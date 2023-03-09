РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7628 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
7 708 6

В результате атаки оккупантов повреждены три ТЭС, - ДТЭК

дтек

Враг продолжает совершать массированные террористические атаки по энергетическим объектам Украины.

Об этом сообщает ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго."

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что с сентября прошлого года ТЭС ДТЭК были атакованы уже 29 раз, 3 энергетика погибли, 28 были ранены.

Читайте: Почти все районы Одессы и Одесский район остались без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии, - ДТЭК

обстрел (27885) ТЭС (280) ДТЭК (521)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапы уже полгода нас душат ракетами. Это большой срок, чтобы спокойно выкупать в США бушные дизельные и газотурбинные модульные электростанции на 0.5-2МВт каждая (с большим ассортиментом выходного напряжения, есть и 380В прямо весь район запитать на месте, есть и десятки кВ). Привезти их морем, затем доставить по ЖД, аккуратно разместить в углублении (выведя провода и вентиляцию наружу), закрыть бетонными панелями и еще мангалом с сеткой от дронов, хрен кацапы попадут для начала и ущерб будет незначительным. Эти электростанции может поднять и кран, и даже фура с платформой привезти куда надо. Несколько тысяч штук закроют все вопросы раз и навсегда, только вози сжиженный газ или дизель, которые в самой тяжелой ситуации хотя бы позволят раз в 3 суток включать электричество, а не ждать ремонта ТЭЦ по году. 1 такая мини-электростанция даже дешевле одной кацапской ракеты в несколько раз. Разумеется, если покупать напрямую заплатив продавцу, а не по тендерам с откатами как на асфальте с накрученной ценой во много раз. Наверное, в этом и причина, что здесь хрен своруешь, американцы (и шведы, и немцы) все открыто делают, история продаж в открытом доступе лежит, тут же вычислят любителей откатов, это не асфальт с мутными схемами из 3 посредников.
показать весь комментарий
09.03.2023 09:23 Ответить
Блогеров хайпожеров насмотрелся? Ответь, земля круглая?
показать весь комментарий
09.03.2023 09:28 Ответить
 
 