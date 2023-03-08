ООН готова бути посередником у питанні демілітаризації ЗАЕС, - Гутерріш
Організація Об’єднаних Націй готова надати свої послуги як посередник у питанні демілітаризації Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем російських окупантів.
Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Безпека та захист Запорізької атомної електростанції також є життєво важливими. Я вважаю, що можливе посередництво задля повної демілітаризації цієї території з одночасним забезпеченням повернення станції до нормальної роботи мало б важливе значення. Організація Об'єднаних Націй готова запропонувати свої добрі послуги", - сказав він.
Топ коментарі
+12 Зэлэный_Змий
показати весь коментар08.03.2023 17:24 Відповісти Посилання
+11 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар08.03.2023 17:26 Відповісти Посилання
+11 mrSmith
показати весь коментар08.03.2023 17:35 Відповісти Посилання
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чи може ж такИ поклали би усих злочинців мордою об асфальт?
РФ проголосувала би проти,
а Китай утримався би.
А бидлота з оон, буде перевіряти, щоб в радіусі 120 км від станції, не було українських рсзв, хаймарсів, точок-у, а у радіусі 40 км - ствольної артилерії!
Ще й льотні завдання наших ВПС будуть моніторити, щоб над Запорізькою та Херсонською областями і не думали літати!
Ось це і буде твоя «демілітаризація», жирний португальський кнур!
Так що, пішов ти у сраку!
(регоче)
к нім ідут вайска оон - галубиє каскі!!!!
Уже колбасит. ООН за свое время было объеком насмешек над законами.
ООН готово стать ...? Вот в чем вопрос!