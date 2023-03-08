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ООН готова бути посередником у питанні демілітаризації ЗАЕС, - Гутерріш

заес,аес,запорізька

Організація Об’єднаних Націй готова надати свої послуги як посередник у питанні демілітаризації Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем російських окупантів.

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безпека та захист Запорізької атомної електростанції також є життєво важливими. Я вважаю, що можливе посередництво задля повної демілітаризації цієї території з одночасним забезпеченням повернення станції до нормальної роботи мало б важливе значення. Організація Об'єднаних Націй готова запропонувати свої добрі послуги", - сказав він.

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Автор: 

демілітаризація (16) ООН (3378) Гутерріш Антоніу (394) Запорізька АЕС (1427)


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Топ коментарі
+12
О-рілі? Здається, єдине, де може бути посередником Гуттеріш, так це між пляшкою горілки і унітазом...
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08.03.2023 17:24 Відповісти
+11
ООНа беззуба, та безяйка ''кантора'' яка може виразити ''глибоку занепокоїність'' та протирати штани! Більше вона на ніц не здатна!
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08.03.2023 17:26 Відповісти
+11
Я певен, що в розумінні цього козла, демілітаризація ЗАЕС, це коли кацапи безперешкодно будуть використовувати станцію та її територію як захищену від ударів ЗСУ військову базу!
А бидлота з оон, буде перевіряти, щоб в радіусі 120 км від станції, не було українських рсзв, хаймарсів, точок-у, а у радіусі 40 км - ствольної артилерії!
Ще й льотні завдання наших ВПС будуть моніторити, щоб над Запорізькою та Херсонською областями і не думали літати!
Ось це і буде твоя «демілітаризація», жирний португальський кнур!
Так що, пішов ти у сраку!
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08.03.2023 17:35 Відповісти
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Відколи це безпека планети та людства стало доброю послугою ООН ?
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08.03.2023 17:21 Відповісти
О-рілі? Здається, єдине, де може бути посередником Гуттеріш, так це між пляшкою горілки і унітазом...
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08.03.2023 17:24 Відповісти
..а якби Московія захопила будІвлю ООН з усією інфраструктурою (і не так як зараз: грошима та шпигунами-дипломатами, а зі зброєю та бухою солдатньой), ця важлива, імпотентна організація була би такою ж толерантною до терористів?
чи може ж такИ поклали би усих злочинців мордою об асфальт?
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08.03.2023 17:24 Відповісти
Треба було би зібрати Раду Безпеки.

РФ проголосувала би проти,
а Китай утримався би.
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08.03.2023 17:49 Відповісти
ООНа беззуба, та безяйка ''кантора'' яка може виразити ''глибоку занепокоїність'' та протирати штани! Більше вона на ніц не здатна!
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08.03.2023 17:26 Відповісти
Це просто фарс.
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08.03.2023 17:33 Відповісти
Толку з того старого пердуна..., ніякого.
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08.03.2023 17:33 Відповісти
Нє, ну чого... Як пердить, то музика
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08.03.2023 19:21 Відповісти
ага, більше схожа на гімн кацапляндії..
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13.03.2023 08:47 Відповісти
"Коваль коня кує, а жаба ногу підставляє"'- думки вслух щодо потрібності та своєчасності посередницьких послуг ООН🤔🧐😁 До речі, де ці клоуни були і що зробили, щоб запобігти нападу оркостана на Україну... сам собі думаю
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08.03.2023 17:35 Відповісти
Я певен, що в розумінні цього козла, демілітаризація ЗАЕС, це коли кацапи безперешкодно будуть використовувати станцію та її територію як захищену від ударів ЗСУ військову базу!
А бидлота з оон, буде перевіряти, щоб в радіусі 120 км від станції, не було українських рсзв, хаймарсів, точок-у, а у радіусі 40 км - ствольної артилерії!
Ще й льотні завдання наших ВПС будуть моніторити, щоб над Запорізькою та Херсонською областями і не думали літати!
Ось це і буде твоя «демілітаризація», жирний португальський кнур!
Так що, пішов ти у сраку!
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08.03.2023 17:35 Відповісти
Стільки організаціи пасеться на територіі Украіни .
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08.03.2023 17:41 Відповісти
О, так! Десь вже ОБСЕ подівалося
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08.03.2023 19:19 Відповісти
Ага, ми вже бачили цих миротворців, у сребрениці
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08.03.2023 17:42 Відповісти
Імпотент, але який впливовий, *****!
(регоче)
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08.03.2023 17:51 Відповісти
.. пріадєлся агафон, васька - красіт глазкі..
к нім ідут вайска оон - галубиє каскі!!!!
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08.03.2023 17:55 Відповісти
Миротворець хрінів знайшовся! Ця годівниця гутерішів давно втратила свій вплив на процеси, що відбуваються у світі. Та й то залишається питання чи був той вплив коли-небудь взагалі!
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08.03.2023 17:58 Відповісти
ООН - це безславний потомок Ліги Націй - такий же недолугий і безпорадний.
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08.03.2023 18:12 Відповісти
Організація Об'єднаних Націй готова надати свої послуги як посередник у питанні демілітаризації Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем російських окупантів, чому цей проплачений рашистами португальський осел при ООН, НІ СЛОВОМ НЕ ЗГАДУЄ ПРО ТЕ,ЩО ЗАПОРІЖСЬКА АЕС Є ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ І ВОНА МАЄ БУТИ ПОВЕРНЕННА УКРАЇНІ???
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08.03.2023 18:50 Відповісти
Ааа, все дело в том, что посредника не было. Ну, теперь дело пойдет
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08.03.2023 19:17 Відповісти
Роль ООН в даному випадку - це наче драний г...он на х.ю
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08.03.2023 19:18 Відповісти
Бла Бла Бла.
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08.03.2023 20:06 Відповісти
ООН готова БЫТЬ...
Уже колбасит. ООН за свое время было объеком насмешек над законами.
ООН готово стать ...? Вот в чем вопрос!
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08.03.2023 21:22 Відповісти
ООН и Красный Крест уже давали свои услуги и гарантии при сдаче в плен защитников Азовстали ... практически две импотентные организации.
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08.03.2023 22:08 Відповісти
Ще один дорогий адвокат Путіна і колгоспу ООН
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09.03.2023 07:27 Відповісти
 
 