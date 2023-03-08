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Парламент Швейцарии не одобрил возможность реэкспорта боеприпасов Украине

швейцарія,леопард,leopard

Передача Украине швейцарских боеприпасов для танков, о которой просила Германия, скорее всего, останется под запретом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, нижняя палата парламента Швейцарии - Национальный совет - вслед за Советом кантонов отклонила комплексное предложение по ослаблению запрета на предоставление изготовленного в государстве оружия странам, участвующим в международном конфликте.

Учитывая отказ, партнерам Украины придется искать другие источники боеприпасов, отмечает издание.

Германия также попросила Швейцарию продать законсервированные танки Leopard, чтобы заменить поставляемые в Украину танки. Для этого парламент должен официально "списать" их с вооружения, "но пока нет никаких признаков одобрения этого вопроса".

Читайте также: Швейцария выступает против экспорта оружия в Украину, - президент Берсе

Напомним, 7 марта Совет кантонов - верхняя палата парламента Швейцарии - после нескольких часов дебатов отклонил ходатайство разрешить реэкспорт оружия, которое предусматривало бы предоставление Украине вооружения швейцарского производства.

Автор: 

оружие (10266) реэкспорт (17) Швейцария (618)


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Топ комментарии
+16
Кантони, вашу мать...
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08.03.2023 22:09 Ответить
+14
всю жизнь между струйками...как там по швейцарски будет *********?
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08.03.2023 22:10 Ответить
+11
Нажаль в цих пацюків немає спільного кордону з мордаром, але багато крадених грошей в банках... Закон про відстежування брудних грошей ці толерасти вправно запхали в дупу про те добре намастили свої долоні, щоб більше прилипало... ганьба невірним рабам грошей!
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08.03.2023 22:15 Ответить
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Кантони, вашу мать...
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08.03.2023 22:09 Ответить
всю жизнь между струйками...как там по швейцарски будет *********?
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08.03.2023 22:10 Ответить
кантоны
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08.03.2023 22:35 Ответить
Тут навіть жартанути на цю тему публічно ніхто не ризикне.
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08.03.2023 22:46 Ответить
Мало хто буде шо у швецарців купувати, але то їхня справа. Зебіли разом з пороходрочерами у воюючий країні навіть патронний завод не збудували, зато асфальт є
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08.03.2023 22:10 Ответить
О, то Ви мабуть із тієї славетної когорти, що гордо зветься "явнєпалітікі"? За кого голосував?
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08.03.2023 22:15 Ответить
Цей поц голосував я не дома і какая разніца
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09.03.2023 00:07 Ответить
Дуже вже неитральні -- як з другоі планети .
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08.03.2023 22:13 Ответить
Вони мабуть впевнені що другого "суворовського" походу через Альпи вже не буде.
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08.03.2023 22:14 Ответить
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08.03.2023 22:14 Ответить
Нажаль в цих пацюків немає спільного кордону з мордаром, але багато крадених грошей в банках... Закон про відстежування брудних грошей ці толерасти вправно запхали в дупу про те добре намастили свої долоні, щоб більше прилипало... ганьба невірним рабам грошей!
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08.03.2023 22:15 Ответить
Це не їх війна - вони не можуть заробити, як у Другу світову....
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08.03.2023 22:17 Ответить
Кантони грьобані...
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08.03.2023 22:17 Ответить
Гори, лижі, підараси ... Файно, але шось не те ...
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08.03.2023 22:24 Ответить
все население швейцарии - пересравшие во ворую мировую деды банкиры. зачем им рисковать?
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08.03.2023 22:25 Ответить
Давно пора розібратися, що там за гроші в швейцарських банках лежать. І чому вони такі недоторкані.
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08.03.2023 22:25 Ответить
Насмешил. Там деньги мировой элиты и к ним никто не прикоснеться.
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09.03.2023 00:20 Ответить
Я і нє спрашіваю, насмєшіл, ілі нєт. Я кажу, що з цією муйнею нєпрікпснавєнності потрібно вже щось робити. Не таким шию скручували.
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09.03.2023 06:36 Ответить
Никто ничего делать не будет. Просто потому что статус Швейцарии как Мирового Банка и очень надёжного банка устраивает всех.
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09.03.2023 08:37 Ответить
Ну якщо гур проведе акцію по ліквідації кількох їх покидьків що мають відношення до банків все дуже скоро поміняється
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09.03.2023 09:42 Ответить
Навіть єврейським юристам не вдалося відсудити в них золото,наплавлене у нацистських концтаборах...
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09.03.2023 00:46 Ответить
Проте кацапський чорний нал вони дуже навіть схвалюють
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08.03.2023 22:26 Ответить
Найбільший виробник *********** у Європі забороняє продаж та не дає дозвіл на реекспорт раніше виготовлених.Тобто я зрозумів що за прямим призначенням зброю та ********** виготовлені за участю швейцарців використовувати неможливо і вони їх виготовляють для чого?
Це ж не годинник патек чи манчет....
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08.03.2023 22:28 Ответить
сами не передают так еще и другим твари запрещают
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08.03.2023 22:34 Ответить
Швейцарія це гніздовище швабоідів. Давос де знаходиться? Війною керують не президенти, а глобалістські клани, представлені Швабом, Соросом, Кіссінждером.

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08.03.2023 22:35 Ответить
Опять сказки про теневое правительство.
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09.03.2023 00:22 Ответить
Ми не сказочніки, ми підлі наклепники, заздримо до ********** рожевим снам пухнастих поней.
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09.03.2023 02:05 Ответить
Швейцария уже давно нейтральная страна. И она сохраняет этот статус, вне зависимости кто у них прийдет к власти. Это как говорят, определенность и жизни, значит уверенность в себе.
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08.03.2023 22:36 Ответить
А где их нейтральность была, когда их заводы на Рейх работали, а у них внутри страны Гестапо орудовало?
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08.03.2023 22:39 Ответить
Швейцария - ***
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08.03.2023 22:58 Ответить
Навіщо тоді купляти швейцарську зброю взагалі ? Щоб потім, коли в країні-покупці буде війна, їм заборонили використовувати куплену зброю для самозахисту, бо це порушує нейтральність Швейцарії. Маячня якась
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08.03.2023 23:33 Ответить
Заводики то там? Де ще харчуватися. Не на банках єдиних. Підорги куплені москальньою
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09.03.2023 00:11 Ответить
пусть горят в аду вместе с русскими
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09.03.2023 00:03 Ответить
В Швейцарии прокуратура предъявила обвинения в халатности четырем банкирам, которые, как считает следствие, позволили виолончелисту Сергею Ролдугину провести миллионы франков через счета в этой стране. Как сообщает https://www.reuters.com/world/europe/putins-cellist-friend-moved-millions-through-swiss-bank-accounts-prosecutors-2023-03-08/ Reuters , в числе обвиняемых трое россиян и один швейцарец.
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09.03.2023 00:13 Ответить
СКІЛЬКИ В ШВЕЙЦАРІЇ КРУТИТЬСЯ КАЦАПСЬКИХ НАФТО ГРОШЕЙ ЦЕ ЦІКАВЕ ПИТАННЯ.
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09.03.2023 00:35 Ответить
Треба широко розтулити очі і визнати факти - олігархокацапи вже три десятиріччя скупляли лояльність політиків Європи, як вони купили лояльність Оп і Зе клоуна. Як що і буде Гаага, то
судитимуть там скоріш за все двійника *****, расєйські олігархи сухими вийдуть з води, навіть
зараз Зе клоун і ОП відмовляються заводити санкції проти олігархів кремля і абрамовича і
забирати їх власність в Україні
Швейцарія в цьому всьому грає не останню роль.
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09.03.2023 00:43 Ответить
О Венедіктова вже працює.
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09.03.2023 01:29 Ответить
По факту союзники мордора прикидывающиеся нейтральной страной.
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09.03.2023 05:44 Ответить
 
 