Дуда в эфире CNN призвал обучать украинских пилотов управлять F-16

Обучать украинских пилотов руководить истребителями F-16 "необходимо".

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Президент Польши убежден, что вооруженные силы Украины стремятся соответствовать стандартам НАТО, а значит использовать истребители F-16.

"Подготовка Украины пилотов важна и крайне необходима", - сказал Дуда.

Напомним, в настоящее время в США находятся офицеры Воздушных сил ВСУ, чтобы определить, сколько времени понадобится для овладения управлением истребителями F-16.

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