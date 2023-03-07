УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6846 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 549 22

Списки рядових бійців "Гвардії наступу" не оприлюднюватимуть, - Клименко

клименко

На відміну від імен командирів підрозділів, імена рядових бійців "Гвардії наступу" не оприлюднюватимуть.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Списки по рядових бійцях ми, звичайно, не будемо ніде оприлюднювати. Увесь особовий склад, насамперед – розвідка, штурмові підрозділи – це люди, які на час війни будуть надзвичайно закриті від надання інформації широкому загалу", - пояснив Клименко.

Також очільник МВС додав, що в той самий час командири підрозділів є відкритими, публічними особами, які спілкуються з кандидатами і формують внутрішній настрій у підрозділі.

Нагадаємо, Гвардія наступу - це штурмові підрозділи, завданням яких буде звільнення тимчасово окупованих територій України.

Також читайте: До "Гвардії наступу" подали заявки 8 тис. добровольців, - МВС

МВС (3511) Національна гвардія (1570) Клименко Ігор (490)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
А також відділ українського "Моссаду" в Ізраїлі.
Щоб де-хто сцявся робити злочини в Україні.
показати весь коментар
07.03.2023 13:34 Відповісти
+4
Ще Моссад український потрібен, щоб кацапський непотріб нищіти
показати весь коментар
07.03.2023 13:30 Відповісти
+3
А чого? Возьміть і опоблікуйте всі дані патріотів України! ********* ****** шапіто! Коли ж ви перестанете займатися піаром! В країні війна, а воно, *****, перед камерами росказує яке воно молодець... Нє, з цими керманичами не буде нам щастя та перемоги.
показати весь коментар
07.03.2023 13:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще Моссад український потрібен, щоб кацапський непотріб нищіти
показати весь коментар
07.03.2023 13:30 Відповісти
А також відділ українського "Моссаду" в Ізраїлі.
Щоб де-хто сцявся робити злочини в Україні.
показати весь коментар
07.03.2023 13:34 Відповісти
Таки вельми собі думочка.. СЛУШНО
показати весь коментар
07.03.2023 13:59 Відповісти
Такий Моссад в Україні вже був....Гіві,Моторола та Захерченко на дадуть збрехати, але прийшли "новіе ліца" і його вже немає...
показати весь коментар
07.03.2023 13:52 Відповісти
Наівний. Гіві моторола захарченко мозговий бетмен вбиті своіми ж..
показати весь коментар
07.03.2023 14:04 Відповісти
Тогда читай и смотри про группу Шведа....А Мозгового ФСБешники грохнули и это всем известно..
показати весь коментар
07.03.2023 14:16 Відповісти
Все рівно не розумію, чому в структурі МВС окремі підрозділи
показати весь коментар
07.03.2023 13:39 Відповісти
А хто буде татарова і подібних йому захищати...
показати весь коментар
07.03.2023 13:53 Відповісти
А чого? Возьміть і опоблікуйте всі дані патріотів України! ********* ****** шапіто! Коли ж ви перестанете займатися піаром! В країні війна, а воно, *****, перед камерами росказує яке воно молодець... Нє, з цими керманичами не буде нам щастя та перемоги.
показати весь коментар
07.03.2023 13:44 Відповісти
Не можна, бо в них можуть бути родичі на окупованій території, яких можуть взяти у заручники чи мститися їм
показати весь коментар
07.03.2023 13:47 Відповісти
хто б сумнівався, люстрований мусор і тітушки навряд чи прикрасять ті списки, та й головна задача для них звична - за наші гроші захищати своїх хазяїв, наразі зелену шоблу при владі від фронтовиків і народу.
показати весь коментар
07.03.2023 13:46 Відповісти
А що, хтось просить їх оприлюднювати?
показати весь коментар
07.03.2023 13:51 Відповісти
Есть по этой "гвардии" вопрос : что бы там не оказались в массовом порядке бывшие милиционеры и прочий мусор, который за хорошие деньги в тылу "штурмовать" будут
показати весь коментар
07.03.2023 13:59 Відповісти
Ти ба який мусорний хєрой."Обороняти країну?Та ну нах.Ми - хвардія наступу!!!"
показати весь коментар
07.03.2023 13:56 Відповісти
І це правильно, щоб за таке відношення до фронтовиків по пиці не отримати. Щемили "ухилянтів", тепер перейшли на військових
https://twitter.***************/status/1632771280117063684

Доречі, пєтушня-беркутня також була засекречена.
показати весь коментар
07.03.2023 13:57 Відповісти
Так і не треба оприлюднювати.Маючи в ОПУ "татарових" вам нічого робити не треба.Вони самі все зроблять.
показати весь коментар
07.03.2023 14:00 Відповісти
Естественно, нельзя публиковать списочный состав подразделений но, кацапедлы и так все прекрасно знают! Это для того, Украина не узнала.
показати весь коментар
07.03.2023 14:34 Відповісти
А списки рядовых каких подразделений Сил Обороны Украины вообще кто-то когда-то опубликовывал? ))
показати весь коментар
07.03.2023 14:01 Відповісти
.. та ви шо?.. чесноє-благородноє слово мєнта?.. зуб даЙотє?..
і може, нарешті, українська влада вже навіть зняла озброєну охорону з Портнова (який успішно втік), на якого вона усім своїм моножлобшинством мало не молилася, а воно тихесенько збирало списки патріотів України, які потім задіяли на усих окупованих областях, на які кацапи приїхали, як на парад і на страти?
показати весь коментар
07.03.2023 15:17 Відповісти
Шановні Українці,щось мені підказує,що під цими патріотичними назвами Гвардія Наступу,під керівництвом МВС,яким керує ФСБ Єрмак-Оманський),готовитляться давно забутий ( Беркут)Для післявоєнного розгону мітингів. У ЗСУ зараз великий недобір воїнів,не хватає людей для ротації на фронтах,для навчання за границею,а тут такий приход.
показати весь коментар
07.03.2023 16:15 Відповісти
Так це ж заградотряд ! Як можно фамилії їх виставляти !
показати весь коментар
07.03.2023 16:57 Відповісти
Вся оця гвардія наступу воювати на фронті не буде ні хвилини, все це шобло створюється тіль для того, щоб охороняти зелених *****-ків і щемити воїнів, які будуть повертатись з війни і які зовсім не в захваті від цих же зелених. В мережі вже купа відео, де мусора пресують ЗСУшніків. І це тільки початок. Гвардія наступу всім нам ще дасть просратись.
показати весь коментар
07.03.2023 21:18 Відповісти
 
 