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Новости Агрессия России против Украины
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Швейцария выступает против экспорта оружия в Украину, - президент Берсе

швейцарія

Президент Швейцарии Ален Берсе в кулуарах встреч в Организации Объединенных Наций заявил, что его страны по-прежнему выступают против экспорта оружия в охваченную войной Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Дискуссия об экспорте оружия, вооружения... пока у нас есть (наша) законодательная база в Швейцарии, это невозможно", - заявил Берсе, занимающий в настоящее время пост президента страны на ротационной основе в течение одного года.

Швейцария запрещает реэкспорт швейцарского оружия в страны, находящиеся в состоянии войны, но вопрос давней традиции нейтралитета страны обсуждается с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

"Для правительства и для Федерального совета мы должны, и мы хотим, поддерживать эту правовую базу и работать в этой правовой базе", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 50% населения Швейцарии поддерживает реэкспорт оружия в Украину, - опрос

Его комментарии прозвучали после того, как в конце февраля Берлин обратился в Швейцарию с тем, что немецкому оружейному производителю Rheinmetall разрешили приобрести старые швейцарские танки Leopard, гарантировав, что они не будут переданы Украине.

Несмотря на давление со стороны Киева и его союзников, Швейцария до сих пор отказывалась разрешить странам, владеющим оружием швейцарского производства, реэкспортировать его в Украину и до сих пор отклонила прямые запросы Германии, Испании и Дании.

В парламенте рассматривается несколько инициатив, направленных на ослабление правил реэкспорта, но до принятия какого-либо решения, скорее всего, пройдут месяцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет кантонов Швейцарии отклонил предложение разрешить реэкспорт оружия в Украину

Берсе, встретившийся в Нью-Йорке с главой ООН Антониу Гутерришем как раз перед поездкой генерального секретаря в Украину, отметил, что швейцарский парламент "имеет много возможностей для изменения законов".

"Если парламент согласится изменить эту правовую базу, то мы будем работать в контексте этой новой правовой базы, но нам тоже понадобится время", - сказал он.

Но, подчеркнул он, "нельзя делать исключения из законодательной базы".

Также читайте: Швейцария решила не конфисковывать российские активы

нейтралитет (31) оружие (10263) Швейцария (618) Берсе Ален (14)


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Топ комментарии
+32
Якщо тепер рашка захоче напасти на Швейцарію, весь світ теж має відмовити їй у підтримці, бо вона у нейтралітеті і то її справи?
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08.03.2023 09:19 Ответить
+18
Саме так і мало б бути. Але сидіти серед гір в центрі Європи на купі бабла дуже зручно. Принаймні, до них кацапи дійшли б в останню чергу.
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08.03.2023 09:22 Ответить
+17
Нажаль в цих пацюків немає спільного кордону з мордаром, але багато крадених грошей в банках... Закон про відстежування брудних грошей ці толерасти вправно запхали в дупу про те добре намастили свої долоні, щоб більше прилипало...
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08.03.2023 09:28 Ответить
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Якщо тепер рашка захоче напасти на Швейцарію, весь світ теж має відмовити їй у підтримці, бо вона у нейтралітеті і то її справи?
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08.03.2023 09:19 Ответить
Саме так і мало б бути. Але сидіти серед гір в центрі Європи на купі бабла дуже зручно. Принаймні, до них кацапи дійшли б в останню чергу.
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08.03.2023 09:22 Ответить
Нажаль в цих пацюків немає спільного кордону з мордаром, але багато крадених грошей в банках... Закон про відстежування брудних грошей ці толерасти вправно запхали в дупу про те добре намастили свої долоні, щоб більше прилипало...
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08.03.2023 09:28 Ответить
Ну если ты не защитишь, то тогда капец Швейцарии(((
Ты может в курсе шо туда даже Вермахт отказался сунуться, не? А про говноиванов даже и говорить нечего, это как бы тебя не стал бить Кличко, а потом ты должен бояться Арахамии
и кстати - а кто рашку усиливал и клепал те же танчики которые, как ты возомнил, могут пойти "за "Милкой""? может выглядит глупо.вато - сперва дружно помогаем Москве и терроризируем мир, а теперь - Памагити, а то Зеля начнет всех обзывать, он защищает Европу, а Ермаку не за что асфальту наложить
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08.03.2023 09:45 Ответить
проблема в ТОМ ЧТО страны которые помогают сегодня с оружием будут и дальше с нами а Украина с ними иметь все дела заказы послевоенные объёмы восстановления и возведения отраслей промышленности градостроительства транспорта дорог туннелей мостов электростанций железнодорожный транспорт машиностроение Швейцария не войдет в те страны которые будут иметь доступ в Украину даже соглашение которое успел подписать осенью 2021 года Зеленский с крупной компанией.. будет разорван...
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08.03.2023 10:03 Ответить
"Швейцария не войдет в те страны которые будут иметь доступ в Украину"
Та що та Швейцарія в Україні забуола? "Доступ" до тіла місцевого князька-фєодала?
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08.03.2023 10:29 Ответить
Заводы Нестле тоже не мешало бы немного покошмарить и перепродать нашим друзьям
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08.03.2023 11:23 Ответить
Шо за набор бессвязных между собой фраз? Зеля, Ермак, асфальт, Вермхт, Кличко, Арахамия, Милка...? И за такое тоже у вас платят?
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08.03.2023 10:06 Ответить
Три раза тот бред перечитал - ничего не понял
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08.03.2023 10:24 Ответить
Он просто плохо закусывает😂
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08.03.2023 11:24 Ответить
сравнение просто.
кричать что не помогают и типо рашка им ух как страшна должна быть, тогда как даже Вермахт не атаковал их, а он то покрепче будет чем рашка.
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09.03.2023 14:28 Ответить
Та ***** вже!
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08.03.2023 09:21 Ответить
лячно, що після перемоги України, в швейцарських банках знайдеться золото з переплавлених зубних протезів
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08.03.2023 09:21 Ответить
Там непотріб всього світу гроші й коштовності ховає.
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08.03.2023 09:23 Ответить
Нічого дивного. Російське бабло в швейцарських банках, як і нацистське під час 2WW створює відмазки на будь який випадок.
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08.03.2023 09:23 Ответить
Помню как кажется в британских СМИ хвастались, что якобы впервые за 500 или 1000 лет Швейцария нарушила нейтралитет восстав против рашки.
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08.03.2023 09:25 Ответить
Блеать та где же вас столько ********* повылазило то
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08.03.2023 09:29 Ответить
А чому лицемірна Швейцарія не виступає проти брудного бабала з рабсєї?А ета другоє...
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08.03.2023 09:31 Ответить
"лицемірна Швейцарія"
російську агентуру та олігархічних повій в керівництво країни систематично обираєте ви, а "лицемірна Швейцарія"? З такими поглядами на речі вам не мати добробуту ніколи, особливо з огляду на те, що таке бачення є домінуючим в українському суспільстві. Суцільна Зєлупа головного мозоку.
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08.03.2023 10:24 Ответить
Тобто те що лицемірні швейцарські виродки не хочуть продавати нам зброю, це нормально? Ми повинні це терпіти?
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08.03.2023 13:48 Ответить
"лицемірні швейцарські виродки не хочуть продавати нам зброю, це нормально?"
Так за таку неадекватність, як ви тут всім демонструєте, не те що не продають, а, взагалі, ***** відправляють,
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08.03.2023 14:07 Ответить
Так Швейцарію давно треба було послати з їх виблюдським нейтралітетом. Ми вправі в даній ситуації вимагати зброю
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08.03.2023 15:01 Ответить
"Ми вправі"
Так а щож ви не "вимагали" ту зброю від свого гєнєралісімуса Зєлупи заздалегідь, та так вельми пізно всралися, коли поїзд вже пішов? Існує стійке враження, що ви - чєбурашка, яка постить всіляку прутню за поїсти.
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08.03.2023 22:54 Ответить
Зараз мова йде про Швейцарію і її ублюдство чому ви відходите від теми військових яких я знаю дуже бажають щоб на Швейцарію упало кілька ракет
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09.03.2023 09:45 Ответить
"військових яких я знаю"
Є такий сталий феномен, що будь яка українська гнида конче прагне заховати своє підле хлєбало за українськими віськовими.
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09.03.2023 13:06 Ответить
..та засуньте вже, швейцАри, собі в сраку свою зброю та втішайтесь своєю "нейтральністю", яку захищає Україна та наші Сили Оборони
Слава Україні!
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08.03.2023 09:31 Ответить
Швейцарська оборонна промисловість схожа на кацапську царь-пушку. З вигляду велике і потужне, а не стріляє. Або на 20-тирічного монпха, у якого причандали є, але аикористовувати не хоче. Можна поважати такий вибір, але ввпжати його адекватним важко. Це ще раз підтверджує, що швейцарці не бізнесмени, а просто лихварі. Поставкою озброєнь можна заробити більше, але зберігати крадене і награбоване рвзними світовими паріями бабло і почасти коримтуватися тим ьаблом легше і простіше. Така позиція не виклиупє поваги у випадку неспровоковпної агресії, яка порушує норми міжнародного права.
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08.03.2023 09:37 Ответить
З вигляду велике і потужне, а не стріляє.

ЦЕ ЗВІДКИ !?

Ерлікон GDF-005 (Oerlikon GDF-005) - автоматична комп'ютеризована зенітна зброя. Розроблено швейцарською фірмою Oerlikon Contraves AG, на початку 80-х років XX століття. Оснащена цифровою системою наведення та контролю вогню, використовує радар та лазерний далекомір для точного прицілювання. Озброєння складається із спареної 35 мм зенітної гармати. Знаходиться на озброєнні більш ніж у 30 країнах світу.
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08.03.2023 10:02 Ответить
Ви уважно читали мій пост? 🤔 Я писав про швейцарську оборонну промисловість загалом, яка випускпє багато хороших речей, які використовувати не дозволяють і у зони військових дій не поставляють. Тобто ці ніштяки нагадують цю саму царь-пушку, яка стохть на п'єдесталі, але стріляти не може. Невже так важко уважно читати?
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08.03.2023 10:21 Ответить
оборонна промисловість взагалі-то не стріляє за визначенням.
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08.03.2023 10:37 Ответить
У вас погано з аналогіями. 😊 Прмисловість "стріляє" образно - коли те, що аона випучюскає - активно використовується, а не стоїть на пистаментах. Тобто ви мислите, як чат-бот - без людської складовиї з аналогіями. 👏 Звичацно, це не ваша вина. 😊
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08.03.2023 11:13 Ответить
Швейцарська оборонна промисловість схожа на кацапську царь-пушку. З вигляду велике і потужне, а не стріляє. Або на 20-тирічного монпха, у якого причандали є, але аикористовувати не хоче.

РОЗЖОВУЮ.

Швейцарська оборонка працює і продає зброю.

ТОБТО "стріляє".
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08.03.2023 10:38 Ответить
Раз розжували, то і проковтніть. 😊Звичайно, працюж промисловість, і звичайно подає. Але зброя потрібна саме там, де бойові дії, а не там, де вона на парадах демонструється. Це все одно, що продавчти шуби на екваторі. 😊
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08.03.2023 11:15 Ответить
Від неї користі як від швейцарського ножа !
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08.03.2023 10:09 Ответить
Від швейцарського ножа користі якраз багато. Особлво від армійського. Адже його дозводюляють і експортувати, і використовувати за призначенням.
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08.03.2023 10:22 Ответить
Падло!
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08.03.2023 09:38 Ответить
гроші кажуть не пахнуть,для Швейцарії таки точно
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08.03.2023 09:44 Ответить
"куку на муню "?

може і від танків,снарядів відмовитись?

"бо розкрадуть" ?
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08.03.2023 10:05 Ответить
гандони...
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08.03.2023 09:47 Ответить
Вже ці ''шольцаваляють''
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08.03.2023 09:47 Ответить
А я вже було повірив в те що у швейцарців з'явилася нарешті совість , і їх дістало дивитись на те як збожеволілі варвари знищують цілий європейський народ . !! А воно он що . ! Знову - за старе .
Знову - моя хата скраю . !!
Немає слів бл... Тьху-у ,, та й усе .. Та вдавіться своєю зброєю .. Хвала Господу , на світі існують і нормальні країни .
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08.03.2023 09:51 Ответить
Покажіть тим підарам розстріл нашого захисника. Таке чекає на всіх українців без зброї.
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08.03.2023 09:53 Ответить
коли народ багато років НЕ ПІД ЗАГРОЗОЮ окупації,війни....

ВТРАТИВ ІСТОРИЧНУ ПАМ"ЯТЬ...розслабився...
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08.03.2023 09:56 Ответить
У 1798 році французькі війська вторглися у Швейцарію і окупували її.
це не так і давно ніби....
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08.03.2023 09:59 Ответить
Але компанія "Nestle" працює в Україні без проблем.
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08.03.2023 10:02 Ответить
ага.. але лейба "Світоч".
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08.03.2023 10:03 Ответить
С одной стороны это плохо, потому что недостаток оружия сказывается на военных действиях на нашей территории. А с другой стороны, это как раз та "цеЕвропа", куда мы так сильно хотели втиснуться, у них есть закон, они ему следуют. Это ж не лицемерная Белорусь, которая на словах суверенная, а на деле легла под Пыню.

Хотя честно говоря иногда хочется пропустить пару рашкинских батальонов туда, чисто из научного интереса посмотреть через сколько часов швейцарцы раздвинут дольки перед оккупантами.
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08.03.2023 10:05 Ответить
Порушувати закони їх ніхто не змушує .
А от змінити закон це що - велика проблема .?
Було б бажання .. А от якраз його , у хатаскрайніків і немає . Їм комфортніше заховати голову в пісок і не бачити того що у них " під носом " йде кривава війна . Це всеодно якщо на ваших очах вбиватимуть людину , вона вас проситиме про допомогу , а ви зробите вигляд що ніби цього не бачите і не чуєте . Це хіба нормально ?
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08.03.2023 10:22 Ответить
Ну вообще, если часто менять законы на противоположные по значению, тогда меняется сам смысл существования законов, как всем заранее известных правил взаимодействия.

Мне как украинцу подобная политика тоже не нравится, но я нахожу в себе силы отдать должное их вековым традициям.
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08.03.2023 10:33 Ответить
Вічних законів не існує . Хіба що - Божі .
Та якщо вже на те й пішло , змінювати їх і не обов'язково . Для цього існує механізм поправок до законів . Які вносяться - в залежності від ситуації ,, і які й існують - саме для цього . Могли б і вони ними скористатись . Але їм мабуть доставляє насолоду - дивитись на геноцид і знищення цілого народу , майже по сусідству з ними .
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08.03.2023 10:44 Ответить
Вы будете удивлены, но даже Божьи законы могут отменены. Цитата из Писания "Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности". Правда это не касается заповедей данных Моисею на скрижалях))
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08.03.2023 12:35 Ответить
И это европейская страна, которая уважает свободу, демократию и положения Устава ООН? Позорище
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08.03.2023 10:12 Ответить
Думають тільки про гроші
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08.03.2023 10:26 Ответить
Эти жадные до расейских бабок твари на стороне параши. И не надо уже прикидываться нейтралами.

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08.03.2023 10:28 Ответить
Хто б сумнівався у цюріхських гномах. Гроші, навіть, крадені потребують тиші.
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08.03.2023 10:31 Ответить
Зажравшиеся швейцары думают, что если Гитлер на них не напал, то и московиты не нападут. Как они ошибаются.
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08.03.2023 10:31 Ответить
Московиты не нападут. Эти черти это понимают, вот и ведут себя так.

Для большинства из них наша война - до сих пор разборки между старшим и младшим братьями.
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08.03.2023 10:34 Ответить
Та швейцария ***** меньше Житомирской области, а не пошли бы они в *****?
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08.03.2023 10:34 Ответить
И откуда у них оружие? там шо заводы есть.?
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08.03.2023 10:36 Ответить
Южная Корея тоже имеет такое законодательство.
Значит будут терять рынки сбыта из-за этого анахронизма. Проблемный продавец оружия никому не нужен.
Получается интересная ситуация - купила страна у такого продавца оружия, вооружилась, а потом на нее напал сосед. И продавец отказывается теперь поставлять им боеприпасы и запчасти к своему оружию и перестал продавать само оружие, которое нужно для пополнения потерянного в боях. А ведь и солдаты уже были обучены этому оружию.
Мне кажется швейцары вообще не должны ничего больше продать никому. Оружие покупают для войны!
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08.03.2023 10:34 Ответить
як можна ПОКАРАТИ ГНИЛУ Швейцарію ?

розпочати випуск зеніток подібних Оерлікон.Проблема буде лише з закупкою станків для випуску ЯКІСНИХ стволів 35 мм...

ВИДАВИТИ З РИНКУ .Великою перевагою буде відсутність в нашій Конституції заборони реекспорту...
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08.03.2023 10:43 Ответить
Швейцарія завжди була ультранейтральною.На початку другої світової ,коли німці почали масовано бомбувати Британію,Лондон попросив Швейцарію застосувати світломаскування(аеронавігація тоді була недосконалою і освітлені міста слугували орієнтиром для пілотів),Берн відмовився.Але коли союзники стали бомбити Німеччину,Адік поставив ультиматум,і Швейцарія моментально затемнилася.
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08.03.2023 10:50 Ответить
дарма їх гітлер хоч трошки не побомбив, може клепки й додало б.... думають сидять на своїй горі як шаоліні, і думають що за грошики куплять спокій, кєк... шо буряти й тувинці з кадировськими вівцейобами до них не долізуть.. моліться суки шоб Україна перемогла, бо інашке будете в зад дерті всіма народами азії
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08.03.2023 11:18 Ответить
Швейцария отказывается? Одна известная компания на букву Б из другой страны то же на букву Ш с удовольствием займет освободившуюся нишу.
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08.03.2023 11:20 Ответить
Когда кацапы будут насиловать швейцарского ребенка, пусть бегают вокруг и приговаривают нейтралитет, нейтралитет ....
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08.03.2023 11:23 Ответить
Просто бізнес. Просто бізнес… тварі!
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08.03.2023 11:24 Ответить
Ви ще купляєте швейцарські товари?) Панове, війна має бути в магазинах!!!
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08.03.2023 11:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ndTbiDQjbiE наголошую
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08.03.2023 12:10 Ответить
швейцарія це до блювоти огидна країна по своїй суті. користуючись нейтралітетом, вона дуже добре прібарахлялась на крові мільйнів людей у першу, а потім і у другу світові воїни. І на сьогодні вона є говєнью злочинних грошей з усього світу.
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08.03.2023 12:38 Ответить
--- Ситий голодного -- ніколи НЕ зрозуміє... Ці пічкурі--скарбники світового/ і кримінального в тому числі / КАПІТАЛУ --виявили свою ожирілу тупизну... / Вони. за*явою свого Преза Алена .який умисно перекрутив і задіяв. поняття воюючих країн (за щось ) із нами. жертвою брутального нападу держимордії; що призвело .до чисельних людських втрат. руйнацій ----продемонстрували свою антилюдську.. сутність.../Європейським гуманізмом тут і НЕ пахло.../ Якби цей Ален був трішечки мудріший і чесніший то прочитав би наші прислів*я :"У житті. як на довгій ниві ..." /сьогодні нас бомбують...а завтра й вас " ощасливлять" .../ " Як А-у-к-неть-ся--- так і відгукнеться ! "
А якщо серйозно --це свідчення про слабину нашої ЗЕ--дипломатії : буквально за якийсь місяць отримали трійцю СПОГЛЯДАЧІВ--НЕЙТРАЛІТЕТІВ. /З явною та прихованою орієнтацією на рашу : Іран Китай та Швецію... Хто наступний ? /
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13.03.2023 15:29 Ответить
 
 