З російського полону визволено ще 130 українців: ексклюзивне відео СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки України показала ексклюзивні кадри з обміну полоненими, що відбувся 7 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"З полону звільнили ще 130 українців: 126 захисників та 4 захисниць.

Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - йдеться у повідомленні.

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