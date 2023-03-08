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Новости Война
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Зеленский анонсировал новые санкции СНБО для защиты внутренней безопасности

рнбо,зеленський

Президент Владимир Зеленский анонсировал принятие СНБО новых санкций по защите внутренней безопасности страны.

Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Готовим и новые вполне справедливые шаги нашего государства против тех в Украине, кто еще пытается ослаблять государство, подрывать прочность нашего общества. Вскоре состоится новое заседание СНБО и есть соответствующие проекты санкционных решений", - заявил Зеленский.

Внутренняя безопасность Украины – тоже первый приоритет, подчеркнул президент.

Читайте также: Киркоров, Петросян, Нетребко, Якубович: СНБО ввел санкции против российских артистов

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) санкции (11471) СНБО (4441)


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Топ комментарии
+18
посадить Порошенка і всіх цих розслідувачів корупції в МО та розмінування Чонгара - Бутусова одразу в СІЗО - повісить гучномовці на вулицях з Єдиним Марофоном однієї правди - і буде нам щастя☝
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08.03.2023 22:41 Ответить
+14
Здається мені, скоро буде стаття " за дискредитацію зусиль циркачів і пи#здоболів по обороні країни"...
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08.03.2023 22:56 Ответить
+12
Вже скоро стадія полювання на ворогів народу.Вороги звісно будуть ті, хто про яйця 17 грн розповідають, а не ті хто купує
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08.03.2023 23:08 Ответить
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Відкрий кордон мразь ЗЕлена
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08.03.2023 22:37 Ответить
ботяри , ви чули? це по вас дзвонить колокол.
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08.03.2023 23:22 Ответить
посадить Порошенка і всіх цих розслідувачів корупції в МО та розмінування Чонгара - Бутусова одразу в СІЗО - повісить гучномовці на вулицях з Єдиним Марофоном однієї правди - і буде нам щастя☝
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08.03.2023 22:41 Ответить
Дебіл і балаболка, але таким як він сам подобається.
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08.03.2023 22:50 Ответить
То що офіційна заборона РПЦ-ФСБ вже на часі?!
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08.03.2023 22:54 Ответить
Д'Ерьмака под трибунал? Или ОПЗЖопу? Каламоя ФБР?
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08.03.2023 23:51 Ответить
Здається мені, скоро буде стаття " за дискредитацію зусиль циркачів і пи#здоболів по обороні країни"...
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08.03.2023 22:56 Ответить
Це він анонсував "проєкти санкційних рішень", проти себе і своїх друзів?!
Чи це завуальований закон про іноагентів?
Яка ваша думка?
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08.03.2023 22:59 Ответить
це "артыст" проти самого себе санкцiї готує чи єрьмакъ теж у списках?
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08.03.2023 23:01 Ответить
Баканову - догана, **************** - грамоти...
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08.03.2023 23:50 Ответить
Вже скоро стадія полювання на ворогів народу.Вороги звісно будуть ті, хто про яйця 17 грн розповідають, а не ті хто купує
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08.03.2023 23:08 Ответить
Кондом Зелений коли санкції проти російських олігархів введеш, а їх майно в Україні вилучиш ?
Воно зрозуміло - залишитись без фінансування кремля для Зе і ОП не варіант.
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08.03.2023 23:18 Ответить
Щоб ти не робив (хрипів у відосах), тебе буде повішено привселюдно на Майдані-3.
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08.03.2023 23:21 Ответить
закатай губ'я, буде другий срік
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08.03.2023 23:26 Ответить
Хто такий срік, чому не знаю?
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08.03.2023 23:28 Ответить
другий всрак!
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08.03.2023 23:31 Ответить
Вертаємось у 1938 ?
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08.03.2023 23:22 Ответить
Бачу клоуну тут насували під саму зав'язку і додати нічого.
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08.03.2023 23:26 Ответить
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08.03.2023 23:45 Ответить
Два чоботи пара.
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08.03.2023 23:52 Ответить
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08.03.2023 23:37 Ответить
Невже хоч когось з 95 кварталу на фронт відправить?
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08.03.2023 23:42 Ответить
Ніт, ключові слова: "по защите внутренней безопасности страны" Источник:
Хто ж буде защіщать найвеличнішого на внутрішньому хронті?
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09.03.2023 00:00 Ответить
Подпишешь закон про инагентов? Импичмент тебе!
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08.03.2023 23:53 Ответить
Красиві назви креативної бригади кварталістів як ширма для розправи з непокірними противниками. Санкції, по закону звичайно, для тих іноземців, яких не можна дістати. А для своїх мають бути судові покарання, а не санкції поза законом.
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09.03.2023 00:00 Ответить
опять гнида какую то пакость задумал
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09.03.2023 00:03 Ответить
Ддля захисту внутрішньої безпеки країни час судити корупціонерів і зрадників. Вигнати ОПЗЖ
із Верховної Ради, УПЦ(мп) - з України!
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09.03.2023 00:19 Ответить
Громадяни заважають грабувати та зраджувати країну, хоче побудавати
гулаг та сталінский режим.
- погань зелена-
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09.03.2023 08:18 Ответить
'Иноагента 'хочет ввести
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09.03.2023 09:26 Ответить
Отримав якісь останні вказівки від Путлера.
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09.03.2023 14:19 Ответить
 
 