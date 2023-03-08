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Новини Агресія Росії проти України
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Швейцарія виступає проти експорту зброї в Україну, - президент Берсе

швейцарія

Президент Швейцарії Ален Берсе у кулуарах зустрічей в Організації Об’єднаних Націй заявив, що його країн, як і раніше, виступає проти експорту зброї в охоплену війною Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду. 

"Дискусія про експорт зброї, озброєння... поки у нас є (наша) законодавча база у Швейцарії, це неможливо", - заявив Берсе, який наразі обіймає посаду президента країни на ротаційній основі протягом одного року.

Швейцарія забороняє реекспорт швейцарської зброї до країн, що перебувають у стані війни, але питання давньої традиції нейтралітету країни обговорюється з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Для уряду і для Федеральної ради ми повинні, і ми хочемо, підтримувати цю правову базу і працювати в цій правовій базі", - сказав він.

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Його коментарі пролунали після того, як наприкінці лютого Берлін звернувся до Швейцарії з тим, що німецькому виробнику зброї Rheinmetall дозволили придбати старі швейцарські танки Leopard, гарантувавши, що вони не будуть передані Україні.

Попри тиск з боку Києва і його союзників, Швейцарія досі відмовлялася дозволити країнам, які володіють зброєю швейцарського виробництва, реекспортувати її до України, і до цього часу відхилила прямі запити Німеччини, Іспанії та Данії.

У парламенті розглядається кілька ініціатив, спрямованих на послаблення правил реекспорту, але до прийняття будь-якого рішення, швидше за все, пройдуть місяці.

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Берсе, який зустрівся в Нью-Йорку з головою ООН Антоніу Гутеррішем якраз перед поїздкою генерального секретаря в Україну, зазначив, що швейцарський парламент "має багато можливостей для зміни законів".

"Якщо парламент погодиться змінити цю правову базу, то ми будемо працювати в контексті цієї нової правової бази, але нам також знадобиться час", - сказав він.

Але, підкреслив він, "не можна робити винятки із законодавчої бази".

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Автор: 

нейтралітет (23) зброя (7532) Швейцарія (871) Берсе Ален (17)


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Топ коментарі
+32
Якщо тепер рашка захоче напасти на Швейцарію, весь світ теж має відмовити їй у підтримці, бо вона у нейтралітеті і то її справи?
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08.03.2023 09:19 Відповісти
+18
Саме так і мало б бути. Але сидіти серед гір в центрі Європи на купі бабла дуже зручно. Принаймні, до них кацапи дійшли б в останню чергу.
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08.03.2023 09:22 Відповісти
+17
Нажаль в цих пацюків немає спільного кордону з мордаром, але багато крадених грошей в банках... Закон про відстежування брудних грошей ці толерасти вправно запхали в дупу про те добре намастили свої долоні, щоб більше прилипало...
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08.03.2023 09:28 Відповісти
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Якщо тепер рашка захоче напасти на Швейцарію, весь світ теж має відмовити їй у підтримці, бо вона у нейтралітеті і то її справи?
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08.03.2023 09:19 Відповісти
Саме так і мало б бути. Але сидіти серед гір в центрі Європи на купі бабла дуже зручно. Принаймні, до них кацапи дійшли б в останню чергу.
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08.03.2023 09:22 Відповісти
Нажаль в цих пацюків немає спільного кордону з мордаром, але багато крадених грошей в банках... Закон про відстежування брудних грошей ці толерасти вправно запхали в дупу про те добре намастили свої долоні, щоб більше прилипало...
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08.03.2023 09:28 Відповісти
Ну если ты не защитишь, то тогда капец Швейцарии(((
Ты может в курсе шо туда даже Вермахт отказался сунуться, не? А про говноиванов даже и говорить нечего, это как бы тебя не стал бить Кличко, а потом ты должен бояться Арахамии
и кстати - а кто рашку усиливал и клепал те же танчики которые, как ты возомнил, могут пойти "за "Милкой""? может выглядит глупо.вато - сперва дружно помогаем Москве и терроризируем мир, а теперь - Памагити, а то Зеля начнет всех обзывать, он защищает Европу, а Ермаку не за что асфальту наложить
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08.03.2023 09:45 Відповісти
проблема в ТОМ ЧТО страны которые помогают сегодня с оружием будут и дальше с нами а Украина с ними иметь все дела заказы послевоенные объёмы восстановления и возведения отраслей промышленности градостроительства транспорта дорог туннелей мостов электростанций железнодорожный транспорт машиностроение Швейцария не войдет в те страны которые будут иметь доступ в Украину даже соглашение которое успел подписать осенью 2021 года Зеленский с крупной компанией.. будет разорван...
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08.03.2023 10:03 Відповісти
"Швейцария не войдет в те страны которые будут иметь доступ в Украину"
Та що та Швейцарія в Україні забуола? "Доступ" до тіла місцевого князька-фєодала?
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08.03.2023 10:29 Відповісти
Заводы Нестле тоже не мешало бы немного покошмарить и перепродать нашим друзьям
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08.03.2023 11:23 Відповісти
Шо за набор бессвязных между собой фраз? Зеля, Ермак, асфальт, Вермхт, Кличко, Арахамия, Милка...? И за такое тоже у вас платят?
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08.03.2023 10:06 Відповісти
Три раза тот бред перечитал - ничего не понял
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08.03.2023 10:24 Відповісти
Он просто плохо закусывает😂
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08.03.2023 11:24 Відповісти
сравнение просто.
кричать что не помогают и типо рашка им ух как страшна должна быть, тогда как даже Вермахт не атаковал их, а он то покрепче будет чем рашка.
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09.03.2023 14:28 Відповісти
Та ***** вже!
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08.03.2023 09:21 Відповісти
лячно, що після перемоги України, в швейцарських банках знайдеться золото з переплавлених зубних протезів
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08.03.2023 09:21 Відповісти
Там непотріб всього світу гроші й коштовності ховає.
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08.03.2023 09:23 Відповісти
Нічого дивного. Російське бабло в швейцарських банках, як і нацистське під час 2WW створює відмазки на будь який випадок.
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08.03.2023 09:23 Відповісти
Помню как кажется в британских СМИ хвастались, что якобы впервые за 500 или 1000 лет Швейцария нарушила нейтралитет восстав против рашки.
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08.03.2023 09:25 Відповісти
Блеать та где же вас столько ********* повылазило то
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08.03.2023 09:29 Відповісти
А чому лицемірна Швейцарія не виступає проти брудного бабала з рабсєї?А ета другоє...
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08.03.2023 09:31 Відповісти
"лицемірна Швейцарія"
російську агентуру та олігархічних повій в керівництво країни систематично обираєте ви, а "лицемірна Швейцарія"? З такими поглядами на речі вам не мати добробуту ніколи, особливо з огляду на те, що таке бачення є домінуючим в українському суспільстві. Суцільна Зєлупа головного мозоку.
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08.03.2023 10:24 Відповісти
Тобто те що лицемірні швейцарські виродки не хочуть продавати нам зброю, це нормально? Ми повинні це терпіти?
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08.03.2023 13:48 Відповісти
"лицемірні швейцарські виродки не хочуть продавати нам зброю, це нормально?"
Так за таку неадекватність, як ви тут всім демонструєте, не те що не продають, а, взагалі, ***** відправляють,
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08.03.2023 14:07 Відповісти
Так Швейцарію давно треба було послати з їх виблюдським нейтралітетом. Ми вправі в даній ситуації вимагати зброю
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08.03.2023 15:01 Відповісти
"Ми вправі"
Так а щож ви не "вимагали" ту зброю від свого гєнєралісімуса Зєлупи заздалегідь, та так вельми пізно всралися, коли поїзд вже пішов? Існує стійке враження, що ви - чєбурашка, яка постить всіляку прутню за поїсти.
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08.03.2023 22:54 Відповісти
Зараз мова йде про Швейцарію і її ублюдство чому ви відходите від теми військових яких я знаю дуже бажають щоб на Швейцарію упало кілька ракет
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09.03.2023 09:45 Відповісти
"військових яких я знаю"
Є такий сталий феномен, що будь яка українська гнида конче прагне заховати своє підле хлєбало за українськими віськовими.
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09.03.2023 13:06 Відповісти
..та засуньте вже, швейцАри, собі в сраку свою зброю та втішайтесь своєю "нейтральністю", яку захищає Україна та наші Сили Оборони
Слава Україні!
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08.03.2023 09:31 Відповісти
Швейцарська оборонна промисловість схожа на кацапську царь-пушку. З вигляду велике і потужне, а не стріляє. Або на 20-тирічного монпха, у якого причандали є, але аикористовувати не хоче. Можна поважати такий вибір, але ввпжати його адекватним важко. Це ще раз підтверджує, що швейцарці не бізнесмени, а просто лихварі. Поставкою озброєнь можна заробити більше, але зберігати крадене і награбоване рвзними світовими паріями бабло і почасти коримтуватися тим ьаблом легше і простіше. Така позиція не виклиупє поваги у випадку неспровоковпної агресії, яка порушує норми міжнародного права.
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08.03.2023 09:37 Відповісти
З вигляду велике і потужне, а не стріляє.

ЦЕ ЗВІДКИ !?

Ерлікон GDF-005 (Oerlikon GDF-005) - автоматична комп'ютеризована зенітна зброя. Розроблено швейцарською фірмою Oerlikon Contraves AG, на початку 80-х років XX століття. Оснащена цифровою системою наведення та контролю вогню, використовує радар та лазерний далекомір для точного прицілювання. Озброєння складається із спареної 35 мм зенітної гармати. Знаходиться на озброєнні більш ніж у 30 країнах світу.
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08.03.2023 10:02 Відповісти
Ви уважно читали мій пост? 🤔 Я писав про швейцарську оборонну промисловість загалом, яка випускпє багато хороших речей, які використовувати не дозволяють і у зони військових дій не поставляють. Тобто ці ніштяки нагадують цю саму царь-пушку, яка стохть на п'єдесталі, але стріляти не може. Невже так важко уважно читати?
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08.03.2023 10:21 Відповісти
оборонна промисловість взагалі-то не стріляє за визначенням.
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08.03.2023 10:37 Відповісти
У вас погано з аналогіями. 😊 Прмисловість "стріляє" образно - коли те, що аона випучюскає - активно використовується, а не стоїть на пистаментах. Тобто ви мислите, як чат-бот - без людської складовиї з аналогіями. 👏 Звичацно, це не ваша вина. 😊
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08.03.2023 11:13 Відповісти
Швейцарська оборонна промисловість схожа на кацапську царь-пушку. З вигляду велике і потужне, а не стріляє. Або на 20-тирічного монпха, у якого причандали є, але аикористовувати не хоче.

РОЗЖОВУЮ.

Швейцарська оборонка працює і продає зброю.

ТОБТО "стріляє".
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08.03.2023 10:38 Відповісти
Раз розжували, то і проковтніть. 😊Звичайно, працюж промисловість, і звичайно подає. Але зброя потрібна саме там, де бойові дії, а не там, де вона на парадах демонструється. Це все одно, що продавчти шуби на екваторі. 😊
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08.03.2023 11:15 Відповісти
Від неї користі як від швейцарського ножа !
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08.03.2023 10:09 Відповісти
Від швейцарського ножа користі якраз багато. Особлво від армійського. Адже його дозводюляють і експортувати, і використовувати за призначенням.
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08.03.2023 10:22 Відповісти
Падло!
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08.03.2023 09:38 Відповісти
гроші кажуть не пахнуть,для Швейцарії таки точно
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08.03.2023 09:44 Відповісти
"куку на муню "?

може і від танків,снарядів відмовитись?

"бо розкрадуть" ?
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08.03.2023 10:05 Відповісти
гандони...
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08.03.2023 09:47 Відповісти
Вже ці ''шольцаваляють''
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08.03.2023 09:47 Відповісти
А я вже було повірив в те що у швейцарців з'явилася нарешті совість , і їх дістало дивитись на те як збожеволілі варвари знищують цілий європейський народ . !! А воно он що . ! Знову - за старе .
Знову - моя хата скраю . !!
Немає слів бл... Тьху-у ,, та й усе .. Та вдавіться своєю зброєю .. Хвала Господу , на світі існують і нормальні країни .
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08.03.2023 09:51 Відповісти
Покажіть тим підарам розстріл нашого захисника. Таке чекає на всіх українців без зброї.
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08.03.2023 09:53 Відповісти
коли народ багато років НЕ ПІД ЗАГРОЗОЮ окупації,війни....

ВТРАТИВ ІСТОРИЧНУ ПАМ"ЯТЬ...розслабився...
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08.03.2023 09:56 Відповісти
У 1798 році французькі війська вторглися у Швейцарію і окупували її.
це не так і давно ніби....
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08.03.2023 09:59 Відповісти
Але компанія "Nestle" працює в Україні без проблем.
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08.03.2023 10:02 Відповісти
ага.. але лейба "Світоч".
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08.03.2023 10:03 Відповісти
С одной стороны это плохо, потому что недостаток оружия сказывается на военных действиях на нашей территории. А с другой стороны, это как раз та "цеЕвропа", куда мы так сильно хотели втиснуться, у них есть закон, они ему следуют. Это ж не лицемерная Белорусь, которая на словах суверенная, а на деле легла под Пыню.

Хотя честно говоря иногда хочется пропустить пару рашкинских батальонов туда, чисто из научного интереса посмотреть через сколько часов швейцарцы раздвинут дольки перед оккупантами.
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08.03.2023 10:05 Відповісти
Порушувати закони їх ніхто не змушує .
А от змінити закон це що - велика проблема .?
Було б бажання .. А от якраз його , у хатаскрайніків і немає . Їм комфортніше заховати голову в пісок і не бачити того що у них " під носом " йде кривава війна . Це всеодно якщо на ваших очах вбиватимуть людину , вона вас проситиме про допомогу , а ви зробите вигляд що ніби цього не бачите і не чуєте . Це хіба нормально ?
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08.03.2023 10:22 Відповісти
Ну вообще, если часто менять законы на противоположные по значению, тогда меняется сам смысл существования законов, как всем заранее известных правил взаимодействия.

Мне как украинцу подобная политика тоже не нравится, но я нахожу в себе силы отдать должное их вековым традициям.
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08.03.2023 10:33 Відповісти
Вічних законів не існує . Хіба що - Божі .
Та якщо вже на те й пішло , змінювати їх і не обов'язково . Для цього існує механізм поправок до законів . Які вносяться - в залежності від ситуації ,, і які й існують - саме для цього . Могли б і вони ними скористатись . Але їм мабуть доставляє насолоду - дивитись на геноцид і знищення цілого народу , майже по сусідству з ними .
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08.03.2023 10:44 Відповісти
Вы будете удивлены, но даже Божьи законы могут отменены. Цитата из Писания "Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности". Правда это не касается заповедей данных Моисею на скрижалях))
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08.03.2023 12:35 Відповісти
И это европейская страна, которая уважает свободу, демократию и положения Устава ООН? Позорище
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08.03.2023 10:12 Відповісти
Думають тільки про гроші
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08.03.2023 10:26 Відповісти
Эти жадные до расейских бабок твари на стороне параши. И не надо уже прикидываться нейтралами.

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08.03.2023 10:28 Відповісти
Хто б сумнівався у цюріхських гномах. Гроші, навіть, крадені потребують тиші.
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08.03.2023 10:31 Відповісти
Зажравшиеся швейцары думают, что если Гитлер на них не напал, то и московиты не нападут. Как они ошибаются.
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08.03.2023 10:31 Відповісти
Московиты не нападут. Эти черти это понимают, вот и ведут себя так.

Для большинства из них наша война - до сих пор разборки между старшим и младшим братьями.
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08.03.2023 10:34 Відповісти
Та швейцария ***** меньше Житомирской области, а не пошли бы они в *****?
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08.03.2023 10:34 Відповісти
И откуда у них оружие? там шо заводы есть.?
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08.03.2023 10:36 Відповісти
Южная Корея тоже имеет такое законодательство.
Значит будут терять рынки сбыта из-за этого анахронизма. Проблемный продавец оружия никому не нужен.
Получается интересная ситуация - купила страна у такого продавца оружия, вооружилась, а потом на нее напал сосед. И продавец отказывается теперь поставлять им боеприпасы и запчасти к своему оружию и перестал продавать само оружие, которое нужно для пополнения потерянного в боях. А ведь и солдаты уже были обучены этому оружию.
Мне кажется швейцары вообще не должны ничего больше продать никому. Оружие покупают для войны!
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08.03.2023 10:34 Відповісти
як можна ПОКАРАТИ ГНИЛУ Швейцарію ?

розпочати випуск зеніток подібних Оерлікон.Проблема буде лише з закупкою станків для випуску ЯКІСНИХ стволів 35 мм...

ВИДАВИТИ З РИНКУ .Великою перевагою буде відсутність в нашій Конституції заборони реекспорту...
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08.03.2023 10:43 Відповісти
Швейцарія завжди була ультранейтральною.На початку другої світової ,коли німці почали масовано бомбувати Британію,Лондон попросив Швейцарію застосувати світломаскування(аеронавігація тоді була недосконалою і освітлені міста слугували орієнтиром для пілотів),Берн відмовився.Але коли союзники стали бомбити Німеччину,Адік поставив ультиматум,і Швейцарія моментально затемнилася.
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08.03.2023 10:50 Відповісти
дарма їх гітлер хоч трошки не побомбив, може клепки й додало б.... думають сидять на своїй горі як шаоліні, і думають що за грошики куплять спокій, кєк... шо буряти й тувинці з кадировськими вівцейобами до них не долізуть.. моліться суки шоб Україна перемогла, бо інашке будете в зад дерті всіма народами азії
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08.03.2023 11:18 Відповісти
Швейцария отказывается? Одна известная компания на букву Б из другой страны то же на букву Ш с удовольствием займет освободившуюся нишу.
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08.03.2023 11:20 Відповісти
Когда кацапы будут насиловать швейцарского ребенка, пусть бегают вокруг и приговаривают нейтралитет, нейтралитет ....
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08.03.2023 11:23 Відповісти
Просто бізнес. Просто бізнес… тварі!
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08.03.2023 11:24 Відповісти
Ви ще купляєте швейцарські товари?) Панове, війна має бути в магазинах!!!
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08.03.2023 11:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ndTbiDQjbiE наголошую
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08.03.2023 12:10 Відповісти
швейцарія це до блювоти огидна країна по своїй суті. користуючись нейтралітетом, вона дуже добре прібарахлялась на крові мільйнів людей у першу, а потім і у другу світові воїни. І на сьогодні вона є говєнью злочинних грошей з усього світу.
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08.03.2023 12:38 Відповісти
--- Ситий голодного -- ніколи НЕ зрозуміє... Ці пічкурі--скарбники світового/ і кримінального в тому числі / КАПІТАЛУ --виявили свою ожирілу тупизну... / Вони. за*явою свого Преза Алена .який умисно перекрутив і задіяв. поняття воюючих країн (за щось ) із нами. жертвою брутального нападу держимордії; що призвело .до чисельних людських втрат. руйнацій ----продемонстрували свою антилюдську.. сутність.../Європейським гуманізмом тут і НЕ пахло.../ Якби цей Ален був трішечки мудріший і чесніший то прочитав би наші прислів*я :"У житті. як на довгій ниві ..." /сьогодні нас бомбують...а завтра й вас " ощасливлять" .../ " Як А-у-к-неть-ся--- так і відгукнеться ! "
А якщо серйозно --це свідчення про слабину нашої ЗЕ--дипломатії : буквально за якийсь місяць отримали трійцю СПОГЛЯДАЧІВ--НЕЙТРАЛІТЕТІВ. /З явною та прихованою орієнтацією на рашу : Іран Китай та Швецію... Хто наступний ? /
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13.03.2023 15:29 Відповісти
 
 