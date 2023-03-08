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Новости Война
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Дуда в эфире CNN призвал обучать украинских пилотов управлять F-16

f16,польща

Обучать украинских пилотов руководить истребителями F-16 "необходимо".

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Президент Польши убежден, что вооруженные силы Украины стремятся соответствовать стандартам НАТО, а значит использовать истребители F-16.

"Подготовка Украины пилотов важна и крайне необходима", - сказал Дуда.

Напомним, в настоящее время в США находятся офицеры Воздушных сил ВСУ, чтобы определить, сколько времени понадобится для овладения управлением истребителями F-16.

Читайте также: Предоставление F-16 Украине займет минимум 1,5 года, средства более рационально потратить на бронетехнику и артиллерию, - Пентагон

Автор: 

CNN (117) Дуда Анджей (772) F-16 (569)


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Топ комментарии
+5
Ну якщо бути чесними, то поляки думають не про Україну, коли мова йде про військову допомогу, а про власну безпеку. Бо якщо Україна впаде, то наступна країна з "Бучами" і "Маріуполями" буде саме Польща. До речі, нещодавно німецький чиновник так і сказав, що ми даємо українцям зброю, бо по факту не маємо власної боєздатної армії. На відновлення армії потрібні роки і сотні мільярдів євро.
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08.03.2023 21:00 Ответить
+5
Переучивать на F-16 уже поздно - надо переучивать на F-35
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08.03.2023 21:04 Ответить
+3
Дякуємо, пане Президенте.
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08.03.2023 21:07 Ответить
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Та ви тіки дайте ту фанєру, хлопці вивчаться мгновєнно.
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08.03.2023 20:44 Ответить
То не так просто: по-перше, мовний бар'єр; по-друге - абсолютно інша машина. Щоб засвоїти керування до автоматизму, кількох місяців замало, потрібні роки...
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08.03.2023 21:52 Ответить
До гарного швидко привикаєш. Всьо ідьот нах коли пересаджуєшся з жигулів на бмв. Піздьож про 3 роки. Хлопці за місяць все освоять.
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08.03.2023 22:16 Ответить
Наші Хлопці. Пардон.
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08.03.2023 22:20 Ответить
а в цей час польські фермери дороги перекривають,бо їм дешеве зерно з України не подобається....такий сьогоднішній світ,де кожен дбає насамперед про свої інтереси...
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08.03.2023 20:47 Ответить
Ну якщо бути чесними, то поляки думають не про Україну, коли мова йде про військову допомогу, а про власну безпеку. Бо якщо Україна впаде, то наступна країна з "Бучами" і "Маріуполями" буде саме Польща. До речі, нещодавно німецький чиновник так і сказав, що ми даємо українцям зброю, бо по факту не маємо власної боєздатної армії. На відновлення армії потрібні роки і сотні мільярдів євро.
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08.03.2023 21:00 Ответить
згадза сі з панем)..багато наших ідеалізують поляків..так,вони багато допомагали в перші місяці війни,але як будуть надалі наші відносини-побачим...думаю далеко не безхмарні...
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08.03.2023 21:07 Ответить
Якщо Україна впаде, мобілізовані українці будуть задіяні у війні проти Польщі та інших країн NATO
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08.03.2023 21:12 Ответить
не фантазуйте...ви справді вірити ,що кацапи можуть захопити всю Україну і втримати її?ви уявляєте скільки треба мати війська,щоб поставити в кожному містечку гарнізон? я вже не буду писати про війну з НАТО,яка протриває максимум 2 тижні..
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08.03.2023 21:40 Ответить
А ви не знали як працює ринок в єврозоні? У всіх є квоти, обмеження. Не можна просто щось вирощувати і продавати в безмежних об'ємах куди завгодно.
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08.03.2023 21:09 Ответить
ну так,наш ліс кругляк їм підходить в любій кількості і обємах...
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08.03.2023 21:25 Ответить
Переучивать на F-16 уже поздно - надо переучивать на F-35
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08.03.2023 21:04 Ответить
F-35 уже относится к поколению самолетов, которые вырванные из экосистемы теряют свои преимущества.
Плюс слишком сложны и дорогие в обслуживании.
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08.03.2023 21:06 Ответить
Дякуємо, пане Президенте.
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08.03.2023 21:07 Ответить
Где-то читал что Дуда в силу каких-то польских законов не может уже быть переизбран президентом. С учетом того, что Польша хочет главенствовать в Европе, может быть готовит себя на другое место. А специляция Украиной сейчас многим на руку.
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08.03.2023 21:22 Ответить
 
 