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"Дію" могут внедрить в более чем пяти странах, - Федоров

дія

Министерство цифровой трансформации обсуждает внедрение "Дії" с более чем пятью странами.

Об этом глава министерства Михаил Федоров сказал в интервью Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это более 5 стран. Мы ведем коммуникацию по внедрению "Дії" в этих странах. Это несколько европейских стран и страны Азии, и страны Африки", - сказал чиновник.

Он отметил, что передача технологий является определенным элементом дипломатии, основанной на принципе "win-win" – помощи другим странам развиваться.

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"Потенциально это немалые деньги, чтобы привлекать в наш бюджет. Речь может идти о миллиардах гривен по внедрению "Дії" за короткий период времени. Продается не только технологический продукт и не только один, но и экспертиза и консалтинг", - подчеркнул Федоров.
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Топ комментарии
+7
Компанія розробник і була русаковською з самого початку, та де дубілет в долі..
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04.02.2023 16:57
+5
На куя їм то... у нас нею користуються лищ щоб ковідну тисячку отримати..
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04.02.2023 16:56
+3
ну да, продати умовним русакам в Африці, щоб потім легше було взламувати...
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04.02.2023 16:55
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ну да, продати умовним русакам в Африці, щоб потім легше було взламувати...
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04.02.2023 16:55 Ответить
Компанія розробник і була русаковською з самого початку, та де дубілет в долі..
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04.02.2023 16:57 Ответить
На куя їм то... у нас нею користуються лищ щоб ковідну тисячку отримати..
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04.02.2023 16:56 Ответить
Та ну ні, набагато зручніше, ніж паспорт/посвідчення водія/страховку/техпаспорт із собою тягати. штрафи за порушення пдр, авторизація у багатьох сервісах.
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04.02.2023 18:47 Ответить
Штрафи за порушення ПДР, я так розумію, для вас найпотрібніша функція.. я ще дивувався з "дурнів", що в касі банку 10000 з коміссією 500грн сплачували... А так "тиц-тиц" через привет24 сплатив на місці й далі поїхав.. до наступного порушення ПДР... "справжній" українець, а не якийсь відсталий запеденець
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04.02.2023 18:54 Ответить
Ребята, украинцы, милые, создайте русскоязычную+ альтернативу грёбаному Фейсбуку воняющему рашистским ФСБ, чтобы можно было о фашисте Цукенберге забыть навсегда!
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04.02.2023 17:09 Ответить
Есть "Миротворец" Его Тука с Геращенко могут отшлифовать и будет замена.
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04.02.2023 17:17 Ответить
Для фейсбука нужны мозги, а у нас одна показуха и постоянно лажающие сервисы.
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04.02.2023 17:17 Ответить
В Україні кацапомовну версію??!!! Довго думав?
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04.02.2023 17:27 Ответить
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04.02.2023 17:41 Ответить
Перевчився? Голова пухне?
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04.02.2023 17:44 Ответить
А можуть не запровадити і саме цей зроблять
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04.02.2023 17:28 Ответить
А для розробки аналогів "Дії" для цих більш ніж 5 країн, теж братимуть участь розробники, афілійовані з рашистами?
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04.02.2023 17:36 Ответить
От як впровадять - тоді і "крякай"
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04.02.2023 17:37 Ответить
Коли ми вивозили дітей за кордон, нас зразу прикордонники попередили - можна виїжджати навіть по звичайному паспорту.
А Дію - заховайте подальше і нікому не показуйте.
У випадку будь-якого збою вас буде інтерновано для встановлення особи через письмові запити в інстанції.
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04.02.2023 17:38 Ответить
ковід-сертифікат в дії чудово працював за кордоном. але тут мова більше про внутрішньодержавне користування.
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04.02.2023 18:49 Ответить
А нафейхуа цим країнам дірявий кацапський софт?
Лампочки міняти? 😁

Тим більше, що ніякого ноухау в ньому нема.
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04.02.2023 17:43 Ответить
а покупають не тільки ноухау. Мабуть свого такого нема, а потрібен
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04.02.2023 18:51 Ответить
Ти занадто вискої думки про те, про що нічого не тямиш. 😁

На якій ОС працює твій комп, ноут, смарт? Невже на українській?

Криворука кацапська софтина від країни четвертого світу це те, що врятує Світ. Ага!!! 😁

А ще блазень політик світового рівня. 😛
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04.02.2023 20:30 Ответить
Запхайте Дію у сраку.
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04.02.2023 18:58 Ответить
не пойму что украинцы с этой,,Дія" носятся??если каждая организация имеет сой сайт?заходи куда надо и решай свои проблемы??и в пень мне упёрлась эта дия!(разьве что,чтоб при взломе вскрыли всё и вся и сразу одним махом)другого объяснения не нахожу.
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04.02.2023 19:10 Ответить
Може якась африка і поведеться на цей шахрайський проект, основна мета якого проведення різних махінацій шляхом псевдоголосувань під прикриттям корисних функцій з незрозумілим ступенем їх захисту!
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04.02.2023 20:00 Ответить
 
 