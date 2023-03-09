Из-за обстрелов россиян Запорожская АЭС полностью обесточена, - "Энергоатом"
Сегодня, 9 марта 2023 года, в 3:53 ночи в результате рашистских ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.
Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.
"Станция обесточена и перешла в режим блекаута в шестой раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток. Начался обратный времени.
В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в это время может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира", - говорится в сообщении.
Как отмечается, все находящиеся на подконтрольной Украине территории отечественные атомные электростанции разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов. По состоянию на 6:30 утра все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт.
Из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатома в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены.
"Сейчас срочно необходимы действия всего международного сообщества для вывода рашистских террористических группировок с территории Запорожской АЭС, передачи ее под полный контроль компетентного легитимного оператора – украинского Энергоатома, и восстановления условий сохранения ядерной, радиационной и физической безопасности ядерного объекта ".
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Если активная зона на энергоблоках начнет плавиться, то аккуеют даже в Турции, где и так нескучно с постоянными землетрясениями. И вот тогда вам в андалусиях и невшателях пригодятся ваши "леопарды" - будете в них прятаться от радиации. Поочереди.
Тем не менее это не повод для нас не создавать ЯО. Гарантий безопасности нету и не будет, никогда притом. У нас есть способы хотя бы гражданский самолет напикчать топливом из ячеек (перегнав их как самогон на очень высокой температуре испарения, очистив от примесей, который и поглощают всю реакцию), которое зальем в ствол из-под Пиона нашего отработанный и заварим с 2 концов вместе с взрывчаткой, деление вполне может произойти от такой бомбы, достаточно будет 0.1% для заражения местности. Еще можно усилить бомбу отработанным топливом в грузовом отсеке ила или боинга грузового, которое взрывом разнесет в пыль и заразит местность. Будет чем ответить на ядерный терроризм кацапов на понятном кацапам языке.