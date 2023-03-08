Создано приложение для помощи украинцам за рубежом "I’m Ukrainian", - Минреинтеграции

Для украинцев, вынужденно покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения России разработали мобильное приложение "I’m Ukrainian". Приложение предназначено для того, чтобы сделать жизнь за границей более комфортной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий, с помощью приложения украинцы могут находить дополнительные услуги, варианты образования или трудоустройства, а также полезные образовательные курсы.

Также через "I'm Ukrainian" можно искать единомышленников, планировать совместные экскурсии или посещения волонтерских хабов, а также добавлять новости и объявления о собственных событиях или открытиях бизнеса.

В Минреинтеграции подчеркивают, что приложение интегрировано в "Дію", где требуется подтверждение гражданства. Следовательно, приложение доступно только для украинцев.

В настоящее время приложение работает в 19 странах мира, в частности, Великобритании, Эстонии, Израиле, Канаде, Германии, Польше, США, Турции, Франции. Список планируется увеличивать.

Напомним, по данным ООН, за год с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину свои дома вынуждены были покинуть более 13 млн человек – почти 8 млн беженцев по всей Европе и свыше 5 млн внутренне перемещенных лиц в Украине.

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