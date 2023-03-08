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Новини Війна
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Бойовика батальйону "Сомалі" засудили до 12 років за ґратами

фемида

Жителю Донецької області, який брав участь у збройній агресії проти України в складі терористичного угруповання "Сомалі", присудили 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що житель Донеччини ще у 2014 вступив до незаконного збройного формування "ДНР".

"Перебуваючи на посаді заступника командира роти окремого штурмового батальйону "Сомалі", виїжджав на бойові позиції, забезпечував боєготовність підрозділів, навчав бойовиків, здійснював бойові чергування", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Затримано колишнього бойовика ворожого батальйону "Спарта", який брав участь у боях за Донецький аеропорт, - СБУ. ФОТО

Зловмисника визнали винним в участі у терористичній організації та в діяльності непередбаченого законом збройного формування (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України).

Автор: 

бойовик (3414) вирок (1092) Офіс Генпрокурора (3278)


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i 6o ? teper poganzja goduvaty 12 rokiv?
a hto nam poverne ukrainziv, jakih zja tvaryna vbyla? 😡
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08.03.2023 13:25 Відповісти
Да не "за гратами" необхідно засуджувати, а "на гратах". 12 років на гратах і сомалієць знову становиться людиною. Сомалієць на гратах - що може бути краще...
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08.03.2023 13:32 Відповісти
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08.03.2023 13:44 Відповісти
А тут казали що з Україною воювали не дамбасяни, а кацапи.
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08.03.2023 13:54 Відповісти
Надеюсь в тюрьме он вдруг умрёт от сердечного приступа А перед этим обoccyт! Это ж уверувавщие в охранн ка супермаркетов гиви.
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08.03.2023 14:07 Відповісти
Наш кримінальний кодекс напевно самий "лагідний" у світі. Гітлер отримав би максимум 15. Агов, у штатах за таку херню взагалі не судять, одразу в Гуантанамо, а якщо і судять то вироки різняться кількістю довічних.
Може він того, хай задонатить на ЗСУ та йде собі.
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08.03.2023 17:01 Відповісти
 
 