Российские военные из артиллерии обстреляли приграничье Сумщины, - ОК "Північ"

Российские войска обстреляли приграничье Сумской области из ствольной артиллерии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает оперативное командование "Північ" в телеграм-канале.

С 16:40 до 17:00 сообщили о девяти попаданиях, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Катериновка.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

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