Швейцарія виступає проти експорту зброї в Україну, - президент Берсе
Президент Швейцарії Ален Берсе у кулуарах зустрічей в Організації Об’єднаних Націй заявив, що його країн, як і раніше, виступає проти експорту зброї в охоплену війною Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Дискусія про експорт зброї, озброєння... поки у нас є (наша) законодавча база у Швейцарії, це неможливо", - заявив Берсе, який наразі обіймає посаду президента країни на ротаційній основі протягом одного року.
Швейцарія забороняє реекспорт швейцарської зброї до країн, що перебувають у стані війни, але питання давньої традиції нейтралітету країни обговорюється з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Для уряду і для Федеральної ради ми повинні, і ми хочемо, підтримувати цю правову базу і працювати в цій правовій базі", - сказав він.
Його коментарі пролунали після того, як наприкінці лютого Берлін звернувся до Швейцарії з тим, що німецькому виробнику зброї Rheinmetall дозволили придбати старі швейцарські танки Leopard, гарантувавши, що вони не будуть передані Україні.
Попри тиск з боку Києва і його союзників, Швейцарія досі відмовлялася дозволити країнам, які володіють зброєю швейцарського виробництва, реекспортувати її до України, і до цього часу відхилила прямі запити Німеччини, Іспанії та Данії.
У парламенті розглядається кілька ініціатив, спрямованих на послаблення правил реекспорту, але до прийняття будь-якого рішення, швидше за все, пройдуть місяці.
Берсе, який зустрівся в Нью-Йорку з головою ООН Антоніу Гутеррішем якраз перед поїздкою генерального секретаря в Україну, зазначив, що швейцарський парламент "має багато можливостей для зміни законів".
"Якщо парламент погодиться змінити цю правову базу, то ми будемо працювати в контексті цієї нової правової бази, але нам також знадобиться час", - сказав він.
Але, підкреслив він, "не можна робити винятки із законодавчої бази".
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Ты может в курсе шо туда даже Вермахт отказался сунуться, не? А про говноиванов даже и говорить нечего, это как бы тебя не стал бить Кличко, а потом ты должен бояться Арахамии
и кстати - а кто рашку усиливал и клепал те же танчики которые, как ты возомнил, могут пойти "за "Милкой""? может выглядит глупо.вато - сперва дружно помогаем Москве и терроризируем мир, а теперь - Памагити, а то Зеля начнет всех обзывать, он защищает Европу, а Ермаку не за что асфальту наложить
Та що та Швейцарія в Україні забуола? "Доступ" до тіла місцевого князька-фєодала?
кричать что не помогают и типо рашка им ух как страшна должна быть, тогда как даже Вермахт не атаковал их, а он то покрепче будет чем рашка.
російську агентуру та олігархічних повій в керівництво країни систематично обираєте ви, а "лицемірна Швейцарія"? З такими поглядами на речі вам не мати добробуту ніколи, особливо з огляду на те, що таке бачення є домінуючим в українському суспільстві. Суцільна Зєлупа головного мозоку.
Так за таку неадекватність, як ви тут всім демонструєте, не те що не продають, а, взагалі, ***** відправляють,
Так а щож ви не "вимагали" ту зброю від свого гєнєралісімуса Зєлупи заздалегідь, та так вельми пізно всралися, коли поїзд вже пішов? Існує стійке враження, що ви - чєбурашка, яка постить всіляку прутню за поїсти.
Є такий сталий феномен, що будь яка українська гнида конче прагне заховати своє підле хлєбало за українськими віськовими.
Слава Україні!
ЦЕ ЗВІДКИ !?
Ерлікон GDF-005 (Oerlikon GDF-005) - автоматична комп'ютеризована зенітна зброя. Розроблено швейцарською фірмою Oerlikon Contraves AG, на початку 80-х років XX століття. Оснащена цифровою системою наведення та контролю вогню, використовує радар та лазерний далекомір для точного прицілювання. Озброєння складається із спареної 35 мм зенітної гармати. Знаходиться на озброєнні більш ніж у 30 країнах світу.
РОЗЖОВУЮ.
Швейцарська оборонка працює і продає зброю.
ТОБТО "стріляє".
може і від танків,снарядів відмовитись?
"бо розкрадуть" ?
Знову - моя хата скраю . !!
Немає слів бл... Тьху-у ,, та й усе .. Та вдавіться своєю зброєю .. Хвала Господу , на світі існують і нормальні країни .
ВТРАТИВ ІСТОРИЧНУ ПАМ"ЯТЬ...розслабився...
це не так і давно ніби....
Хотя честно говоря иногда хочется пропустить пару рашкинских батальонов туда, чисто из научного интереса посмотреть через сколько часов швейцарцы раздвинут дольки перед оккупантами.
А от змінити закон це що - велика проблема .?
Було б бажання .. А от якраз його , у хатаскрайніків і немає . Їм комфортніше заховати голову в пісок і не бачити того що у них " під носом " йде кривава війна . Це всеодно якщо на ваших очах вбиватимуть людину , вона вас проситиме про допомогу , а ви зробите вигляд що ніби цього не бачите і не чуєте . Це хіба нормально ?
Мне как украинцу подобная политика тоже не нравится, но я нахожу в себе силы отдать должное их вековым традициям.
Та якщо вже на те й пішло , змінювати їх і не обов'язково . Для цього існує механізм поправок до законів . Які вносяться - в залежності від ситуації ,, і які й існують - саме для цього . Могли б і вони ними скористатись . Але їм мабуть доставляє насолоду - дивитись на геноцид і знищення цілого народу , майже по сусідству з ними .
Для большинства из них наша война - до сих пор разборки между старшим и младшим братьями.
Значит будут терять рынки сбыта из-за этого анахронизма. Проблемный продавец оружия никому не нужен.
Получается интересная ситуация - купила страна у такого продавца оружия, вооружилась, а потом на нее напал сосед. И продавец отказывается теперь поставлять им боеприпасы и запчасти к своему оружию и перестал продавать само оружие, которое нужно для пополнения потерянного в боях. А ведь и солдаты уже были обучены этому оружию.
Мне кажется швейцары вообще не должны ничего больше продать никому. Оружие покупают для войны!
розпочати випуск зеніток подібних Оерлікон.Проблема буде лише з закупкою станків для випуску ЯКІСНИХ стволів 35 мм...
ВИДАВИТИ З РИНКУ .Великою перевагою буде відсутність в нашій Конституції заборони реекспорту...
А якщо серйозно --це свідчення про слабину нашої ЗЕ--дипломатії : буквально за якийсь місяць отримали трійцю СПОГЛЯДАЧІВ--НЕЙТРАЛІТЕТІВ. /З явною та прихованою орієнтацією на рашу : Іран Китай та Швецію... Хто наступний ? /