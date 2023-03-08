Бойовика батальйону "Сомалі" засудили до 12 років за ґратами

Жителю Донецької області, який брав участь у збройній агресії проти України в складі терористичного угруповання "Сомалі", присудили 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що житель Донеччини ще у 2014 вступив до незаконного збройного формування "ДНР".

"Перебуваючи на посаді заступника командира роти окремого штурмового батальйону "Сомалі", виїжджав на бойові позиції, забезпечував боєготовність підрозділів, навчав бойовиків, здійснював бойові чергування", - йдеться у повідомленні.

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Зловмисника визнали винним в участі у терористичній організації та в діяльності непередбаченого законом збройного формування (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України).