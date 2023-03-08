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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские военные из артиллерии обстреляли приграничье Сумщины, - ОК "Північ"

сумщина

Российские войска обстреляли приграничье Сумской области из ствольной артиллерии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает оперативное командование "Північ" в телеграм-канале.

С 16:40 до 17:00 сообщили о девяти попаданиях, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Катериновка.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27885) Сумская область (3326)


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Прийде час - ми виб"ємо кацапів хоча-б з материкової України і на кожен "пердь" з півночі чи сходу по найближчій в/ч на території Росії прилітатиме мінімум один артилерійський залп батареї Або й "вільхове деревце" ямку викопає!
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08.03.2023 21:08 Ответить
І зараз відповідь прилітає аж скавучать кацапи. Але ще не достатньо.
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08.03.2023 21:35 Ответить
"То ми ще не починали …"
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08.03.2023 21:39 Ответить
 
 