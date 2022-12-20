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На портале "Дія" появился новый раздел "Дія.Безбарьерность"

Новости Цензор.НЕТ Общество

дія

На портале электронных услуг "Дія" появился раздел "Дія. Безбарьерность". В нем переселенцы, люди с инвалидностью, родители, пожилые люди и соискатели могут найти всю необходимую информацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Некоторые материалы в разделе посвящены вопросам, отсутствующим на государственных порталах. Вся полезная информация распределена по трем форматам:

  • гиды – ответы на вопросы (например, как найти первую работу или сняться с учета переселенцев);
  • инструкции — помощь по конкретным вопросам (например, как подготовиться к выезду за границу или получить пенсию);
  • личный опыт – истории людей.

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что партнеры из Программы развития ООН в Украине проверили все услуги на портале "Дія" на доступность и соответствие международным стандартам. "На основе этих результатов масштабируем инклюзивные практики на все онлайн-услуги", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "єДокумент" будет доступен без интернета, "Дия" будет работать при минимальном наличии мобильной связи
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Топ комментарии
+5
Хм, як ще не написали -"Дія.Незламна безбар'єрність"-
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20.12.2022 20:59
+5
а також безголовість/безпринципність/базарність/жлобство/зелена плесень-геть
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20.12.2022 21:01
+4
Ну давайте, не тягніть. - еВибори президента зеленського 2.
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20.12.2022 21:20
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Хм, як ще не написали -"Дія.Незламна безбар'єрність"-
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20.12.2022 20:59 Ответить
Пункт Діявої незламності барьера. Почти то же)
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20.12.2022 23:15 Ответить
а також безголовість/безпринципність/базарність/жлобство/зелена плесень-геть
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20.12.2022 21:01 Ответить
суть в тому, що все це працює лишень в "порталі"... В житті усі чинушки, особливо й цієї останньої влади (в попередній, хоч спробували впровадити інклюзію) всрались на всіх, про кого так дбають в "порталі"..
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20.12.2022 21:06 Ответить
а що дістатись до "Дії" тре купити китайського шнурка щоб роутер працював від павербанка (закликали ж запастись ними), але недолугі мінцифри не підозрювали про існування т.з. зарядних станцій (екофлоу, блюеті) та іншого непотрібу на якому ділки наживаються... Бо для базових речей потрібних для виживання вони малогодяться. А для покоління летц-го-Дія.. норм. як-раз!
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20.12.2022 21:13 Ответить
в мене друг аргументував покупку блюетті на 280Вт*год тим, що типу він їі катає 15хв на автомобілі і вона заряджається, а те що я йому пропоную (інвертор+акб на 100A*год) він задовбається возити на авто заряджати))))
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20.12.2022 21:23 Ответить
так, а доречі, яким чином заряджаєте 100Аг та за скільки часу?.. Та якого типу акум, ви ж повинні знати, що стандартні свинцево-кислотні мають невеликий ресурс по перезарядкам...
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20.12.2022 21:32 Ответить
ліфер, якщо чесно - я його зазвичай після 6-12 год. відключень не більше години дозаряжаю. а повністю щє не розряджав взагалі.
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20.12.2022 21:36 Ответить
я второпав вашого сарказму, у вас мабуть "справжній" інвертор то від самої мережі, проте як за 2 години подачі струму (проти 5 його відсутності) зарядити 100Аг???
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20.12.2022 21:36 Ответить
нє, в мене взагалі дбж з вбудованим інвертором і зарядкою на 20А. Насправді, проблема скоріше розрядити 100А*год, ніж зарядити)
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20.12.2022 21:40 Ответить
Не знаю.. я не компетентний в електриці, проте, 100Аг це для 12в (чи для 24), при перетворенні їх в 220, то вже не 100Аг, а до 10ти... що теж багато, але ж в звичайному побуті: котел, чайник, кавоварка, праска, пилосмок, фен.. ну так за добу точно можна розрядити...
Чи я помиляюсь? якщо хто кваліфікований, то поправте
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20.12.2022 21:49 Ответить
Ніяких до 10, ви що. КПД інвертора 85%, деякі 90%.

Котел буде жерти 100-130Вт, холодильник щє можна додати. А ось далі йдуть нюанси:

1) чайник, кавоварка - на туристичному пальничку

2) праска, пилосмок, фен - так, може й можна ними розрядити, в мене щє пароочищувач тоді є для цього))). В мене пилосмок типу маленький сам що їздить, в нього база не дуже і жере, а ось праску і фен з пароочищувачем я відкладу, поки світло не дадуть.
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20.12.2022 21:54 Ответить
100а/ч это условно отбор 1а нагрузки в течении 100часов при 12в, однако мы не можем выжать все 100, нужно оставить какой то заряд на внутренние переходные процессы. Пусть даже 100а сможем в течении часа. если 100а нагрузки в течении 1 часа при 12в, коэффициент 20 для простоты 12вх20=наши 240в. Делим 100а на 20 получаем 5 ампер в течении часа при 220в, то есть чуть больше килловата мы вытянем за час, если не сгорит защита. Теперь сколько времени для заряда? номинальный ток заряда без ущерба для пластин 1/10 емкости, т,е, током в 10А( а это уже большой ток и нужна мощная зарядка а не встроенная в инвертор) через 10 часов мы впихнём 100А назад.
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20.12.2022 22:09 Ответить
от тут ви в точку!
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20.12.2022 22:13 Ответить
В мене були проміжки (коли ця вся електромачмала вже приїхала) від 6 до 12 год, за цей час використовував PoE свіч для підживлення вайфай, роутера та медіаконвертера по ethernet постійно, та тв+ресівер+колонки (звійсно, не дуже гучно) + кіловатний ігровий ноут (220в, 4.4А) епізодично, то з шести рисочок на табло дбж знімалось максимум одна, ніколи більше. Заряджається ця одна за 30-60хв потім, не слідкував.
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20.12.2022 21:48 Ответить
так я про оте й кажу.. вам і блєті вистачило б..
А в кого кілька грудничків вдома.. тре прати, отоплювати, прасувати (це дезінфекція) + блендер, та щось варити, а як нема газу.. а електрочайник з малими дітьми, це я вам стверджую до 10-ти разів на день впикаеться.. 1500-2500ват/год...
От про що я взагалі!!! Сидіти та коменти строчити на цензорі я можу й кожні через 5 годин відключень. А щоб прожити то ні павербанка ні блюеті.. інвертор теж з акумом скоріш за все не ефективний буде, залишається тільки генератор, та й то тре скинутись усім будинком на промислове рішення...
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20.12.2022 21:54 Ответить
Ну інвертори 85%-90% кпд, а ніяк не 10%, як ви вважаєте
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20.12.2022 22:00 Ответить
Хоча гугл каже, 95%-98% зазвичай
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20.12.2022 22:04 Ответить
ви не розумієте мене...
от вам цитата (вибачте, російські ресурси ігнорую впродовж певного вже часу):

Q: What are the specifications of the battery I need to power a machine with 2 amps for 2 hours (220V)
A: You have 440Watts. With a 12 Volt battery, you would have 440/12 or 36.7 Amps. 36.7A x2 Hrs =73.4 AH. Your inverter will have 86% Average efficiency.73.4/.86 = 85 AH. Go for a 150 to 200 AmpHour RV battery. 100 is not enough according to discharge charts. They are readily available. Anything smaller will peter out before 2 hours. (Randy Abramovitz. Works at Pulse Electronics)
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20.12.2022 22:05 Ответить
4.4 ампера ігровий ноут, то не кіловат, то десь 150ват "на око"
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20.12.2022 22:11 Ответить
ресура по перезарядкам у свинцовых нет. что авто ездит 5 лет и заряжается/разряжается, что преимущественно стоит - 5 лет макс ресурс. свинец боится глубоких резких разрядов (стартером в ноль). разрядить лампой менее опасно. плавно разряжать ниже 10,5в не стоит. хранить разряженным нельзя в мороз, плотность электролита низкая, электролит перемерзает и рушит пластины
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20.12.2022 21:49 Ответить
на авто акум фактично не розряджається, він постійно заряджений.
Тільки на морозі, а тоді він вже й 5 років не живе
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20.12.2022 21:55 Ответить
ще габаритами невимкненими знають теж
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20.12.2022 21:58 Ответить
пусковой ток на стартере моментальный 200А, разряжается, еще и как при коротких пробегах и включенных фарах/печке/ другой нагрузке. но постоянный недозаряд можно заметить только через полгода-год и при условии не оч мощного генератора
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20.12.2022 22:33 Ответить
від 100 до 200 і то в радянській теорії.. і то на 1,5 секунди а не на годину.. розряжається на кілька відсотків.. Чи я невірно кажу?!..
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20.12.2022 23:08 Ответить
при покупке аккумулятора обслуживание у них на сто раз в пол-года пишут не просто так, а для того что б параметры акк сохранить до конца гарантии, т.е дозарядить в случ необходимости, хотя он и работает, всё хорошо, но нагрузочной вилкой виден недозаряд, и закончить гарантию без замены
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20.12.2022 23:23 Ответить
Ну давайте, не тягніть. - еВибори президента зеленського 2.
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20.12.2022 21:20 Ответить
Тоже первое, что пришло в голову - постепенно приучают народ. Потом легче будет переход к этой надуриловке
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20.12.2022 21:27 Ответить
Спочатку прочитав, як Дія.Безалаберність.
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20.12.2022 21:21 Ответить
Спочатку треба повісити собі табличку "Світло є!!!"

А потім повірити у дієвість порталів в умовах відсутності зв'язку буде вже набагато легше. 😛
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20.12.2022 21:25 Ответить
Державники вирішили познущатися з українців єлектроенергію подають по 2 години через 6 годин а вони щось удосконалюють в діїї
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20.12.2022 22:45 Ответить
 
 