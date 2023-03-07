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Рада кантонів Швейцарії відхилила пропозицію дозволити реекспорт зброї в Україну

швейцарія

Рада кантонів – верхня палата парламенту Швейцарії – після кількагодинних дебатів відхилила клопотання дозволити реекспорт зброї, яка передбачала б надання Україні озброєння швейцарського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У пропозиції, яку висунув представник лібералів Тьєррі Буркарт, передбачалось скасування заборони реекспорту військового обладнання до країн, які "віддані швейцарським цінностям і мають режим експортного контролю, співставний зі швейцарським". Буркарт, представляючи резолюцію, навів такі країни, як Німеччина, Іспанія та Данія – вони вже зверталися до Швейцарії за дозволом на реекспорт і отримали негативну відповідь. Західні країни-партнери Берна роздратовані такою позицією, додав парламентар.

Більшість членів Комісії з питань політики безпеки Ради кантонів рекомендували проголосувати проти пропозиції Буркарта. Вони пояснили це тим, що віддають перевагу ухваленню необхідних поправок до законодавства через парламентську ініціативу. Крім того, деякі члени Ради кантонів висловили принципову опозицію питанню зняття заборони на реекспорт, оскільки вбачали в цьому загрозу репутації Швейцарії як нейтральної держави-посередника.

Зрештою проти клопотання Буркарта проголосували 23 парламентарі, за висловились 18 і ще двоє утримались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 50% населення Швейцарії підтримує реекспорт зброї в Україну, - опитування

Водночас питання рееспорту зброї також стоятиме на порядку денному нижньої палати – Національної ради під час поточної сесії. Очікується, що наступної середи вона обговорить пропозицію Комітету з питань політики безпеки, висунуту ще в січні.

Згідно з пропозицією, заборону можна буде скасувати, якщо реекспорт військового обладнання стосується ситуації, в якій Рада Безпеки ООН або Генеральна Асамблея ООН більшістю у дві третини голосів визначила, що вона суперечить забороні на застосування сили згідно з міжнародним правом.

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Автор: 

зброя (7532) Швейцарія (871)


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Топ коментарі
+23
как были пособниками фашистов - так ими и остались. гондоны
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07.03.2023 00:25 Відповісти
+21
Безславні ********.
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07.03.2023 00:22 Відповісти
+18
Не будуть вони нічого постачати вони нажились на Голокості вони сукі наживуться й на ДеУкраїнізації!
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07.03.2023 00:13 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Где там у нас послом отставной Таран? А мы ещё удивляемся таким дипломатическим победам.
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07.03.2023 00:07 Відповісти
В Словенії чи Словаччині. А у кандонів послом смазане око государєво - бєнядіктова.
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07.03.2023 00:21 Відповісти
А, точно, перепутал. Это еще хуже.
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07.03.2023 00:27 Відповісти
таран не закупил ни одного снаряда
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07.03.2023 00:30 Відповісти
Что Таран, что Венедиктова - оба негодяи. Их спрятали подальше в почетную перебывку.
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07.03.2023 00:38 Відповісти
та це неважливо, хто там послом.
Важливо те, хто в Україні головний дипломат. Бо звідси і йдуть всі наші нещастя; призначення послів та їхня бездіяльність - лише частина причин наших поразок на дипломатичному фронті.
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07.03.2023 00:48 Відповісти
ку2еба б124арский сутенер
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07.03.2023 06:50 Відповісти
что в этом хорошего?
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07.03.2023 00:14 Відповісти
Кантоны...
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07.03.2023 00:08 Відповісти
нє підаоаси
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07.03.2023 00:10 Відповісти
Не будуть вони нічого постачати вони нажились на Голокості вони сукі наживуться й на ДеУкраїнізації!
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07.03.2023 00:13 Відповісти
так гарно підмахнули кацапам .
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07.03.2023 00:20 Відповісти
Безславні ********.
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07.03.2023 00:22 Відповісти
как были пособниками фашистов - так ими и остались. гондоны
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07.03.2023 00:25 Відповісти
сырные нейтральные ******** - скупщики золотых коронок убитых евреев
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07.03.2023 00:43 Відповісти
Заявка Rheinmetall AG (Німеччина) на початок процедури виділення земельної ділянки під будівництво виробничих корпусів заводу на території України вже тиждень лежить в Кабінеті міністрів. На весь світкричать дайте зброі ,а свою виготовляти не поспішають це подвійні стандарти від зе команди!
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07.03.2023 00:44 Відповісти
Ну що таке життя людини, і 20$!!!
Звичайно 20$!!!
Так і при Гітлеру відбувалося!!! Цінності, знаєте, Європейських демократій!!
Усе, що треба пам'ятати !!!

Але ж і ми, таке лайно обрали!!
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07.03.2023 00:45 Відповісти
А Ткаченко, міністр в очочках, відмовив відспівувати Захисників України…
https://bykvu.com/ua/bukvy/tkachenko-ne-dozvolyv-vidspivuvaty-zahyblykh-biitsiv-bratstva-u-lavri-tseremoniia-vidbudetsia-u-mykhailivskomu-sobori/

От така вона, лжепатріотична влада від Оманщини…
Скотиняка.
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07.03.2023 00:53 Відповісти
Ssykuny ..... pro takuh kazut` :" i ne drug , i ne vrag, a tak..."🤑
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07.03.2023 01:09 Відповісти
Ну, они нам ничего не должны.
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07.03.2023 01:13 Відповісти
А ЩОБ ЩВЕЙЦАРЦАМ БУЛО СТИДНО
Пора показувати у новинах світу як раша СТИРАЕТ С ЛИЦА землі украінські міста і залишается пустошь .
показувати кожний день ‼️‼️‼️
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07.03.2023 01:18 Відповісти
да хай краще в сараях десь там згниє
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07.03.2023 01:30 Відповісти
Рада Гандонів...
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07.03.2023 02:22 Відповісти
ну по факту це діло швейцарців, їхні рішення похєрять їм сильно збройний промисловість, але то їхні тупі рішення, по факту вони нам нічого не винні. Війна з 2014 року, нарід втомився від війни і вибирає зелібобу. Замість ракет коррупція і асфальт, а тепер швейцарців поносять.
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07.03.2023 02:23 Відповісти
Не кантонів а гандонів. Ось де кубло світового зла
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07.03.2023 03:41 Відповісти
Рада , чого -чого, гон-донів ?
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07.03.2023 06:19 Відповісти
Слава Богу, що у нас Рада більш відповідальна !
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07.03.2023 07:42 Відповісти
Кондонів
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07.03.2023 09:54 Відповісти
Zhal', chto etim urodam ne priletaet.....
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07.03.2023 06:40 Відповісти
Зажравшиеся гномы.
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07.03.2023 06:41 Відповісти
Хтож буде давати зброю зрадникам та хабарникам !
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07.03.2023 06:58 Відповісти
Швейцарія - то вже майже "чесная і міролюбівая" БєларУсія, тільки з купою бабла і захищена з усіх боків Україною
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07.03.2023 06:58 Відповісти
швейцарія - це сама мерзенна і до блювотини огидна країна за своєю сутністю. під прапором так званого нейтралітету, вона казково прібарахлілась на крові мільйонів і у першу світову війну, потім у другу світову, а після війни стала говєнью для брудних грошей зі всього світу, у тому числі гєбєшних. Так що рішенням цих кондомів я абсолютно не здивований.
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07.03.2023 07:23 Відповісти
"репутації Швейцарії як нейтральної держави-посередника" - а Ерлікони Гіттлєру, можна було? Яка там, блд, репутація? Продажні підпуйловники...
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07.03.2023 07:35 Відповісти
"Ерліклни Гітлеру - то зовсім інше" © Нейтральність - складна і мінлива штука: в 40х роках минулого століття для взаємовигідної торгівлі з Третім рейхом (і в очікуванні погодуватись з того, що випало б з рота фюрера) - нейтральності не було, сьогодні раптом з'явилась.
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07.03.2023 08:30 Відповісти
Вони своїми мілками, сирами та краденими грошима (які не смердять) зовсім берега попутали🤬
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07.03.2023 07:53 Відповісти
Бенедиктівна зробила зі швейцарців наших союзників на 200 років уперед. Талант не проп'єш !
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07.03.2023 08:17 Відповісти
Т.з. "швейцарська гвардія" охороняє Папу римського - славних прадідів великих правнуки погані
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07.03.2023 08:21 Відповісти
Тому що, а як же ж бабосіки?!..
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07.03.2023 08:49 Відповісти
Швейцария формально утратила статус нейтральной страны. А по факту является пособником путинского террористического режима.
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07.03.2023 09:17 Відповісти
Рада гандонів Швейцарії
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07.03.2023 09:53 Відповісти
Швейцарськi ціенності то успадкоємлене золото 3 рейху та приховані спадщини євреїв загиблих в концтаборах.
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07.03.2023 10:16 Відповісти
 
 