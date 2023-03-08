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Новости Война
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Создано приложение для помощи украинцам за рубежом "I’m Ukrainian", - Минреинтеграции

додаток,ukrainian,i'm

Для украинцев, вынужденно покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения России разработали мобильное приложение "I’m Ukrainian". Приложение предназначено для того, чтобы сделать жизнь за границей более комфортной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий, с помощью приложения украинцы могут находить дополнительные услуги, варианты образования или трудоустройства, а также полезные образовательные курсы.

Также через "I'm Ukrainian" можно искать единомышленников, планировать совместные экскурсии или посещения волонтерских хабов, а также добавлять новости и объявления о собственных событиях или открытиях бизнеса.

В Минреинтеграции подчеркивают, что приложение интегрировано в "Дію", где требуется подтверждение гражданства. Следовательно, приложение доступно только для украинцев.

В настоящее время приложение работает в 19 странах мира, в частности, Великобритании, Эстонии, Израиле, Канаде, Германии, Польше, США, Турции, Франции. Список планируется увеличивать.

Напомним, по данным ООН, за год с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину свои дома вынуждены были покинуть более 13 млн человек – почти 8 млн беженцев по всей Европе и свыше 5 млн внутренне перемещенных лиц в Украине.

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Автор: 

беженцы (1654) приложение (170) Дія (426) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+6
"Лучше любить Украину, живя в Канаде", как сказал 15 лет назад один бывший наш. Коррупция его достала окончательно
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08.03.2023 19:57 Ответить
+5
Млять, українці за кордоном і без ваших сраних додатків вже давним давно згуртувалися, накліпали телеграм каналів і самоорганізувалися.
Черговий попіл бабла...
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08.03.2023 19:40 Ответить
+5
Олекса Моцно Лютий
@tendertorg21
·
3 хв
Трамп сказав, що віддав би українські території, щоб не було війни. Віддав би точно ті, де розмовляють рашистською мовою.
Ви ще дотепер думаєте, що мова не має значення?
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08.03.2023 19:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Млять, українці за кордоном і без ваших сраних додатків вже давним давно згуртувалися, накліпали телеграм каналів і самоорганізувалися.
Черговий попіл бабла...
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08.03.2023 19:40 Ответить
Попиляти бабло - то само собою.
Головна задача - відстежувати хто, де, коли.
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08.03.2023 21:01 Ответить
Многим там это не нужно. Им вообще на Украину насрать
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08.03.2023 19:48 Ответить
"Лучше любить Украину, живя в Канаде", как сказал 15 лет назад один бывший наш. Коррупция его достала окончательно
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08.03.2023 19:57 Ответить
Ну жити в країні де півроку -30 за вікном, також на збоченців.
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08.03.2023 21:01 Ответить
звідки ти таке розумне приперлось сюди 16.02.23
?
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08.03.2023 22:38 Ответить
ты пошла на путина...?
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08.03.2023 19:55 Ответить
Олекса Моцно Лютий
@tendertorg21
·
3 хв
Трамп сказав, що віддав би українські території, щоб не було війни. Віддав би точно ті, де розмовляють рашистською мовою.
Ви ще дотепер думаєте, що мова не має значення?
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08.03.2023 19:51 Ответить
я думаю, що це ще один спосіб контролю українців, впливу/доступу до них. вже за кордоном Все інше то другорядне - пиляння бабла і т.п.
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08.03.2023 20:02 Ответить
отримують допомогу по 500 євро на рило
хто працює, взагалі в шоколаді
+ житло, акісь харчі та одяг безкоштовно
якесь мурло запропонувало давати їм по 18000грн при поверненні
далі, ще будуть пільги дітей війни та біженців
і їм ще щось хочуть дати
НА ТИХ ХТО ЗАЛИШИВСЯ В УКРАЇНІ, ЗЕЛЕНІ ПОКЛАЛИ ХХЙУЙ!!!!
Обклали захисників кріпацькими законами
простих штрафами та заборонами
і все справедливо що ппізздєц
а повернуться і скажуть
що, де, та як, ми не правильно щось робилияк не правильно жили а головне не так вмирали......
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08.03.2023 20:39 Ответить
Війна в Україні закінчиться, закінчаться і 500 євро на рило і безкоштовне житло. Шара не може бути вічною.
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08.03.2023 21:03 Ответить
Иди ты на йу в шоколаде ,я пенсионного возраста ,в двумя дочками ,одна инвалид ,ни уя не получаем и работаем как волы ,чтоб прожить.
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09.03.2023 09:49 Ответить
..."Для українців, які вимушено залишили Україну "...
Так само "допоможуть" як і переселенцям в межах України.
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08.03.2023 21:08 Ответить
 
 