В результате атаки оккупантов повреждены три ТЭС, - ДТЭК
Враг продолжает совершать массированные террористические атаки по энергетическим объектам Украины.
Об этом сообщает ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго."
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что с сентября прошлого года ТЭС ДТЭК были атакованы уже 29 раз, 3 энергетика погибли, 28 были ранены.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vladko #550590
показать весь комментарий09.03.2023 09:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Kan Kan #518965
показать весь комментарий09.03.2023 09:28 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
✘
✘
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль