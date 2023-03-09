Осужденных за уклонение от мобилизации тоже могут призвать

Военнообязанные, осужденные за уклонение от мобилизации, со временем также будут мобилизованы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Судебно-юридическая газета".

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", пункт 6 части 6 статьи 37 снятию из военного учета подлежат лица, осужденные за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. По нормам украинского законодательства уклонение от мобилизации является нетяжким преступлением.

Учитывая это, в Министерстве обороны подчеркнули, что если гражданин был ранее приговорен к лишению свободы за совершение нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания, и находится в военном запасе и не является забронированным в установленном порядке на период мобилизации, то такой гражданин подлежит призыву на военную службу во время мобилизации.

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