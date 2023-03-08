Швейцарія виступає проти експорту зброї в Україну, - президент Берсе

Президент Швейцарії Ален Берсе у кулуарах зустрічей в Організації Об’єднаних Націй заявив, що його країн, як і раніше, виступає проти експорту зброї в охоплену війною Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Дискусія про експорт зброї, озброєння... поки у нас є (наша) законодавча база у Швейцарії, це неможливо", - заявив Берсе, який наразі обіймає посаду президента країни на ротаційній основі протягом одного року.

Швейцарія забороняє реекспорт швейцарської зброї до країн, що перебувають у стані війни, але питання давньої традиції нейтралітету країни обговорюється з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Для уряду і для Федеральної ради ми повинні, і ми хочемо, підтримувати цю правову базу і працювати в цій правовій базі", - сказав він.

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Його коментарі пролунали після того, як наприкінці лютого Берлін звернувся до Швейцарії з тим, що німецькому виробнику зброї Rheinmetall дозволили придбати старі швейцарські танки Leopard, гарантувавши, що вони не будуть передані Україні.

Попри тиск з боку Києва і його союзників, Швейцарія досі відмовлялася дозволити країнам, які володіють зброєю швейцарського виробництва, реекспортувати її до України, і до цього часу відхилила прямі запити Німеччини, Іспанії та Данії.

У парламенті розглядається кілька ініціатив, спрямованих на послаблення правил реекспорту, але до прийняття будь-якого рішення, швидше за все, пройдуть місяці.

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Берсе, який зустрівся в Нью-Йорку з головою ООН Антоніу Гутеррішем якраз перед поїздкою генерального секретаря в Україну, зазначив, що швейцарський парламент "має багато можливостей для зміни законів".

"Якщо парламент погодиться змінити цю правову базу, то ми будемо працювати в контексті цієї нової правової бази, але нам також знадобиться час", - сказав він.

Але, підкреслив він, "не можна робити винятки із законодавчої бази".

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