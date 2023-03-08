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Новости Обмен пленными
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Из российского плена вернули около 180 пограничников, - Демченко

андрій,демченко

Из российского плена удалось вернуть около 180 сотрудников Государственной пограничной службы. Все они проходят лечение и реабилитацию в медучреждениях Украины, а при необходимости – за границей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Из плена были возвращены около 180 пограничников. В дальнейшем они проходят медицинское обследование, лечение в наших медицинских учреждениях Государственной пограничной службы и при необходимости в дальнейшем отправляются на реабилитацию или в другие медицинские учреждения Украины, или, при необходимости, за границу", - сообщил Демченко.

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Кажуть, що багато хто з них повернувся у дуже важкому станi здоров'я.
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08.03.2023 06:38 Ответить
 
 