Вблизи ЗАЭС активизировались боевые действия, нужно создать демилитаризованную зону вокруг станции, - МАГАТЭ

Ситуация с безопасностью вокруг оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции обострилась. В частности, вблизи АЭС усилились боевые действия, а на ней самой стало больше российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома", об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"В последние несколько недель на ЗАЭС растет количество военных формирований. Наша команда на станции сообщила об усилении военных действий возле предприятия. Ведется открытая дискуссия о наступлении и контрнаступлении вблизи объекта. Мой простой вопрос: ждем ли мы ядерной чрезвычайной ситуации, прежде чем реагировать ?" – отметил он.

По словам Гросси, сложившаяся ситуация на Запорожской АЭС подчеркивает настоятельную необходимость создания демилитаризованной зоны вокруг станции. Также он сообщил, что активизировал консультации на этот счет и с Украиной, и с Россией.

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