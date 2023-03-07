Списки рядових бійців "Гвардії наступу" не оприлюднюватимуть, - Клименко
На відміну від імен командирів підрозділів, імена рядових бійців "Гвардії наступу" не оприлюднюватимуть.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Списки по рядових бійцях ми, звичайно, не будемо ніде оприлюднювати. Увесь особовий склад, насамперед – розвідка, штурмові підрозділи – це люди, які на час війни будуть надзвичайно закриті від надання інформації широкому загалу", - пояснив Клименко.
Також очільник МВС додав, що в той самий час командири підрозділів є відкритими, публічними особами, які спілкуються з кандидатами і формують внутрішній настрій у підрозділі.
Нагадаємо, Гвардія наступу - це штурмові підрозділи, завданням яких буде звільнення тимчасово окупованих територій України.
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Щоб де-хто сцявся робити злочини в Україні.
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Доречі, пєтушня-беркутня також була засекречена.
і може, нарешті, українська влада вже навіть зняла озброєну охорону з Портнова (який успішно втік), на якого вона усім своїм моножлобшинством мало не молилася, а воно тихесенько збирало списки патріотів України, які потім задіяли на усих окупованих областях, на які кацапи приїхали, як на парад і на страти?