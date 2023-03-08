Решение ЕС по поставкам боеприпасов Украине ожидается 20 марта, - Боррель

Решение о снабжении странами ЕС боеприпасов калибра 155 мм Украине будет утверждено 20 марта.

Об этом сообщил Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После того, как мы заслушали Резникова, месседж очень четкий – чтобы в Украине был мир, она должна победить в этой войне. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину, украинские Вооруженные силы нуждаются в нашей поддержке, в частности, в отношении артиллерийских боеприпасов, и здесь время крайне важно. Нам нужно поставить не только больше, но мы должны поставлять быстрее. Для этого я предложил подход, которые основан на трех пунктах, которые дополняют друг друга. Первый – нам нужен новый пакет поддержки Европейского фонда мира для возмещения немедленной поставки боеприпасов, которые должны идти с национальных, уже существующих запасов. Для этого пакета я предложил министрам 1 млрд евро из Европейского мирного фонда", - рассказал он.

Вторым пунктом Боррель назвал скоординированный государств-членов ЕС запрос на закупку боеприпасов 155 мм, причем лидирующую роль в этом сыграет Европейское оборонное агентство.

"Таким образом, государства-члены восстановят свои запасы, а также будет возможность продолжать поставлять Украине. Если мы выйдем на рынок вместе, мы сможем снизить цены и снизить время доставки. И Европейский фонд мира может поддерживать эти усилия. Для этого я предложил мобилизовать 1 млрд евро", - отметил дипломат.

Третьим пунктом он назвал увеличение производственных мощностей европейской оборонной промышленности для того, чтобы "удовлетворить массивный запрос не только для Украины, но и для наших армий".

"Мы это обсудили. И было в целом одобрение этой процедуры, но есть вопрос затрат. Все нужно обсудить в деталях, все согласны с тем, что нужно продвигаться срочно, потому что все согласны с целью, а это – поддерживать Украину как можно больше и как можно быстрее. И с поддержкой президентства Швеции мы будем продолжать добиваться согласия в отношении пакета на следующем заседании 20 марта, когда министры иностранных дел и министры обороны смогут, как я надеюсь, принять конкретное формальное решение. Подводя итоги: три пункта – два млрд евро, чтобы предоставлять быстрее, больше боеприпасов для Украины, поддерживать ее армию и сопротивляться российскому вторжению", - констатировал Боррель.

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