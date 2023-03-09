Из-за атаки россиян применены экстренные отключения света, - Yasno

Из-за массированного ракетного обстрела применяются экстренные отключения света.

Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за атаки врага применяются экстренные отключения света.

Это превентивный шаг, как вы все помните", – говорится в сообщении.

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