типа "Гвардейцы кардинала", Преторианцы","Янычары" и т.д. вторично).
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08.03.2023 00:04 Ответить
Хімічать.Намагаються створити щось на противагу ЗСУ.
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08.03.2023 00:32 Ответить
Зелений туман для відкритих ротів вони намагаються пустити. Мільярд дерев і Олімпіаду. Що ідіотам подобається, то вони і ліплять.
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08.03.2023 05:07 Ответить
Схоже на то. Коли війна закінчіться, владі потрібно буде за кімось сховатися, коли почнуться питання про всю діяльність влади під час війни та перед нею.
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08.03.2023 06:55 Ответить
Сумніваюсь, що будуть "питання". Люди будуть настільки виснажені війною та стражданнями від неї, що сил не буде на якісь протести... Хіба з часом... через роки
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08.03.2023 08:45 Ответить
Навіть знаю, хто повинен очолити ці бригади. Гайдай, Арестович, Буданов. Також можна Жданова, Світана, Черніка. Браві полковники. В "Единому марафоні" усіх перемагають і постійно кудись наступають.
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08.03.2023 05:04 Ответить
А що ж так, реакцію людей побачили? Більше року війна, а тільки побачили мотивованих і де уже довгосрокова підготовка.
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08.03.2023 05:29 Ответить
Первым делом туда загнать арестовичей и всех из этого поганого Квартала!!!!! Пусть первыми идут в атаку,твари и защищают Украину!!!!
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08.03.2023 08:05 Ответить
щось щось з цими бригадами
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08.03.2023 08:23 Ответить
це бригади для зачистки лугандону. Головне поменше полоненних брати
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08.03.2023 08:42 Ответить
 
 