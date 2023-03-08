ООН готова быть посредником по демилитаризации ЗАЭС, - Гутерриш

Организация Объединенных Наций готова предоставить свои услуги как посредник по демилитаризации Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем российских оккупантов.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безопасность и защита Запорожской атомной электростанции также жизненно важны. Я считаю, что возможное посредничество для полной демилитаризации этой территории с одновременным обеспечением возвращения станции к нормальной работе имело бы важное значение. Организация Объединенных Наций готова предложить свои хорошие услуги", - сказал он.