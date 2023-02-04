"Дію" можуть впровадити в більш ніж п’яти країнах, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації обговорює впровадження "Дії" з більш ніж п’ятьма країнами.

Про це глава міністерства Михайло Федоров сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це більше ніж 5 країн. Ми ведемо комунікацію щодо впровадження "Дії" в цих країнах. Це кілька європейських країн і країни Азії, і країни Африки", - сказав урядовець.

Він зауважив, що передача технологій є певним елементом дипломатії, заснованої на принципі "win-win" - допомозі іншим країнам розвиватися.

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"Потенційно це немаленькі гроші, щоб залучати в наш бюджет. Може йтися про мільярди гривень щодо впровадження "Дії" за короткий період часу. Продається не тільки технологічний продукт і не тільки один, а ще експертиза і консалтинг", - наголосив Федоров.