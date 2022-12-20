На портале "Дія" появился новый раздел "Дія.Безбарьерность"
Новости Цензор.НЕТ Общество
На портале электронных услуг "Дія" появился раздел "Дія. Безбарьерность". В нем переселенцы, люди с инвалидностью, родители, пожилые люди и соискатели могут найти всю необходимую информацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
Некоторые материалы в разделе посвящены вопросам, отсутствующим на государственных порталах. Вся полезная информация распределена по трем форматам:
- гиды – ответы на вопросы (например, как найти первую работу или сняться с учета переселенцев);
- инструкции — помощь по конкретным вопросам (например, как подготовиться к выезду за границу или получить пенсию);
- личный опыт – истории людей.
Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что партнеры из Программы развития ООН в Украине проверили все услуги на портале "Дія" на доступность и соответствие международным стандартам. "На основе этих результатов масштабируем инклюзивные практики на все онлайн-услуги", - отметил он.
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Чи я помиляюсь? якщо хто кваліфікований, то поправте
Котел буде жерти 100-130Вт, холодильник щє можна додати. А ось далі йдуть нюанси:
1) чайник, кавоварка - на туристичному пальничку
2) праска, пилосмок, фен - так, може й можна ними розрядити, в мене щє пароочищувач тоді є для цього))). В мене пилосмок типу маленький сам що їздить, в нього база не дуже і жере, а ось праску і фен з пароочищувачем я відкладу, поки світло не дадуть.
А в кого кілька грудничків вдома.. тре прати, отоплювати, прасувати (це дезінфекція) + блендер, та щось варити, а як нема газу.. а електрочайник з малими дітьми, це я вам стверджую до 10-ти разів на день впикаеться.. 1500-2500ват/год...
От про що я взагалі!!! Сидіти та коменти строчити на цензорі я можу й кожні через 5 годин відключень. А щоб прожити то ні павербанка ні блюеті.. інвертор теж з акумом скоріш за все не ефективний буде, залишається тільки генератор, та й то тре скинутись усім будинком на промислове рішення...
от вам цитата (вибачте, російські ресурси ігнорую впродовж певного вже часу):
Q: What are the specifications of the battery I need to power a machine with 2 amps for 2 hours (220V)
A: You have 440Watts. With a 12 Volt battery, you would have 440/12 or 36.7 Amps. 36.7A x2 Hrs =73.4 AH. Your inverter will have 86% Average efficiency.73.4/.86 = 85 AH. Go for a 150 to 200 AmpHour RV battery. 100 is not enough according to discharge charts. They are readily available. Anything smaller will peter out before 2 hours. (Randy Abramovitz. Works at Pulse Electronics)
Тільки на морозі, а тоді він вже й 5 років не живе
А потім повірити у дієвість порталів в умовах відсутності зв'язку буде вже набагато легше. 😛