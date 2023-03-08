Швейцария выступает против экспорта оружия в Украину, - президент Берсе
Президент Швейцарии Ален Берсе в кулуарах встреч в Организации Объединенных Наций заявил, что его страны по-прежнему выступают против экспорта оружия в охваченную войной Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Дискуссия об экспорте оружия, вооружения... пока у нас есть (наша) законодательная база в Швейцарии, это невозможно", - заявил Берсе, занимающий в настоящее время пост президента страны на ротационной основе в течение одного года.
Швейцария запрещает реэкспорт швейцарского оружия в страны, находящиеся в состоянии войны, но вопрос давней традиции нейтралитета страны обсуждается с момента полномасштабного вторжения России в Украину.
"Для правительства и для Федерального совета мы должны, и мы хотим, поддерживать эту правовую базу и работать в этой правовой базе", – сказал он.
Его комментарии прозвучали после того, как в конце февраля Берлин обратился в Швейцарию с тем, что немецкому оружейному производителю Rheinmetall разрешили приобрести старые швейцарские танки Leopard, гарантировав, что они не будут переданы Украине.
Несмотря на давление со стороны Киева и его союзников, Швейцария до сих пор отказывалась разрешить странам, владеющим оружием швейцарского производства, реэкспортировать его в Украину и до сих пор отклонила прямые запросы Германии, Испании и Дании.
В парламенте рассматривается несколько инициатив, направленных на ослабление правил реэкспорта, но до принятия какого-либо решения, скорее всего, пройдут месяцы.
Берсе, встретившийся в Нью-Йорке с главой ООН Антониу Гутерришем как раз перед поездкой генерального секретаря в Украину, отметил, что швейцарский парламент "имеет много возможностей для изменения законов".
"Если парламент согласится изменить эту правовую базу, то мы будем работать в контексте этой новой правовой базы, но нам тоже понадобится время", - сказал он.
Но, подчеркнул он, "нельзя делать исключения из законодательной базы".
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Ты может в курсе шо туда даже Вермахт отказался сунуться, не? А про говноиванов даже и говорить нечего, это как бы тебя не стал бить Кличко, а потом ты должен бояться Арахамии
и кстати - а кто рашку усиливал и клепал те же танчики которые, как ты возомнил, могут пойти "за "Милкой""? может выглядит глупо.вато - сперва дружно помогаем Москве и терроризируем мир, а теперь - Памагити, а то Зеля начнет всех обзывать, он защищает Европу, а Ермаку не за что асфальту наложить
Та що та Швейцарія в Україні забуола? "Доступ" до тіла місцевого князька-фєодала?
кричать что не помогают и типо рашка им ух как страшна должна быть, тогда как даже Вермахт не атаковал их, а он то покрепче будет чем рашка.
російську агентуру та олігархічних повій в керівництво країни систематично обираєте ви, а "лицемірна Швейцарія"? З такими поглядами на речі вам не мати добробуту ніколи, особливо з огляду на те, що таке бачення є домінуючим в українському суспільстві. Суцільна Зєлупа головного мозоку.
Так за таку неадекватність, як ви тут всім демонструєте, не те що не продають, а, взагалі, ***** відправляють,
Так а щож ви не "вимагали" ту зброю від свого гєнєралісімуса Зєлупи заздалегідь, та так вельми пізно всралися, коли поїзд вже пішов? Існує стійке враження, що ви - чєбурашка, яка постить всіляку прутню за поїсти.
Є такий сталий феномен, що будь яка українська гнида конче прагне заховати своє підле хлєбало за українськими віськовими.
Слава Україні!
ЦЕ ЗВІДКИ !?
Ерлікон GDF-005 (Oerlikon GDF-005) - автоматична комп'ютеризована зенітна зброя. Розроблено швейцарською фірмою Oerlikon Contraves AG, на початку 80-х років XX століття. Оснащена цифровою системою наведення та контролю вогню, використовує радар та лазерний далекомір для точного прицілювання. Озброєння складається із спареної 35 мм зенітної гармати. Знаходиться на озброєнні більш ніж у 30 країнах світу.
РОЗЖОВУЮ.
Швейцарська оборонка працює і продає зброю.
ТОБТО "стріляє".
може і від танків,снарядів відмовитись?
"бо розкрадуть" ?
Знову - моя хата скраю . !!
Немає слів бл... Тьху-у ,, та й усе .. Та вдавіться своєю зброєю .. Хвала Господу , на світі існують і нормальні країни .
ВТРАТИВ ІСТОРИЧНУ ПАМ"ЯТЬ...розслабився...
це не так і давно ніби....
Хотя честно говоря иногда хочется пропустить пару рашкинских батальонов туда, чисто из научного интереса посмотреть через сколько часов швейцарцы раздвинут дольки перед оккупантами.
А от змінити закон це що - велика проблема .?
Було б бажання .. А от якраз його , у хатаскрайніків і немає . Їм комфортніше заховати голову в пісок і не бачити того що у них " під носом " йде кривава війна . Це всеодно якщо на ваших очах вбиватимуть людину , вона вас проситиме про допомогу , а ви зробите вигляд що ніби цього не бачите і не чуєте . Це хіба нормально ?
Мне как украинцу подобная политика тоже не нравится, но я нахожу в себе силы отдать должное их вековым традициям.
Та якщо вже на те й пішло , змінювати їх і не обов'язково . Для цього існує механізм поправок до законів . Які вносяться - в залежності від ситуації ,, і які й існують - саме для цього . Могли б і вони ними скористатись . Але їм мабуть доставляє насолоду - дивитись на геноцид і знищення цілого народу , майже по сусідству з ними .
Для большинства из них наша война - до сих пор разборки между старшим и младшим братьями.
Значит будут терять рынки сбыта из-за этого анахронизма. Проблемный продавец оружия никому не нужен.
Получается интересная ситуация - купила страна у такого продавца оружия, вооружилась, а потом на нее напал сосед. И продавец отказывается теперь поставлять им боеприпасы и запчасти к своему оружию и перестал продавать само оружие, которое нужно для пополнения потерянного в боях. А ведь и солдаты уже были обучены этому оружию.
Мне кажется швейцары вообще не должны ничего больше продать никому. Оружие покупают для войны!
розпочати випуск зеніток подібних Оерлікон.Проблема буде лише з закупкою станків для випуску ЯКІСНИХ стволів 35 мм...
ВИДАВИТИ З РИНКУ .Великою перевагою буде відсутність в нашій Конституції заборони реекспорту...
А якщо серйозно --це свідчення про слабину нашої ЗЕ--дипломатії : буквально за якийсь місяць отримали трійцю СПОГЛЯДАЧІВ--НЕЙТРАЛІТЕТІВ. /З явною та прихованою орієнтацією на рашу : Іран Китай та Швецію... Хто наступний ? /