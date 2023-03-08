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Новости Война
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ООН готова быть посредником по демилитаризации ЗАЭС, - Гутерриш

заес,аес,запорізька

Организация Объединенных Наций готова предоставить свои услуги как посредник по демилитаризации Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем российских оккупантов.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безопасность и защита Запорожской атомной электростанции также жизненно важны. Я считаю, что возможное посредничество для полной демилитаризации этой территории с одновременным обеспечением возвращения станции к нормальной работе имело бы важное значение. Организация Объединенных Наций готова предложить свои хорошие услуги", - сказал он.

Автор: 

демилитаризация (39) ООН (4193) Гутерриш Антониу (340) Запорожская АЭС (722)


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Топ комментарии
+12
О-рілі? Здається, єдине, де може бути посередником Гуттеріш, так це між пляшкою горілки і унітазом...
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08.03.2023 17:24 Ответить
+11
ООНа беззуба, та безяйка ''кантора'' яка може виразити ''глибоку занепокоїність'' та протирати штани! Більше вона на ніц не здатна!
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08.03.2023 17:26 Ответить
+11
Я певен, що в розумінні цього козла, демілітаризація ЗАЕС, це коли кацапи безперешкодно будуть використовувати станцію та її територію як захищену від ударів ЗСУ військову базу!
А бидлота з оон, буде перевіряти, щоб в радіусі 120 км від станції, не було українських рсзв, хаймарсів, точок-у, а у радіусі 40 км - ствольної артилерії!
Ще й льотні завдання наших ВПС будуть моніторити, щоб над Запорізькою та Херсонською областями і не думали літати!
Ось це і буде твоя «демілітаризація», жирний португальський кнур!
Так що, пішов ти у сраку!
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08.03.2023 17:35 Ответить
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Відколи це безпека планети та людства стало доброю послугою ООН ?
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08.03.2023 17:21 Ответить
О-рілі? Здається, єдине, де може бути посередником Гуттеріш, так це між пляшкою горілки і унітазом...
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08.03.2023 17:24 Ответить
..а якби Московія захопила будІвлю ООН з усією інфраструктурою (і не так як зараз: грошима та шпигунами-дипломатами, а зі зброєю та бухою солдатньой), ця важлива, імпотентна організація була би такою ж толерантною до терористів?
чи може ж такИ поклали би усих злочинців мордою об асфальт?
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08.03.2023 17:24 Ответить
Треба було би зібрати Раду Безпеки.

РФ проголосувала би проти,
а Китай утримався би.
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08.03.2023 17:49 Ответить
ООНа беззуба, та безяйка ''кантора'' яка може виразити ''глибоку занепокоїність'' та протирати штани! Більше вона на ніц не здатна!
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08.03.2023 17:26 Ответить
Це просто фарс.
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08.03.2023 17:33 Ответить
Толку з того старого пердуна..., ніякого.
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08.03.2023 17:33 Ответить
Нє, ну чого... Як пердить, то музика
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08.03.2023 19:21 Ответить
ага, більше схожа на гімн кацапляндії..
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13.03.2023 08:47 Ответить
"Коваль коня кує, а жаба ногу підставляє"'- думки вслух щодо потрібності та своєчасності посередницьких послуг ООН🤔🧐😁 До речі, де ці клоуни були і що зробили, щоб запобігти нападу оркостана на Україну... сам собі думаю
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08.03.2023 17:35 Ответить
Я певен, що в розумінні цього козла, демілітаризація ЗАЕС, це коли кацапи безперешкодно будуть використовувати станцію та її територію як захищену від ударів ЗСУ військову базу!
А бидлота з оон, буде перевіряти, щоб в радіусі 120 км від станції, не було українських рсзв, хаймарсів, точок-у, а у радіусі 40 км - ствольної артилерії!
Ще й льотні завдання наших ВПС будуть моніторити, щоб над Запорізькою та Херсонською областями і не думали літати!
Ось це і буде твоя «демілітаризація», жирний португальський кнур!
Так що, пішов ти у сраку!
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08.03.2023 17:35 Ответить
Стільки організаціи пасеться на територіі Украіни .
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08.03.2023 17:41 Ответить
О, так! Десь вже ОБСЕ подівалося
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08.03.2023 19:19 Ответить
Ага, ми вже бачили цих миротворців, у сребрениці
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08.03.2023 17:42 Ответить
Імпотент, але який впливовий, *****!
(регоче)
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08.03.2023 17:51 Ответить
.. пріадєлся агафон, васька - красіт глазкі..
к нім ідут вайска оон - галубиє каскі!!!!
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08.03.2023 17:55 Ответить
Миротворець хрінів знайшовся! Ця годівниця гутерішів давно втратила свій вплив на процеси, що відбуваються у світі. Та й то залишається питання чи був той вплив коли-небудь взагалі!
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08.03.2023 17:58 Ответить
ООН - це безславний потомок Ліги Націй - такий же недолугий і безпорадний.
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08.03.2023 18:12 Ответить
Організація Об'єднаних Націй готова надати свої послуги як посередник у питанні демілітаризації Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем російських окупантів, чому цей проплачений рашистами португальський осел при ООН, НІ СЛОВОМ НЕ ЗГАДУЄ ПРО ТЕ,ЩО ЗАПОРІЖСЬКА АЕС Є ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ І ВОНА МАЄ БУТИ ПОВЕРНЕННА УКРАЇНІ???
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08.03.2023 18:50 Ответить
Ааа, все дело в том, что посредника не было. Ну, теперь дело пойдет
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08.03.2023 19:17 Ответить
Роль ООН в даному випадку - це наче драний г...он на х.ю
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08.03.2023 19:18 Ответить
Бла Бла Бла.
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08.03.2023 20:06 Ответить
ООН готова БЫТЬ...
Уже колбасит. ООН за свое время было объеком насмешек над законами.
ООН готово стать ...? Вот в чем вопрос!
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08.03.2023 21:22 Ответить
ООН и Красный Крест уже давали свои услуги и гарантии при сдаче в плен защитников Азовстали ... практически две импотентные организации.
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08.03.2023 22:08 Ответить
Ще один дорогий адвокат Путіна і колгоспу ООН
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09.03.2023 07:27 Ответить
 
 