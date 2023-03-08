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Решение ЕС по поставкам боеприпасов Украине ожидается 20 марта, - Боррель

сша,зброя,боєприпаси

Решение о снабжении странами ЕС боеприпасов калибра 155 мм Украине будет утверждено 20 марта.

Об этом сообщил Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После того, как мы заслушали Резникова, месседж очень четкий – чтобы в Украине был мир, она должна победить в этой войне. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину, украинские Вооруженные силы нуждаются в нашей поддержке, в частности, в отношении артиллерийских боеприпасов, и здесь время крайне важно. Нам нужно поставить не только больше, но мы должны поставлять быстрее. Для этого я предложил подход, которые основан на трех пунктах, которые дополняют друг друга. Первый – нам нужен новый пакет поддержки Европейского фонда мира для возмещения немедленной поставки боеприпасов, которые должны идти с национальных, уже существующих запасов. Для этого пакета я предложил министрам 1 млрд евро из Европейского мирного фонда", - рассказал он.

Вторым пунктом Боррель назвал скоординированный государств-членов ЕС запрос на закупку боеприпасов 155 мм, причем лидирующую роль в этом сыграет Европейское оборонное агентство.

"Таким образом, государства-члены восстановят свои запасы, а также будет возможность продолжать поставлять Украине. Если мы выйдем на рынок вместе, мы сможем снизить цены и снизить время доставки. И Европейский фонд мира может поддерживать эти усилия. Для этого я предложил мобилизовать 1 млрд евро", - отметил дипломат.

Третьим пунктом он назвал увеличение производственных мощностей европейской оборонной промышленности для того, чтобы "удовлетворить массивный запрос не только для Украины, но и для наших армий".

"Мы это обсудили. И было в целом одобрение этой процедуры, но есть вопрос затрат. Все нужно обсудить в деталях, все согласны с тем, что нужно продвигаться срочно, потому что все согласны с целью, а это – поддерживать Украину как можно больше и как можно быстрее. И с поддержкой президентства Швеции мы будем продолжать добиваться согласия в отношении пакета на следующем заседании 20 марта, когда министры иностранных дел и министры обороны смогут, как я надеюсь, принять конкретное формальное решение. Подводя итоги: три пункта – два млрд евро, чтобы предоставлять быстрее, больше боеприпасов для Украины, поддерживать ее армию и сопротивляться российскому вторжению", - констатировал Боррель.

Читайте также: Украине нужно срочно передавать все боеприпасы армий стран ЕС, - Боррель

Автор: 

боеприпасы (2362) Евросоюз (17274) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+6
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08.03.2023 17:53 Ответить
+4
Давайте вже скоріше! Какцаби зачекались.
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08.03.2023 17:53 Ответить
+4
Авторитаризм завжди перемагає демократія з дуже простої причини: авторитаризм швидко приймає рішення і швидко їх виконує. А демократія поки пройде всі процедури, то вже і рішення непотрібне. Клієнт приказал долго жить.
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08.03.2023 18:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та нічьо вайна падаждьот да Боррель...
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08.03.2023 17:51 Ответить
Снаряди постачають, цей механізм повинен покращити поставки. І він стосується поставок тільки з ЄС
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08.03.2023 18:05 Ответить
Та не, тебя забыл спросить убогого)
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08.03.2023 19:38 Ответить
Давайте вже скоріше! Какцаби зачекались.
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08.03.2023 17:53 Ответить
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08.03.2023 17:53 Ответить
"У НАТО не виключають можливе падіння оборони Бахмуту. І це може статися найближчими днями." Джерело:
"Рішення про постачання країнами ЄС *********** калібру 155 мм Україні буде затверджено 20 березня. " Джерело:

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08.03.2023 17:54 Ответить
І не кажіть....
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08.03.2023 17:57 Ответить
В то время как Иран уже отгрузил кацапне сотни тысяч
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08.03.2023 17:56 Ответить
Авторитаризм завжди перемагає демократія з дуже простої причини: авторитаризм швидко приймає рішення і швидко їх виконує. А демократія поки пройде всі процедури, то вже і рішення непотрібне. Клієнт приказал долго жить.
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08.03.2023 18:06 Ответить
"Авторитаризм завжди перемагає демократію" - дуже сміливе твердження. А не хочете порахувати, скільки диктатур було 100 років тому і скільки зараз?
Чи малося на увазі "коли авторитаризм перемагає, він перемагає через швидкість"?
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08.03.2023 18:16 Ответить
У війні - можливо, і то не факт.
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08.03.2023 18:56 Ответить
Тільки є ще такий факт, що хто швидко приймає рішення, той швидко і завжди всирається, як взагалі всю історію існування авторитаризму.
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08.03.2023 20:02 Ответить
Країни ЄС відгружают нам снаряди постійно і давно. Це просто новий більш досконалий механізм - узгоджено, швидше, дешевше.
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08.03.2023 18:08 Ответить
Ну да, уничтожать русню. А шо не так?
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08.03.2023 18:00 Ответить
Мало відправив. Немає більшої гидоти під сонцем ніж русня. Потрібно більше снарядів щоб випалити цю пакость до дна.
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08.03.2023 18:08 Ответить
Невінниє аккупанти! Вони ж нічого нє сдєлалі, только мірно напалі!
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08.03.2023 18:13 Ответить
Полтора лимона снарядов на до пол-лимона вооруженных орков. Получается: на 1 орка по 3 снаряда. Ну-ну.
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08.03.2023 18:58 Ответить
Лента за лентою набої подавай!
Пане Борелю, припаси нам давай!
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08.03.2023 18:01 Ответить
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08.03.2023 18:02 Ответить
всього лиш рік війни пройшов , а вони вже допомагати збираються . мадяри заблокують і всі скажуть ну не смагла ...
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08.03.2023 18:04 Ответить
До 20 марта боеприпасы уже должны были быть на передовой.
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08.03.2023 18:14 Ответить
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08.03.2023 18:14 Ответить
А як ото щоб не...
Спочатку тихенько прийняти рішення, ще тихіше відправити.
А вже опосля, після масового застосування - похвалитись.
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08.03.2023 18:32 Ответить
Слабкий бік цивілізованого світу - повага до закону. Усі рішення мають прийматися демокоатично і прозоро. Дякуємо, що хоч на референдум не винесли.
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08.03.2023 19:02 Ответить
Доки товстий худне, худий здохне.
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08.03.2023 19:07 Ответить
ВВП Кацапстану зріс на 19% у доларовому вимірі за 2022 рік. Це за рахунок росту цін на енергоносії при скороченні об'єму продажу. Тобто в Кацапстані себе зовсім непогано себе почувають під "санкціями".
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08.03.2023 18:42 Ответить
 
 