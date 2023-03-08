ООН готова быть посредником по демилитаризации ЗАЭС, - Гутерриш
Организация Объединенных Наций готова предоставить свои услуги как посредник по демилитаризации Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем российских оккупантов.
Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Безопасность и защита Запорожской атомной электростанции также жизненно важны. Я считаю, что возможное посредничество для полной демилитаризации этой территории с одновременным обеспечением возвращения станции к нормальной работе имело бы важное значение. Организация Объединенных Наций готова предложить свои хорошие услуги", - сказал он.
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+12 Зэлэный_Змий
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+11 mrSmith
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чи може ж такИ поклали би усих злочинців мордою об асфальт?
РФ проголосувала би проти,
а Китай утримався би.
А бидлота з оон, буде перевіряти, щоб в радіусі 120 км від станції, не було українських рсзв, хаймарсів, точок-у, а у радіусі 40 км - ствольної артилерії!
Ще й льотні завдання наших ВПС будуть моніторити, щоб над Запорізькою та Херсонською областями і не думали літати!
Ось це і буде твоя «демілітаризація», жирний португальський кнур!
Так що, пішов ти у сраку!
(регоче)
к нім ідут вайска оон - галубиє каскі!!!!
Уже колбасит. ООН за свое время было объеком насмешек над законами.
ООН готово стать ...? Вот в чем вопрос!