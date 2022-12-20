4 272 35
На порталі "Дія" з’явився новий розділ "Дія.Безбар’єрність"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
На порталі електронних послуг "Дія" з’явився розділ "Дія.Безбар’єрність". У ньому переселенці, люди з інвалідністю, батьки, літні люди та шукачі роботи можуть знайти всю необхідну інформацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
Деякі матеріали в розділі присвячені питанням, яких немає на державних порталах. Уся корисна інформація розподілена за трьома форматами:
- гіди — відповіді на питання (наприклад, як знайти першу роботу чи знятися з обліку переселенців);
- інструкції — допомога з конкретними питаннями (наприклад, як підготуватися до виїзду за кордон чи отримати пенсію);
- особистий досвід — історії людей.
Віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що партнери з Програми розвитку ООН в Україні перевірили всі послуги на порталі "Дія" на доступність та відповідність міжнародним стандартам. "На основі цих результатів масштабуємо інклюзивні практики на всі онлайн-послуги", — зазначив він.
Топ коментарі
+5 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар20.12.2022 20:59
+5 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар20.12.2022 21:01
+4 Степан Годованський 8b56063f
показати весь коментар20.12.2022 21:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Чи я помиляюсь? якщо хто кваліфікований, то поправте
Котел буде жерти 100-130Вт, холодильник щє можна додати. А ось далі йдуть нюанси:
1) чайник, кавоварка - на туристичному пальничку
2) праска, пилосмок, фен - так, може й можна ними розрядити, в мене щє пароочищувач тоді є для цього))). В мене пилосмок типу маленький сам що їздить, в нього база не дуже і жере, а ось праску і фен з пароочищувачем я відкладу, поки світло не дадуть.
А в кого кілька грудничків вдома.. тре прати, отоплювати, прасувати (це дезінфекція) + блендер, та щось варити, а як нема газу.. а електрочайник з малими дітьми, це я вам стверджую до 10-ти разів на день впикаеться.. 1500-2500ват/год...
От про що я взагалі!!! Сидіти та коменти строчити на цензорі я можу й кожні через 5 годин відключень. А щоб прожити то ні павербанка ні блюеті.. інвертор теж з акумом скоріш за все не ефективний буде, залишається тільки генератор, та й то тре скинутись усім будинком на промислове рішення...
от вам цитата (вибачте, російські ресурси ігнорую впродовж певного вже часу):
Q: What are the specifications of the battery I need to power a machine with 2 amps for 2 hours (220V)
A: You have 440Watts. With a 12 Volt battery, you would have 440/12 or 36.7 Amps. 36.7A x2 Hrs =73.4 AH. Your inverter will have 86% Average efficiency.73.4/.86 = 85 AH. Go for a 150 to 200 AmpHour RV battery. 100 is not enough according to discharge charts. They are readily available. Anything smaller will peter out before 2 hours. (Randy Abramovitz. Works at Pulse Electronics)
Тільки на морозі, а тоді він вже й 5 років не живе
А потім повірити у дієвість порталів в умовах відсутності зв'язку буде вже набагато легше. 😛