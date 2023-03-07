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З російського полону визволено ще 130 українців: ексклюзивне відео СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки України показала ексклюзивні кадри з обміну полоненими, що відбувся 7 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"З полону звільнили ще 130 українців: 126 захисників та 4 захисниць. 

Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Україна повернула з російського полону 130 захисників та захисниць, зокрема 87 оборонців Маріуполя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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полон (1584) СБУ (12969) полонені (2296)


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Хай Бог береже вас.
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07.03.2023 18:39 Відповісти
Дякую, Боже! і всім причетним
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07.03.2023 18:43 Відповісти
Найшвидшого одужання Героям.
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07.03.2023 18:54 Відповісти
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07.03.2023 18:58 Відповісти
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07.03.2023 20:39 Відповісти
Куди поділися коментатори, що кричать - не брати полонених?
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07.03.2023 21:34 Відповісти
 
 