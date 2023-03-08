Парламент Швейцарии не одобрил возможность реэкспорта боеприпасов Украине
Передача Украине швейцарских боеприпасов для танков, о которой просила Германия, скорее всего, останется под запретом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, нижняя палата парламента Швейцарии - Национальный совет - вслед за Советом кантонов отклонила комплексное предложение по ослаблению запрета на предоставление изготовленного в государстве оружия странам, участвующим в международном конфликте.
Учитывая отказ, партнерам Украины придется искать другие источники боеприпасов, отмечает издание.
Германия также попросила Швейцарию продать законсервированные танки Leopard, чтобы заменить поставляемые в Украину танки. Для этого парламент должен официально "списать" их с вооружения, "но пока нет никаких признаков одобрения этого вопроса".
Напомним, 7 марта Совет кантонов - верхняя палата парламента Швейцарии - после нескольких часов дебатов отклонил ходатайство разрешить реэкспорт оружия, которое предусматривало бы предоставление Украине вооружения швейцарского производства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це ж не годинник патек чи манчет....
судитимуть там скоріш за все двійника *****, расєйські олігархи сухими вийдуть з води, навіть
зараз Зе клоун і ОП відмовляються заводити санкції проти олігархів кремля і абрамовича і
забирати їх власність в Україні
Швейцарія в цьому всьому грає не останню роль.