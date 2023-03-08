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Новини Війна
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ЗАЕС повинна повернутися під контроль України, це питання глобальної безпеки, - Зеленський

заес

Президент Володимир Зеленський обговорив з генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем питання припинення ядерного шантажу РФ та відновлення безпеки українських атомних електростанцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Обговорили сьогодні те, як припинити ядерний шантаж росії і відновити безпеку усіх українських атомних електростанцій, порушену росією, зокрема, безпека Запорізької АЕС. ЗАЕС повинна повернутись під повний український контроль - це питання саме глобальної, а не лише української безпеки", - наголосив глава держави.

Також читайте: Поблизу ЗАЕС активізувалися бойові дії, потрібно створити демілітаризовану зону навколо станції, - МАГАТЕ

Автор: 

Афганістан (493) АЕС (1157) Зеленський Володимир (24339) Гутерріш Антоніу (394) Запорізька АЕС (1427)


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Твоя безпека наладить випуск вискоточних раккет, сроччно....
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08.03.2023 17:26 Відповісти
Це не "Свати" і не "Рік" щоб так швидко.
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08.03.2023 22:07 Відповісти
А навіщо було віддавати , членогризе?
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08.03.2023 17:33 Відповісти
 
 