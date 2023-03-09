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Из-за обстрелов россиян Запорожская АЭС полностью обесточена, - "Энергоатом"

заес

Сегодня, 9 марта 2023 года, в 3:53 ночи в результате рашистских ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"Станция обесточена и перешла в режим блекаута в шестой раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток. Начался обратный времени.

В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в это время может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все находящиеся на подконтрольной Украине территории отечественные атомные электростанции разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов. По состоянию на 6:30 утра все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт.

Из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатома в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены.

"Сейчас срочно необходимы действия всего международного сообщества для вывода рашистских террористических группировок с территории Запорожской АЭС, передачи ее под полный контроль компетентного легитимного оператора – украинского Энергоатома, и восстановления условий сохранения ядерной, радиационной и физической безопасности ядерного объекта ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вблизи ЗАЭС активизировались боевые действия, нужно создать демилитаризованную зону вокруг станции, - МАГАТЭ

обстрел (27885) Энергоатом (411) Запорожская АЭС (722)


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Топ комментарии
+16
Поки радіаційним пилом не почне засипати країни "Великого Світу", усі будуть проявляти тільки стурбованість що до Укр Енерго Атома.
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09.03.2023 07:41 Ответить
+15
Це буде чудом для світу якщо світ таки уникне ядерної катастрофи під час правління *****. Бо ця потвора тільки й займається шо ядерним тероризмом.
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09.03.2023 07:50 Ответить
+14
#уйло вирішило не миттям, так катанням, а таки влаштувати ядерну катастрофу
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09.03.2023 07:46 Ответить
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Поки радіаційним пилом не почне засипати країни "Великого Світу", усі будуть проявляти тільки стурбованість що до Укр Енерго Атома.
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09.03.2023 07:41 Ответить
#уйло вирішило не миттям, так катанням, а таки влаштувати ядерну катастрофу
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09.03.2023 07:46 Ответить
г.ндони штопани поназапускали цього разу і повітряні кулі, шахеди, ракети все що нашкребли за місяць,
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09.03.2023 07:48 Ответить
Це буде чудом для світу якщо світ таки уникне ядерної катастрофи під час правління *****. Бо ця потвора тільки й займається шо ядерним тероризмом.
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09.03.2023 07:50 Ответить
Здавайся!
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09.03.2023 08:54 Ответить
Для мене досі загадка, що робити, якщо кацапи підуть з ЗАЕС, попередньо створивши умови для аварії.
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09.03.2023 08:07 Ответить
ну шо, граждане западные поцифисты путинферштееры? Как, господин Гросси? утренним круасаном не подавились? можно дальше строить Пакш и Аккую?
Если активная зона на энергоблоках начнет плавиться, то аккуеют даже в Турции, где и так нескучно с постоянными землетрясениями. И вот тогда вам в андалусиях и невшателях пригодятся ваши "леопарды" - будете в них прятаться от радиации. Поочереди.
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09.03.2023 08:08 Ответить
К счастью, тип реактора довольно безопасный. И кацапы бьют по трансформаторам, чтобы мы были вынуждены заглушить станцию (а отвести нагрузку не дадут кацапы само собой, например бросить в воду ТЭНы и отводить нагревом электричество с генератора).

Тем не менее это не повод для нас не создавать ЯО. Гарантий безопасности нету и не будет, никогда притом. У нас есть способы хотя бы гражданский самолет напикчать топливом из ячеек (перегнав их как самогон на очень высокой температуре испарения, очистив от примесей, который и поглощают всю реакцию), которое зальем в ствол из-под Пиона нашего отработанный и заварим с 2 концов вместе с взрывчаткой, деление вполне может произойти от такой бомбы, достаточно будет 0.1% для заражения местности. Еще можно усилить бомбу отработанным топливом в грузовом отсеке ила или боинга грузового, которое взрывом разнесет в пыль и заразит местность. Будет чем ответить на ядерный терроризм кацапов на понятном кацапам языке.
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09.03.2023 08:25 Ответить
вот сразу видно физика-ядерщика. Гнилятинский институт ядерных исследований?
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09.03.2023 08:34 Ответить
не мешай, вишь чел дело настрочил, щас чуть поправим и в приступим к изготовлению и применению без испытания
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09.03.2023 10:23 Ответить
Треба запитати хитрожопих вузькоочних китайців яким чином існування нашої енергосистеми загрожує безпеці московитів. Бо ж Китай весь час каже, що треба враховувати вимоги безпеки московії.
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09.03.2023 08:47 Ответить
Ох дограється світ з *уйлом!
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09.03.2023 08:50 Ответить
 
 