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"Дію" можуть впровадити в більш ніж п’яти країнах, - Федоров

дія

Міністерство цифрової трансформації обговорює впровадження "Дії" з більш ніж п’ятьма країнами.

Про це глава міністерства Михайло Федоров сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це більше ніж 5 країн. Ми ведемо комунікацію щодо впровадження "Дії" в цих країнах. Це кілька європейських країн і країни Азії, і країни Африки", - сказав урядовець.

Він зауважив, що передача технологій є певним елементом дипломатії, заснованої на принципі "win-win" - допомозі іншим країнам розвиватися.

Також читайте: Штрафи за порушення правил руху кілька днів не надходитимуть в "Дію"

"Потенційно це немаленькі гроші, щоб залучати в наш бюджет. Може йтися про мільярди гривень щодо впровадження "Дії" за короткий період часу. Продається не тільки технологічний продукт і не тільки один, а ще експертиза і консалтинг", - наголосив Федоров.

Автор: 

Федоров Михайло (878) Мінцифри (1184) Дія (1124)


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Топ коментарі
+7
Компанія розробник і була русаковською з самого початку, та де дубілет в долі..
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04.02.2023 16:57
+5
На куя їм то... у нас нею користуються лищ щоб ковідну тисячку отримати..
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04.02.2023 16:56
+3
ну да, продати умовним русакам в Африці, щоб потім легше було взламувати...
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04.02.2023 16:55
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ну да, продати умовним русакам в Африці, щоб потім легше було взламувати...
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04.02.2023 16:55 Відповісти
Компанія розробник і була русаковською з самого початку, та де дубілет в долі..
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04.02.2023 16:57 Відповісти
На куя їм то... у нас нею користуються лищ щоб ковідну тисячку отримати..
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04.02.2023 16:56 Відповісти
Та ну ні, набагато зручніше, ніж паспорт/посвідчення водія/страховку/техпаспорт із собою тягати. штрафи за порушення пдр, авторизація у багатьох сервісах.
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04.02.2023 18:47 Відповісти
Штрафи за порушення ПДР, я так розумію, для вас найпотрібніша функція.. я ще дивувався з "дурнів", що в касі банку 10000 з коміссією 500грн сплачували... А так "тиц-тиц" через привет24 сплатив на місці й далі поїхав.. до наступного порушення ПДР... "справжній" українець, а не якийсь відсталий запеденець
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04.02.2023 18:54 Відповісти
Ребята, украинцы, милые, создайте русскоязычную+ альтернативу грёбаному Фейсбуку воняющему рашистским ФСБ, чтобы можно было о фашисте Цукенберге забыть навсегда!
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04.02.2023 17:09 Відповісти
Есть "Миротворец" Его Тука с Геращенко могут отшлифовать и будет замена.
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04.02.2023 17:17 Відповісти
Для фейсбука нужны мозги, а у нас одна показуха и постоянно лажающие сервисы.
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04.02.2023 17:17 Відповісти
В Україні кацапомовну версію??!!! Довго думав?
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04.02.2023 17:27 Відповісти
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04.02.2023 17:41 Відповісти
Перевчився? Голова пухне?
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04.02.2023 17:44 Відповісти
А можуть не запровадити і саме цей зроблять
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04.02.2023 17:28 Відповісти
А для розробки аналогів "Дії" для цих більш ніж 5 країн, теж братимуть участь розробники, афілійовані з рашистами?
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04.02.2023 17:36 Відповісти
От як впровадять - тоді і "крякай"
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04.02.2023 17:37 Відповісти
Коли ми вивозили дітей за кордон, нас зразу прикордонники попередили - можна виїжджати навіть по звичайному паспорту.
А Дію - заховайте подальше і нікому не показуйте.
У випадку будь-якого збою вас буде інтерновано для встановлення особи через письмові запити в інстанції.
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04.02.2023 17:38 Відповісти
ковід-сертифікат в дії чудово працював за кордоном. але тут мова більше про внутрішньодержавне користування.
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04.02.2023 18:49 Відповісти
А нафейхуа цим країнам дірявий кацапський софт?
Лампочки міняти? 😁

Тим більше, що ніякого ноухау в ньому нема.
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04.02.2023 17:43 Відповісти
а покупають не тільки ноухау. Мабуть свого такого нема, а потрібен
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04.02.2023 18:51 Відповісти
Ти занадто вискої думки про те, про що нічого не тямиш. 😁

На якій ОС працює твій комп, ноут, смарт? Невже на українській?

Криворука кацапська софтина від країни четвертого світу це те, що врятує Світ. Ага!!! 😁

А ще блазень політик світового рівня. 😛
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04.02.2023 20:30 Відповісти
Запхайте Дію у сраку.
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04.02.2023 18:58 Відповісти
не пойму что украинцы с этой,,Дія" носятся??если каждая организация имеет сой сайт?заходи куда надо и решай свои проблемы??и в пень мне упёрлась эта дия!(разьве что,чтоб при взломе вскрыли всё и вся и сразу одним махом)другого объяснения не нахожу.
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04.02.2023 19:10 Відповісти
Може якась африка і поведеться на цей шахрайський проект, основна мета якого проведення різних махінацій шляхом псевдоголосувань під прикриттям корисних функцій з незрозумілим ступенем їх захисту!
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04.02.2023 20:00 Відповісти
 
 