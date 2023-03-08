ООН готова бути посередником у питанні демілітаризації ЗАЕС, - Гутерріш

Організація Об’єднаних Націй готова надати свої послуги як посередник у питанні демілітаризації Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем російських окупантів.

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безпека та захист Запорізької атомної електростанції також є життєво важливими. Я вважаю, що можливе посередництво задля повної демілітаризації цієї території з одночасним забезпеченням повернення станції до нормальної роботи мало б важливе значення. Організація Об'єднаних Націй готова запропонувати свої добрі послуги", - сказав він.

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