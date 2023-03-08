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Новини Обмін полоненими
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З російського полону повернули близько 180 прикордонників, - Демченко

андрій,демченко

З російського полону вдалося повернути близько 180 співробітників Державної прикордонної служби. Всі вони проходять лікування та реабілітацію в медзакладах України, а за необхідності – за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час  брифінгу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"З полону були повернуті близько 180 прикордонників. Надалі вони проходять медичне обстеження, лікування в наших медичних закладах Державної прикордонної служби і за необхідності надалі відправляються на реабілітацію або в інші медичні заклади України, або, за необхідності, за кордон", - повідомив Демченко.

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Автор: 

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Кажуть, що багато хто з них повернувся у дуже важкому станi здоров'я.
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08.03.2023 06:38 Відповісти
 
 