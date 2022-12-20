На портале "Дія" появился новый раздел "Дія.Безбарьерность"

На портале электронных услуг "Дія" появился раздел "Дія. Безбарьерность". В нем переселенцы, люди с инвалидностью, родители, пожилые люди и соискатели могут найти всю необходимую информацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Некоторые материалы в разделе посвящены вопросам, отсутствующим на государственных порталах. Вся полезная информация распределена по трем форматам:

гиды – ответы на вопросы (например, как найти первую работу или сняться с учета переселенцев);

инструкции — помощь по конкретным вопросам (например, как подготовиться к выезду за границу или получить пенсию);

личный опыт – истории людей.

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что партнеры из Программы развития ООН в Украине проверили все услуги на портале "Дія" на доступность и соответствие международным стандартам. "На основе этих результатов масштабируем инклюзивные практики на все онлайн-услуги", - отметил он.

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