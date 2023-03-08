3 085 1
З російського полону повернули близько 180 прикордонників, - Демченко
З російського полону вдалося повернути близько 180 співробітників Державної прикордонної служби. Всі вони проходять лікування та реабілітацію в медзакладах України, а за необхідності – за кордоном.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
"З полону були повернуті близько 180 прикордонників. Надалі вони проходять медичне обстеження, лікування в наших медичних закладах Державної прикордонної служби і за необхідності надалі відправляються на реабілітацію або в інші медичні заклади України, або, за необхідності, за кордон", - повідомив Демченко.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Olena Lynch
показати весь коментар08.03.2023 06:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль