Из-за обстрелов россиян Запорожская АЭС полностью обесточена, - "Энергоатом"

Сегодня, 9 марта 2023 года, в 3:53 ночи в результате рашистских ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"Станция обесточена и перешла в режим блекаута в шестой раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток. Начался обратный времени.

В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в это время может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира", - говорится в сообщении.



Как отмечается, все находящиеся на подконтрольной Украине территории отечественные атомные электростанции разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов. По состоянию на 6:30 утра все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт.



Из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатома в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены.



"Сейчас срочно необходимы действия всего международного сообщества для вывода рашистских террористических группировок с территории Запорожской АЭС, передачи ее под полный контроль компетентного легитимного оператора – украинского Энергоатома, и восстановления условий сохранения ядерной, радиационной и физической безопасности ядерного объекта ".

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