Бойовика батальйону "Сомалі" засудили до 12 років за ґратами
Жителю Донецької області, який брав участь у збройній агресії проти України в складі терористичного угруповання "Сомалі", присудили 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Там розповіли, що житель Донеччини ще у 2014 вступив до незаконного збройного формування "ДНР".
"Перебуваючи на посаді заступника командира роти окремого штурмового батальйону "Сомалі", виїжджав на бойові позиції, забезпечував боєготовність підрозділів, навчав бойовиків, здійснював бойові чергування", - йдеться у повідомленні.
Зловмисника визнали винним в участі у терористичній організації та в діяльності непередбаченого законом збройного формування (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України).
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a hto nam poverne ukrainziv, jakih zja tvaryna vbyla? 😡
Може він того, хай задонатить на ЗСУ та йде собі.