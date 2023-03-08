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Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29, - Дуда

польща,міг

Польша готова поставить Украине истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Дуда отметил, что боевые самолеты МиГ-29 находятся в исправном состоянии и могут быть быстро использованы украинскими пилотами, поскольку они умеют управлять истребителями подобного типа.

"Оставшиеся МиГ-29, которые сейчас служат Военно-воздушным силам Польши, мы готовы поставить Украине и уверены, что она будет готова немедленно их использовать", – сказал он.

Президент Польши также добавил, что, вероятно, ВСУ будут стремиться к стандартам НАТО и в будущем будут использовать истребители F-16. Именно поэтому, сказал он, подготовка украинских пилотов на F-16 "крайне важна и необходима".

Читайте также: Дуда в эфире CNN призвал обучать украинских пилотов управлять F-16

Автор: 

Польша (8511) самолет (3647) Дуда Анджей (772)


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Топ комментарии
+17
22 шт і 6 учбових
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08.03.2023 21:38 Ответить
+13
так передавайте вже з літа обіцяєте !
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08.03.2023 21:40 Ответить
+12
Дик. Передавайте. Хлопці заїбались ждать. Слава повітряному війську.
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08.03.2023 21:42 Ответить
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22 шт і 6 учбових
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08.03.2023 21:38 Ответить
Поляки показали себя самыми верными друзьями Украины в Европе.,Великой Британии тоже низкий поклон.

Дуда не Шольц- за разрешением никуда ездить не будет. Передадут быстро.

Совершенно случайно окажешься, что украинские летчики уже в Польше и научились управлять подвесками для новых бомб

Удачи украинским летчикам.
Слава ВСУ!
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08.03.2023 23:05 Ответить
так передавайте вже з літа обіцяєте !
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08.03.2023 21:40 Ответить
Те ж саме, що з танками. Поки США не дадуть відмашку будемо чекати. Або Поляки психануть врешті решт.
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08.03.2023 21:54 Ответить
Не підганяйте, поляки мають довгий кордон з москалями і бульбашами, самим треба. Вони на днях отримають заміну тим мігам - перші два корейські FA50, то може і готові будуть вивільнити парочку мігів
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08.03.2023 22:17 Ответить
парочка це не про що . скільки Україна втратила з початку війни ? я останній раз бачив наш літак в вересні .
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08.03.2023 22:26 Ответить
Не меньше 18 МиГ-29, 8 Су-27, 16 Су-25, 15 Су-24 (Oryx).
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08.03.2023 23:13 Ответить
Я извиняюсь, но "бульбаши" закончились 24/2/22. остались только бл.дорусы.
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09.03.2023 00:19 Ответить
Речь сначала вообще о F-16 шла. Польша утверждала, что готова рассматривать поставку F-16, если США дадут разрешени. США сказали, что свои F-16 не дадут, но не против поставок из третьих стран. После этого Польша плавно перевела на Миги, Но! только в составе широкой коалиции. Что это значит?!
"European Peace Facility" - фонд, из которого странам поставившим оружие в Украину, возмещаются расходы. Его объем ~3.3 миллиарда евро. Угадайте кто лидирует по количеству заявок на возмещение. Польша. Совокупный объем заявок Польши ~1.6 миллиардов евро. Я уверен, что туда входят и те 300 Т-72, поставленные в 2022г. Украина получит польские МИГи и F-16 в тот момент, когда кто-то за них заплатит. Так как у Украины денег нет, либо США либо ЕС.
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08.03.2023 23:37 Ответить
та звідки ви берете інформацію про 300 танків Т-72 ? це може разом з відремонтованими українськими ?
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08.03.2023 23:44 Ответить
тот же Орикс например. На сайте Oryx - 250+ T-72 [Delivered from April 2022 onwards]
https://www.*************.com/2022/08/a-european-powerhouse-polish-military.html
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08.03.2023 23:48 Ответить
+ PT-91, который модификация Т-72.
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08.03.2023 23:50 Ответить
30 РТ-91 только планируются к передаче. Нет ни одного подтверждения присутствия РТ91 на фронте, хотя все украинские модификации танков, даже самый мелкосерийные уже засветились.
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08.03.2023 23:57 Ответить
На фронте нет и M-55S,переданных Словенией,но в ВСУ они есть( 47 ОМБр).
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09.03.2023 00:02 Ответить
якщо б Україна отримала 300 танків то кацапів відігнали б до кордону ! я можу допустити що відремонтували 300 танків , до того ж один танк можно ремонтувати двічі .
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09.03.2023 00:07 Ответить
С весны, уже скоро год будет
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09.03.2023 02:34 Ответить
то який вже раз готова?)
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08.03.2023 21:42 Ответить
Готова, напевно натомість. А натомість поки що під питанням.
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08.03.2023 21:45 Ответить
Дик. Передавайте. Хлопці заїбались ждать. Слава повітряному війську.
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08.03.2023 21:42 Ответить
З миру по нитці, путлєру вірьовка: крім Польщі ще й Словаччина 12 МІГів пообіцяла.
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08.03.2023 21:43 Ответить
10
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08.03.2023 21:44 Ответить
Може досить піз@@ти,просто дайте і все.
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08.03.2023 21:44 Ответить
Заїбала вже ця філологія з майбутнім часом...
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08.03.2023 21:48 Ответить
Dziękujemy, Panie Prezydencie Duda. Слава Україні!
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08.03.2023 21:50 Ответить
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08.03.2023 22:30 Ответить
Коли дадуть, а не просто будуть готові передати, тоді повідомите. Бо занадто багато статей з заголовками: "Розглядають можливість... Готові надати... Обговорюють надання..." І за кожним стоять велике АЛЕ.
АЛЕ ніхто літаків так і не надав.
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08.03.2023 21:50 Ответить
Чекаємо заяву Моравецького: Польща не казала, що готова, не так переклали
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08.03.2023 22:08 Ответить
Давно пора было из этой фразы выкинуть слово "готова" и сказать просто "передала" по факту события.
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08.03.2023 22:18 Ответить
Не обов'язково вчити літати на F-16 українських пілотів.
В світі є не одне ЧВК з навченими пілотами і техніками.
Якщо передадуть F-16 - то щоб найняти ЧВК гроші вже знайдуться...
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08.03.2023 23:32 Ответить
Там они ещё должны поставить всю инфраструктуру для этих самолетов, всю нужную технику. Вон Роман Свитан говорит что нам надо 200 бортов) И в ВВС ещё раньше говорили что-то около этих цифр, масштаб наших запросов впечатляет) Ну в любом случае мне кажется на пару эскадрилий у нас даже сейчас найдутся пилоты и персонал не ниже кандидата технических наук.
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09.03.2023 00:41 Ответить
ВВС Польши располагали 32 самолетами типа МиГ-29, среди которых 26 одноместных и 6 двухместных, состоящими на вооружении
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09.03.2023 08:36 Ответить
Одни только обещания....
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09.03.2023 12:26 Ответить
 
 