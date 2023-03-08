Зеленский анонсировал новые санкции СНБО для защиты внутренней безопасности

Президент Владимир Зеленский анонсировал принятие СНБО новых санкций по защите внутренней безопасности страны.

Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Готовим и новые вполне справедливые шаги нашего государства против тех в Украине, кто еще пытается ослаблять государство, подрывать прочность нашего общества. Вскоре состоится новое заседание СНБО и есть соответствующие проекты санкционных решений", - заявил Зеленский.

Внутренняя безопасность Украины – тоже первый приоритет, подчеркнул президент.

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