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Новини Війна
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Бригади "Гвардії наступу" проходитимуть підготовку протягом 2-4 місяців, – НГУ

гвардія,наступ

Штурмові бригади "Гвардії наступу", які готуються у складі Національної гвардії України, проходитимуть підготовку і злагодження протягом 2-4 місяців. Лише після цього підрозділи будуть залучені до бойових дій.

Про це повідомив спікер НГУ Руслан Музичка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми робимо акцент на набір саме мотивованих людей і їхню якісну підготовку, на залучення інструкторів і командирів із бойовим досвідом. Коли пройде повний етап підготовки і бойове злагодження ротно-батальйонного рівня, може йтися про залучення їх до виконання задач на полі бою.

Це залежатиме від того задуму, який матиме військово-політичне керівництво щодо застосування цих штурмових бригад – на якому напрямі, в якому обсязі. Наразі йдеться про їхнє повне комплектування і якісну підготовку, вона триватиме 2-4 місяці", - пояснив речник НГУ

За словами Музичка, у складі МВС формується вісім таких бригад, із них шість – у складі Нацгвардії. Усі вони формуються на базі наявних військових частин.

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Автор: 

Національна гвардія (1570) добровольці (934)


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Топ коментарі
+13
",,элитные подразделения"- а щас хто 3.14..ить росиян? Иван и Петро?
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07.03.2023 23:58 Відповісти
+12
Щось дохрена треба на злагодження людям, яких набирають в силових структурах.
Ну, з бабками на базарах воювати легше було.
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07.03.2023 23:26 Відповісти
+10
деякі мобілізовані за кілька тижнів вже у бахмуті а тут аж 4 міс.
(сарказм якщо шо)
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07.03.2023 23:35 Відповісти
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Щось дохрена треба на злагодження людям, яких набирають в силових структурах.
Ну, з бабками на базарах воювати легше було.
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07.03.2023 23:26 Відповісти
Откуда такие познания как бабушек на базарах гонять?
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07.03.2023 23:32 Відповісти
заявку може подати кожен охочий,не тільки поліцаї..
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07.03.2023 23:32 Відповісти
До чого тут силові структури? Якшо не помиляюся в ці бригади беруть всіх бажаючих.
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07.03.2023 23:32 Відповісти
Прям таки всіх.
Всіх цивільних беруть в воєнкомати.
А менти мають бронь і записуються добровільно в свій відомчий підрозділ нацгаювардіі.
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07.03.2023 23:36 Відповісти
Ну сходи запишися. Якшо не візьмуть - напишеш сюди.
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07.03.2023 23:39 Відповісти
Я і писав - не відповіли, і дзвонив- не беруть слухавку, ходив- не беруть.
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08.03.2023 06:15 Відповісти
Не бреши. Я проходив відбір в Лють, хоча до МВС немаю жодного відношення. І там таких 80 відсотків.
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08.03.2023 07:31 Відповісти
може в Сполучених Штатах набор не ведуть... таке може бути.
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08.03.2023 11:00 Відповісти
і що?багато з них позаписувалось?ім у тилу краще за ремні водіів подрючити ще багато нєчтяків є зараз як коменданьська година Збирають всіх підрят замість себе воювати-а колись кожен з них мав три місяці на рік у зоні війскових дій відбути Зараз мабуть мають чиісь зелені сраки берегти
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08.03.2023 08:54 Відповісти
Знайомий пройшов відбір. 39 років. В армії не служив взагалі. Автомат бачив тільки в кіно. Там половина таких. Які нах силові структури? Його мінімум півроку требе натаскувать, шоб не був м'ясом.
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08.03.2023 07:18 Відповісти
деякі мобілізовані за кілька тижнів вже у бахмуті а тут аж 4 міс.
(сарказм якщо шо)
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07.03.2023 23:35 Відповісти
Что бы тут не говорили,за бабок и базары.Это элитные спецподразделения,под спец задачу.И правильно что будут готовить 2-4 месяца.Молодцы руководство Нацгвардии....И ещё,кому не нравиться и кто ховаеться от военкоматов,могли попробовать сюда....подать заявку могли все,не всех приняли.Я, имея опыт,служба когда то срочная в ВВ,после работа по специфике срочной службы...подал заявку,но в силу возраста или то что я имею пока бронь,на теперешней работе....оказался не нужен.
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07.03.2023 23:49 Відповісти
",,элитные подразделения"- а щас хто 3.14..ить росиян? Иван и Петро?
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07.03.2023 23:58 Відповісти
За два місяці домашні пиріжки не встигнуть висрати. Це ні про що. Два місяці це мобіки. Воно нам треба? Мінімум шість місяців з здачею кваліфікаційних іспитів по військовій спеціальності. Інакше замість наступу отримаємо "підступ" - посилати на штурм непідготовлених і добре оснащених бійців це вбивство. Мотивації на війні не достатньо. Потрібна ще дійсно якісна підготовка і відповідне озброєння. Любити свободу означає давати армії найкраще для перемоги над окупантом. Краще пролити більше поту на полігонах ніж крові в боях.
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07.03.2023 23:55 Відповісти
Будь ласка , поясніть, вони в складі ЗСУ будуть , під командуванням Залужного ? Чи це щось окрему від ЗСУ ? Бо багато запитань , наприклад написано -"Наразі йдеться про їхнє повне комплектування ..." Щоб не вийшло як при Авакові - найкраща зброя, гвинтокрили...
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07.03.2023 23:56 Відповісти
Пані Парасолька, вже 00:01. Вітаю вас з святом Весни.
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08.03.2023 00:01 Відповісти
Дякую !
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08.03.2023 00:16 Відповісти
Це частина ЗСУ. Як і інші підрозділи НГУ. МВС займається формуванням. Це не нові бригади які зараз формуються у МО, це доукоплектування діючих підрозділів НГУ і Прикордонної служби.
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08.03.2023 00:06 Відповісти
Дякую пане , тоді все добре )
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08.03.2023 00:15 Відповісти
Так. Саме цим вони мене переманили з ЗСУ. Краща зброя, обладнання, техніка. Але пам'ятайте, Азов - це теж окремий полк спец. призначення МВС
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08.03.2023 07:37 Відповісти
У бердянську бавовна. Відстань від населеного пункту до можливих позицій ЗСУ - близько 100 км.
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08.03.2023 00:04 Відповісти
Бум! І на душі стало трішки тепліше...
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08.03.2023 00:12 Відповісти
Идет перелив людей,не подлежащих мобилизации, под задачи и управление армии. Довольно умно. Название типа "Гвардейцы кардинала", Преторианцы","Янычары" и т.д. вторично).
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08.03.2023 00:04 Відповісти
Хімічать.Намагаються створити щось на противагу ЗСУ.
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08.03.2023 00:32 Відповісти
Зелений туман для відкритих ротів вони намагаються пустити. Мільярд дерев і Олімпіаду. Що ідіотам подобається, то вони і ліплять.
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08.03.2023 05:07 Відповісти
Схоже на то. Коли війна закінчіться, владі потрібно буде за кімось сховатися, коли почнуться питання про всю діяльність влади під час війни та перед нею.
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08.03.2023 06:55 Відповісти
Сумніваюсь, що будуть "питання". Люди будуть настільки виснажені війною та стражданнями від неї, що сил не буде на якісь протести... Хіба з часом... через роки
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08.03.2023 08:45 Відповісти
Навіть знаю, хто повинен очолити ці бригади. Гайдай, Арестович, Буданов. Також можна Жданова, Світана, Черніка. Браві полковники. В "Единому марафоні" усіх перемагають і постійно кудись наступають.
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08.03.2023 05:04 Відповісти
А що ж так, реакцію людей побачили? Більше року війна, а тільки побачили мотивованих і де уже довгосрокова підготовка.
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08.03.2023 05:29 Відповісти
Первым делом туда загнать арестовичей и всех из этого поганого Квартала!!!!! Пусть первыми идут в атаку,твари и защищают Украину!!!!
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08.03.2023 08:05 Відповісти
щось щось з цими бригадами
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08.03.2023 08:23 Відповісти
це бригади для зачистки лугандону. Головне поменше полоненних брати
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08.03.2023 08:42 Відповісти
 
 