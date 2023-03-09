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Из-за атаки россиян применены экстренные отключения света, - Yasno

світло

Из-за массированного ракетного обстрела применяются экстренные отключения света.

Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за атаки врага применяются экстренные отключения света.

Это превентивный шаг, как вы все помните", – говорится в сообщении.

Читайте: Из-за обстрелов россиян Запорожская АЭС полностью обесточена, - "Энергоатом"

обстрел (27885) отключение света (426) Yasno (13)


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Топ комментарии
+6
Підари кацапи залишаються підарами і в ночі і в день і в зиму і літом
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09.03.2023 07:09 Ответить
+5
Дуже багато було останнмм часом зайвої оптимістичної балаканини чиновників щодо енергетики України... Кацапи все слухають!
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09.03.2023 07:56 Ответить
+4
ДЕ застосовуються-там люди на собі відчувають і без написань. А щодо залякування-йде війна і розслаблятися не можна. Хіба люди вже забули, скільки було ракет з осені по неприфронтовим містам ? Прилетіти може у будь який день і світло може зникнути також у будь який.
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09.03.2023 07:20 Ответить
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Підари кацапи залишаються підарами і в ночі і в день і в зиму і літом
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09.03.2023 07:09 Ответить
А не можна написати ДЕ застосовуються?
А то так "безадресно" тільки людей лякаєте.
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09.03.2023 07:11 Ответить
ДЕ застосовуються-там люди на собі відчувають і без написань. А щодо залякування-йде війна і розслаблятися не можна. Хіба люди вже забули, скільки було ракет з осені по неприфронтовим містам ? Прилетіти може у будь який день і світло може зникнути також у будь який.
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09.03.2023 07:20 Ответить
Угу, "бей своих чтобы чужие боялись".
Чомусь на Коррє не "стесняются" написати, що у Полтавській та Кировоградській застосували аварійні відключення, щоб запобігти пошкодженню обладнання, а на Цензорі усі "підписку давали".
Дитячий садочок ...
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09.03.2023 07:24 Ответить
Тому що не хочуть надавати непровірену інформацію. Погодьте, зараз керманичі придумають що в нас разбомбили з енергетичного, й почнуть гратись рубільниками у віялові відключення, а через тиждень, у зв'язку зі значними пошкодженнями енергогенеруючих об'єктів, піднімуть ціну у двічі, для початку..
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09.03.2023 07:37 Ответить
А який сенс це друкувати ? Чим це допоможе ? ДСНС вже стоп'ятсот разів з початку війни казала-завжди треба тримати запас води, їжі на декілька діб, заряджені пристрої, павербанки, аккуми, мати споряджену "тривожну валізку". Тож поки є світло-треба усе зарядити, що незаряджено. Який сенс чекати звітів, у яких областях відбулося відключення, поки в тебе світло є ? Як відключать у тебе-ти і сам зрозумієш. Дитячий садочок (с).
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09.03.2023 07:41 Ответить
Ви трошки не зрозуміли або я "не доніс".
Мене дратує не те, що не написали, а те, написали "пустишку".
Як ви абсолютно вірно сказали - коли відключать побачимо самі.
То нахіба "засорять эфир" такими "нев******* важливими і інформативними" дописами?
Чи їм за "клікі" платять?
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09.03.2023 07:46 Ответить
Одеська північ з 2 ночі без світла...
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09.03.2023 09:03 Ответить
У нас трохи пізніше вимкнули, "превентивно" вже після двох вибухів.
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09.03.2023 10:01 Ответить
Треба визнати, що ефективність ППО в цілому знизилась, порівняно ще з літом 2022, наприклад... Купа прильотів за ніч.
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09.03.2023 07:53 Ответить
А хіба Генштаб вже доповів статистику про сьогоднішню кількість ракет та яких вони були типів ? ППО ніколи не приховувала, що деякі ракети вона не має можливості збивати.
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09.03.2023 08:05 Ответить
Ну не знаю... просто якось схоже на те. Влітку-восени випускали по 70-90 ракет, і більшість ми збивали. Сьогодні було явно не більше 30-35... прильоти є майже усюди, куди стріляли.
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09.03.2023 08:19 Ответить
Треба дочекатися офіційної інформації від Генштабу.
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09.03.2023 08:29 Ответить
Дуже багато було останнмм часом зайвої оптимістичної балаканини чиновників щодо енергетики України... Кацапи все слухають!
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09.03.2023 07:56 Ответить
А також кацапи не мають доносників у будь яких регіонах без балаканини чиновників ? Та навіть і без доносників не мають змогу подивитися зі спутників вночі, наскільки освітлена Україна у порівнянні з тим що було ще декілька неділь назад ? Це ж не запалену керосинку на кухні у баби Галі спробувати відслідкувати.
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09.03.2023 08:11 Ответить
Що біла гарячка, що абстинентний синдром - кацапи або у першому, або у другому стані. Тільки ізоляція від них допоможе.
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09.03.2023 07:59 Ответить
 
 