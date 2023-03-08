Российские военные из артиллерии обстреляли приграничье Сумщины, - ОК "Північ"
Российские войска обстреляли приграничье Сумской области из ствольной артиллерии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает оперативное командование "Північ" в телеграм-канале.
С 16:40 до 17:00 сообщили о девяти попаданиях, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Катериновка.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.
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Яр Холодний
показать весь комментарий08.03.2023 21:08 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Анатолий Та Ольга Панасюк #552056
показать весь комментарий08.03.2023 21:35 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий08.03.2023 21:39 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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