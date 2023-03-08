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Новости Война
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Вблизи ЗАЭС активизировались боевые действия, нужно создать демилитаризованную зону вокруг станции, - МАГАТЭ

заес

Ситуация с безопасностью вокруг оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции обострилась. В частности, вблизи АЭС усилились боевые действия, а на ней самой стало больше российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома", об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"В последние несколько недель на ЗАЭС растет количество военных формирований. Наша команда на станции сообщила об усилении военных действий возле предприятия. Ведется открытая дискуссия о наступлении и контрнаступлении вблизи объекта. Мой простой вопрос: ждем ли мы ядерной чрезвычайной ситуации, прежде чем реагировать ?" – отметил он.

По словам Гросси, сложившаяся ситуация на Запорожской АЭС подчеркивает настоятельную необходимость создания демилитаризованной зоны вокруг станции. Также он сообщил, что активизировал консультации на этот счет и с Украиной, и с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за кадрового дефицита оккупанты снизили требования для трудоустройства на захваченную ЗАЭС, - Центр национального сопротивления

АЭС (546) МАГАТЭ (407) Запорожская область (3204) Запорожская АЭС (720) Рафаэль Гросси (186)


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Топ комментарии
+4
Вже не потрібно, бо де ви були, коли рашисти штурмували ЗАЕС, рострілюючи атомний об'єкт, коли його замінували та прикривали ним своє озброєння. Зараз ЗСУ демілітаризують його і без вас. Бо вас вже розкусили, впрокинулися тоді, коли ми наваляли рашистами і ви вирішили мутити, щоб завадити контрнаступу і тому коли ми будемо добивати рашистів на ЗАЕС ваша стурбованість та ваше занепокоєння вже нікого не буде цікавити
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08.03.2023 10:59 Ответить
+3
Кумедний гроссі. Сам собі ставить завдання,які не в змозі виконати.
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08.03.2023 10:37 Ответить
+3
Клоуни міжнародного цирку вже рік зачитують той самий заклик, а результат нульовий, а зарплата капає, піар працює, а нах вони потрібні.
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08.03.2023 10:47 Ответить
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Кумедний гроссі. Сам собі ставить завдання,які не в змозі виконати.
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08.03.2023 10:37 Ответить
Клоуни міжнародного цирку вже рік зачитують той самий заклик, а результат нульовий, а зарплата капає, піар працює, а нах вони потрібні.
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08.03.2023 10:47 Ответить
Потрібно ********* звідти русню, йолопи
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08.03.2023 10:59 Ответить
Вже не потрібно, бо де ви були, коли рашисти штурмували ЗАЕС, рострілюючи атомний об'єкт, коли його замінували та прикривали ним своє озброєння. Зараз ЗСУ демілітаризують його і без вас. Бо вас вже розкусили, впрокинулися тоді, коли ми наваляли рашистами і ви вирішили мутити, щоб завадити контрнаступу і тому коли ми будемо добивати рашистів на ЗАЕС ваша стурбованість та ваше занепокоєння вже нікого не буде цікавити
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08.03.2023 10:59 Ответить
ЗАЕС чекае катастрофа.Суспильство в цілому не розуміе небезпеки,воно взагали не знає нічого про ядерні технології.В Запоріжжі рік тому я чув від недурної людини "Чого вам хвилюватися - блоки ж під землею!".Уровень обізнаності - ниякий.Щодо росіян,після чернобильских окопів та саун - у мене взагалі сумнівів немає - для них ядерна небезпека це міф.Терріторія ЗАЄС перекопана та замінована.Такий собі укрепрайон з дотами та артпозіціями.Станція може бути зруйнована також випадково абож з відчаю,коли ЗСУ відріжут напівострів від дороги на Кам'янку.Скоріш за все,станцію пограбуют,виведуть з ладу та втечуть,як це було у Херсони(але то була бліда тінь).
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08.03.2023 11:05 Ответить
Прикуси язык и не истери.
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08.03.2023 11:12 Ответить
Це lite-версія. Небажання розуміти загрозу погіршуе наслідки.На мій погляд,якогось величезного вибуху не буде,але забруднення ґрунту та води може статись велике.Вітер його не рознесе.Але постраждають земли запорізької,херсонской та дніпропетровський области.Тут швидко б це изолювати.И таке інше.
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08.03.2023 21:59 Ответить
100% так і буде
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08.03.2023 11:20 Ответить
главнає шоб вєтєр дул в сторану кріма, гггг
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08.03.2023 11:54 Ответить
мантри про демілітаризовану зону, яку неможливо забезпечити це вже досить звучить дивно - здається, що ці поважні дядьки хочуть, аби тих рускіх на станції ніхто не чіпав...
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08.03.2023 11:08 Ответить
То може газом кацапню звідти витравити?
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08.03.2023 11:15 Ответить
Магате беспомощные бездельники.
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08.03.2023 11:46 Ответить
 
 