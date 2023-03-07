Бригади "Гвардії наступу" проходитимуть підготовку протягом 2-4 місяців, – НГУ

Штурмові бригади "Гвардії наступу", які готуються у складі Національної гвардії України, проходитимуть підготовку і злагодження протягом 2-4 місяців. Лише після цього підрозділи будуть залучені до бойових дій.

Про це повідомив спікер НГУ Руслан Музичка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми робимо акцент на набір саме мотивованих людей і їхню якісну підготовку, на залучення інструкторів і командирів із бойовим досвідом. Коли пройде повний етап підготовки і бойове злагодження ротно-батальйонного рівня, може йтися про залучення їх до виконання задач на полі бою.

Це залежатиме від того задуму, який матиме військово-політичне керівництво щодо застосування цих штурмових бригад – на якому напрямі, в якому обсязі. Наразі йдеться про їхнє повне комплектування і якісну підготовку, вона триватиме 2-4 місяці", - пояснив речник НГУ

За словами Музичка, у складі МВС формується вісім таких бригад, із них шість – у складі Нацгвардії. Усі вони формуються на базі наявних військових частин.

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