Боевика батальона "Сомали" приговорили к 12 годам за решеткой
Житель Донецкой области, участвовавший в вооруженной агрессии против Украины в составе террористической группировки "Сомали", был приговорен к 12 годам заключения с конфискацией имущества.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Там рассказали, что житель Донбасса еще в 2014 году вступил в незаконное вооруженное формирование "ДНР".
"Находясь в должности заместителя командира роты отдельного штурмового батальона "Сомали", выезжал на боевые позиции, обеспечивал боеготовность подразделений, обучал боевиков, совершал боевые дежурства", - говорится в сообщении.
Злоумышленника признали виновным в участии в террористической организации и деятельности непредусмотреного законом вооруженного формирования (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины).
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a hto nam poverne ukrainziv, jakih zja tvaryna vbyla? 😡
Може він того, хай задонатить на ЗСУ та йде собі.