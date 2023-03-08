Создано приложение для помощи украинцам за рубежом "I’m Ukrainian", - Минреинтеграции
Для украинцев, вынужденно покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения России разработали мобильное приложение "I’m Ukrainian". Приложение предназначено для того, чтобы сделать жизнь за границей более комфортной.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий, с помощью приложения украинцы могут находить дополнительные услуги, варианты образования или трудоустройства, а также полезные образовательные курсы.
Также через "I'm Ukrainian" можно искать единомышленников, планировать совместные экскурсии или посещения волонтерских хабов, а также добавлять новости и объявления о собственных событиях или открытиях бизнеса.
В Минреинтеграции подчеркивают, что приложение интегрировано в "Дію", где требуется подтверждение гражданства. Следовательно, приложение доступно только для украинцев.
В настоящее время приложение работает в 19 странах мира, в частности, Великобритании, Эстонии, Израиле, Канаде, Германии, Польше, США, Турции, Франции. Список планируется увеличивать.
Напомним, по данным ООН, за год с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину свои дома вынуждены были покинуть более 13 млн человек – почти 8 млн беженцев по всей Европе и свыше 5 млн внутренне перемещенных лиц в Украине.
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Головна задача - відстежувати хто, де, коли.
?
@tendertorg21
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3 хв
Трамп сказав, що віддав би українські території, щоб не було війни. Віддав би точно ті, де розмовляють рашистською мовою.
Ви ще дотепер думаєте, що мова не має значення?
хто працює, взагалі в шоколаді
+ житло, акісь харчі та одяг безкоштовно
якесь мурло запропонувало давати їм по 18000грн при поверненні
далі, ще будуть пільги дітей війни та біженців
і їм ще щось хочуть дати
НА ТИХ ХТО ЗАЛИШИВСЯ В УКРАЇНІ, ЗЕЛЕНІ ПОКЛАЛИ ХХЙУЙ!!!!
Обклали захисників кріпацькими законами
простих штрафами та заборонами
і все справедливо що ппізздєц
а повернуться і скажуть
що, де, та як, ми не правильно щось робилияк не правильно жили а головне не так вмирали......
Так само "допоможуть" як і переселенцям в межах України.