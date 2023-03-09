Из-за атаки россиян применены экстренные отключения света, - Yasno
Из-за массированного ракетного обстрела применяются экстренные отключения света.
Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за атаки врага применяются экстренные отключения света.
Это превентивный шаг, как вы все помните", – говорится в сообщении.
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+6 Mikhail Saveliev #551143
показать весь комментарий09.03.2023 07:09 Ответить Ссылка
+5 юрий Шмалько #512164
показать весь комментарий09.03.2023 07:56 Ответить Ссылка
+4 Alex O #513819
показать весь комментарий09.03.2023 07:20 Ответить Ссылка
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А то так "безадресно" тільки людей лякаєте.
Чомусь на Коррє не "стесняются" написати, що у Полтавській та Кировоградській застосували аварійні відключення, щоб запобігти пошкодженню обладнання, а на Цензорі усі "підписку давали".
Дитячий садочок ...
Мене дратує не те, що не написали, а те, написали "пустишку".
Як ви абсолютно вірно сказали - коли відключать побачимо самі.
То нахіба "засорять эфир" такими "нев******* важливими і інформативними" дописами?
Чи їм за "клікі" платять?