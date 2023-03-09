УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10929 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 708 6

Унаслідок атаки окупантів пошкоджено три ТЕС, - ДТЕК

дтек

Ворог продовжує здійснювати масовані терористичні атаки по енергетичних об’єктах України.

Про це повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 9 березня, внаслідок обстрілів постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що з вересня минулого року ТЕС ДТЕК були атаковані вже 29 разів, 3 енергетики загинули, 28 були поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТЕК оскаржить покарання НКРЕКП для енергетиків у суді

Автор: 

обстріл (29234) ТЕС (917) ДТЕК (1985)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапы уже полгода нас душат ракетами. Это большой срок, чтобы спокойно выкупать в США бушные дизельные и газотурбинные модульные электростанции на 0.5-2МВт каждая (с большим ассортиментом выходного напряжения, есть и 380В прямо весь район запитать на месте, есть и десятки кВ). Привезти их морем, затем доставить по ЖД, аккуратно разместить в углублении (выведя провода и вентиляцию наружу), закрыть бетонными панелями и еще мангалом с сеткой от дронов, хрен кацапы попадут для начала и ущерб будет незначительным. Эти электростанции может поднять и кран, и даже фура с платформой привезти куда надо. Несколько тысяч штук закроют все вопросы раз и навсегда, только вози сжиженный газ или дизель, которые в самой тяжелой ситуации хотя бы позволят раз в 3 суток включать электричество, а не ждать ремонта ТЭЦ по году. 1 такая мини-электростанция даже дешевле одной кацапской ракеты в несколько раз. Разумеется, если покупать напрямую заплатив продавцу, а не по тендерам с откатами как на асфальте с накрученной ценой во много раз. Наверное, в этом и причина, что здесь хрен своруешь, американцы (и шведы, и немцы) все открыто делают, история продаж в открытом доступе лежит, тут же вычислят любителей откатов, это не асфальт с мутными схемами из 3 посредников.
показати весь коментар
09.03.2023 09:23 Відповісти
Блогеров хайпожеров насмотрелся? Ответь, земля круглая?
показати весь коментар
09.03.2023 09:28 Відповісти
 
 