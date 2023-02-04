"Дію" могут внедрить в более чем пяти странах, - Федоров
Министерство цифровой трансформации обсуждает внедрение "Дії" с более чем пятью странами.
Об этом глава министерства Михаил Федоров сказал в интервью Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это более 5 стран. Мы ведем коммуникацию по внедрению "Дії" в этих странах. Это несколько европейских стран и страны Азии, и страны Африки", - сказал чиновник.
Он отметил, что передача технологий является определенным элементом дипломатии, основанной на принципе "win-win" – помощи другим странам развиваться.
"Потенциально это немалые деньги, чтобы привлекать в наш бюджет. Речь может идти о миллиардах гривен по внедрению "Дії" за короткий период времени. Продается не только технологический продукт и не только один, но и экспертиза и консалтинг", - подчеркнул Федоров.
Пожалуйста, подождите...
А Дію - заховайте подальше і нікому не показуйте.
У випадку будь-якого збою вас буде інтерновано для встановлення особи через письмові запити в інстанції.
Лампочки міняти? 😁
Тим більше, що ніякого ноухау в ньому нема.
На якій ОС працює твій комп, ноут, смарт? Невже на українській?
Криворука кацапська софтина від країни четвертого світу це те, що врятує Світ. Ага!!! 😁
А ще блазень політик світового рівня. 😛