Осужденных за уклонение от мобилизации тоже могут призвать
Военнообязанные, осужденные за уклонение от мобилизации, со временем также будут мобилизованы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Судебно-юридическая газета".
Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", пункт 6 части 6 статьи 37 снятию из военного учета подлежат лица, осужденные за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. По нормам украинского законодательства уклонение от мобилизации является нетяжким преступлением.
Учитывая это, в Министерстве обороны подчеркнули, что если гражданин был ранее приговорен к лишению свободы за совершение нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания, и находится в военном запасе и не является забронированным в установленном порядке на период мобилизации, то такой гражданин подлежит призыву на военную службу во время мобилизации.
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у мене лише питаннячко а чому ті хто скоїли важкі злочини мають "бронь"? для відновлення генофонду?
бо є варіант що в нас побільшає важких злочинів
а тварюка тут - ти, пояснювати чому нема бажання, просто є питання, ти з фронту пишеш?
2 чи 3 березня 2022р вже записався в ТРО (бо в ЗСУ не дуже ходок), але й там взяли "в резерв"
зараз-би не поспішав, бо з того що бачу всі гніди вже отримали "бронь", посаду в тилу, медичну довідку тощо, переважно за хабарі/родичі, їх совість не парить, вони взагали багато хто не те щоб за РФ але "щоб швидше закінчилось", неважливо як, спочатку казав їм що записався в ТРО, потім припинив, бо реакція одна "ти шо дурак?"
так от, після отримання довідки вони різко стають на диво войовничими, репетутють "всіх гнати на передову" бо бояться що людей не висточить і лінія фронту наблизиться до їхньої дупи
ніхто їм не заважає написати заяву "хочу на першу лінію, пустіть", і ефективно збільшити кількість захисників Батьківщини, але чомусь не поспішають, інших вмотивовують
і інколи може воно й на краще, бо ось цей чувак - офіцер, уявіть що він буде командувати бійцями на фронті, там є такі офіцери за якими вже цвинтар з підлеглих, і нічого з ними зробити не можна, нема в нас формулювання "зняти бо дурак"
тому я за те щоб брали всіх порівну, нормальніх і падлюк, бо жити в країні де лишаться самі лише падлюки я не хочу, в нас і до війни було не дуже
а щоб брали всіх порівну мають діяти закони, нормальні закони а не ця хєрня що зараз штампують як з кулемета, має бути рівність, мають бути права, солдата і громадянина
як будемо мавпувати РФ буде горе, Україна не росія
профільне періодичне видання вирішило потеоритезувати. Просто бла бла. Скільки у нас реально засуджених за ухилення? Це взагалі ні про що в масштабах сотень тисяч мобілізованих.
До речi, так i не розкрита тема за що саме повиннi "розбиратися" справжнi Вiйськовi з фронту, а не ось такi тиловi писаки. Чи може хтось щось погане писав тут на їх адресу? То за що саме (чи писання у космос)? Чи може цей тиловий щур постiйно скидає волонтерам кошти то на тепловiзор, то на дрони? Ой маю величезнi cумнiви щодо цього, особливо розумiючи до кого пишу.
компартії**********.