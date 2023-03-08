Зеленский анонсировал новые санкции СНБО для защиты внутренней безопасности
Президент Владимир Зеленский анонсировал принятие СНБО новых санкций по защите внутренней безопасности страны.
Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Готовим и новые вполне справедливые шаги нашего государства против тех в Украине, кто еще пытается ослаблять государство, подрывать прочность нашего общества. Вскоре состоится новое заседание СНБО и есть соответствующие проекты санкционных решений", - заявил Зеленский.
Внутренняя безопасность Украины – тоже первый приоритет, подчеркнул президент.
Топ комментарии
+18 Leon #550614
показать весь комментарий08.03.2023 22:41 Ответить Ссылка
+14 ПП Уксусов
показать весь комментарий08.03.2023 22:56 Ответить Ссылка
+12 Kan Kan #518965
показать весь комментарий08.03.2023 23:08 Ответить Ссылка
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Чи це завуальований закон про іноагентів?
Яка ваша думка?
Воно зрозуміло - залишитись без фінансування кремля для Зе і ОП не варіант.
Хто ж буде защіщать найвеличнішого на внутрішньому хронті?
із Верховної Ради, УПЦ(мп) - з України!
гулаг та сталінский режим.
- погань зелена-