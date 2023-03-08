Дуда в эфире CNN призвал обучать украинских пилотов управлять F-16
Обучать украинских пилотов руководить истребителями F-16 "необходимо".
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Президент Польши убежден, что вооруженные силы Украины стремятся соответствовать стандартам НАТО, а значит использовать истребители F-16.
"Подготовка Украины пилотов важна и крайне необходима", - сказал Дуда.
Напомним, в настоящее время в США находятся офицеры Воздушных сил ВСУ, чтобы определить, сколько времени понадобится для овладения управлением истребителями F-16.
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