З російського полону повернули близько 180 прикордонників, - Демченко

З російського полону вдалося повернути близько 180 співробітників Державної прикордонної служби. Всі вони проходять лікування та реабілітацію в медзакладах України, а за необхідності – за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"З полону були повернуті близько 180 прикордонників. Надалі вони проходять медичне обстеження, лікування в наших медичних закладах Державної прикордонної служби і за необхідності надалі відправляються на реабілітацію або в інші медичні заклади України, або, за необхідності, за кордон", - повідомив Демченко.

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