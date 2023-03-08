ЗАЕС повинна повернутися під контроль України, це питання глобальної безпеки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив з генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем питання припинення ядерного шантажу РФ та відновлення безпеки українських атомних електростанцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Обговорили сьогодні те, як припинити ядерний шантаж росії і відновити безпеку усіх українських атомних електростанцій, порушену росією, зокрема, безпека Запорізької АЕС. ЗАЕС повинна повернутись під повний український контроль - це питання саме глобальної, а не лише української безпеки", - наголосив глава держави.

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