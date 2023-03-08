Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29, - Дуда
Польша готова поставить Украине истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Дуда отметил, что боевые самолеты МиГ-29 находятся в исправном состоянии и могут быть быстро использованы украинскими пилотами, поскольку они умеют управлять истребителями подобного типа.
"Оставшиеся МиГ-29, которые сейчас служат Военно-воздушным силам Польши, мы готовы поставить Украине и уверены, что она будет готова немедленно их использовать", – сказал он.
Президент Польши также добавил, что, вероятно, ВСУ будут стремиться к стандартам НАТО и в будущем будут использовать истребители F-16. Именно поэтому, сказал он, подготовка украинских пилотов на F-16 "крайне важна и необходима".
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Дуда не Шольц- за разрешением никуда ездить не будет. Передадут быстро.
Совершенно случайно окажешься, что украинские летчики уже в Польше и научились управлять подвесками для новых бомб
Удачи украинским летчикам.
Слава ВСУ!
"European Peace Facility" - фонд, из которого странам поставившим оружие в Украину, возмещаются расходы. Его объем ~3.3 миллиарда евро. Угадайте кто лидирует по количеству заявок на возмещение. Польша. Совокупный объем заявок Польши ~1.6 миллиардов евро. Я уверен, что туда входят и те 300 Т-72, поставленные в 2022г. Украина получит польские МИГи и F-16 в тот момент, когда кто-то за них заплатит. Так как у Украины денег нет, либо США либо ЕС.
https://www.*************.com/2022/08/a-european-powerhouse-polish-military.html
АЛЕ ніхто літаків так і не надав.
В світі є не одне ЧВК з навченими пілотами і техніками.
Якщо передадуть F-16 - то щоб найняти ЧВК гроші вже знайдуться...