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Новости Война
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Боевика батальона "Сомали" приговорили к 12 годам за решеткой

фемида

Житель Донецкой области, участвовавший в вооруженной агрессии против Украины в составе террористической группировки "Сомали", был приговорен к 12 годам заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что житель Донбасса еще в 2014 году вступил в незаконное вооруженное формирование "ДНР".

"Находясь в должности заместителя командира роты отдельного штурмового батальона "Сомали", выезжал на боевые позиции, обеспечивал боеготовность подразделений, обучал боевиков, совершал боевые дежурства", - говорится в сообщении.

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Злоумышленника признали виновным в участии в террористической организации и деятельности непредусмотреного законом вооруженного формирования (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины).

боевик (16779) приговор (1236) Офис Генпрокурора (2496)


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i 6o ? teper poganzja goduvaty 12 rokiv?
a hto nam poverne ukrainziv, jakih zja tvaryna vbyla? 😡
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08.03.2023 13:25 Ответить
Да не "за гратами" необхідно засуджувати, а "на гратах". 12 років на гратах і сомалієць знову становиться людиною. Сомалієць на гратах - що може бути краще...
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08.03.2023 13:32 Ответить
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08.03.2023 13:44 Ответить
А тут казали що з Україною воювали не дамбасяни, а кацапи.
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08.03.2023 13:54 Ответить
Надеюсь в тюрьме он вдруг умрёт от сердечного приступа А перед этим обoccyт! Это ж уверувавщие в охранн ка супермаркетов гиви.
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08.03.2023 14:07 Ответить
Наш кримінальний кодекс напевно самий "лагідний" у світі. Гітлер отримав би максимум 15. Агов, у штатах за таку херню взагалі не судять, одразу в Гуантанамо, а якщо і судять то вироки різняться кількістю довічних.
Може він того, хай задонатить на ЗСУ та йде собі.
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08.03.2023 17:01 Ответить
 
 