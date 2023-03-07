Бригады "Гвардии наступления" будут проходить подготовку в течение 2-4 месяцев, – НГУ

Штурмовые бригады "Гвардии наступления", которые готовятся в составе Национальной гвардии Украины, будут проходить подготовку и согласование в течение 2-4 месяцев. Только после этого подразделения будут вовлечены в боевые действия.

Об этом сообщил спикер НГУ Руслан Музычко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы делаем акцент на набор именно мотивированных людей и их качественную подготовку, на привлечение инструкторов и командиров с боевым опытом. Когда пройдет полный этап подготовки и боевое слаживание ротно-батальонного уровня, речь может идти о привлечении их к выполнению задач на поле боя.

Это будет зависеть от того замысла, который будет иметь военно-политическое руководство по применению этих штурмовых бригад – на каком направлении, в каком объеме. Сейчас речь идет об их полном комплектовании и качественной подготовке, она продлится 2-4 месяца", - пояснил представитель НГУ.

По словам Музычко, в составе МВД формируется восемь таких бригад, из них шесть – в составе Нацгвардии. Все они формируются на базе имеющихся воинских частей.

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