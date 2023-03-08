Швейцария выступает против экспорта оружия в Украину, - президент Берсе

Президент Швейцарии Ален Берсе в кулуарах встреч в Организации Объединенных Наций заявил, что его страны по-прежнему выступают против экспорта оружия в охваченную войной Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Дискуссия об экспорте оружия, вооружения... пока у нас есть (наша) законодательная база в Швейцарии, это невозможно", - заявил Берсе, занимающий в настоящее время пост президента страны на ротационной основе в течение одного года.

Швейцария запрещает реэкспорт швейцарского оружия в страны, находящиеся в состоянии войны, но вопрос давней традиции нейтралитета страны обсуждается с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

"Для правительства и для Федерального совета мы должны, и мы хотим, поддерживать эту правовую базу и работать в этой правовой базе", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 50% населения Швейцарии поддерживает реэкспорт оружия в Украину, - опрос

Его комментарии прозвучали после того, как в конце февраля Берлин обратился в Швейцарию с тем, что немецкому оружейному производителю Rheinmetall разрешили приобрести старые швейцарские танки Leopard, гарантировав, что они не будут переданы Украине.

Несмотря на давление со стороны Киева и его союзников, Швейцария до сих пор отказывалась разрешить странам, владеющим оружием швейцарского производства, реэкспортировать его в Украину и до сих пор отклонила прямые запросы Германии, Испании и Дании.

В парламенте рассматривается несколько инициатив, направленных на ослабление правил реэкспорта, но до принятия какого-либо решения, скорее всего, пройдут месяцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет кантонов Швейцарии отклонил предложение разрешить реэкспорт оружия в Украину

Берсе, встретившийся в Нью-Йорке с главой ООН Антониу Гутерришем как раз перед поездкой генерального секретаря в Украину, отметил, что швейцарский парламент "имеет много возможностей для изменения законов".

"Если парламент согласится изменить эту правовую базу, то мы будем работать в контексте этой новой правовой базы, но нам тоже понадобится время", - сказал он.

Но, подчеркнул он, "нельзя делать исключения из законодательной базы".

Также читайте: Швейцария решила не конфисковывать российские активы