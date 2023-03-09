Унаслідок атаки окупантів пошкоджено три ТЕС, - ДТЕК
Ворог продовжує здійснювати масовані терористичні атаки по енергетичних об’єктах України.
Про це повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 9 березня, внаслідок обстрілів постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - йдеться в повідомленні.
Крім того повідомляється, що з вересня минулого року ТЕС ДТЕК були атаковані вже 29 разів, 3 енергетики загинули, 28 були поранені.
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Vladko #550590
показати весь коментар09.03.2023 09:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Kan Kan #518965
показати весь коментар09.03.2023 09:28 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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