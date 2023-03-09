В результате атаки оккупантов повреждены три ТЭС, - ДТЭК

Враг продолжает совершать массированные террористические атаки по энергетическим объектам Украины.

Об этом сообщает ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.



"Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго."



По предварительной информации, обошлось без пострадавших.



В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий", - говорится в сообщении.



Кроме того, сообщается, что с сентября прошлого года ТЭС ДТЭК были атакованы уже 29 раз, 3 энергетика погибли, 28 были ранены.

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