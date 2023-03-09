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Новини Війна
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Засуджених за ухилення від мобілізації теж можуть призвати

нацполіція,злочинець

Військовозобов’язані, що були засуджені за ухилення від мобілізації, з часом також будуть мобілізовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Судово-юридична газета".

Згідно з законом "Про військовий обов’язок та військову службу", пункт 6 частини 6 статті 37 виключенню з військового обліку підлягають особи, що були засуджені за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину. За нормами українського законодавства, ухилення від мобілізацїї є нетяжким злочином.

З огляду на зазначене, у Міністерстві оборони підкреслили, що якщо громадянин був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення нетяжкого злочину, у тому числі із звільненням від відбування покарання, і перебуває у військовому запасі і не є заброньованим в установленому порядку на період мобілізації, то такий громадянин підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

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Міноборони (7483) мобілізація (3121)


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Топ коментарі
+38
Неофеодалізм він такий . Холопам - закон , панам - Монако. За 1000 років принципово нічого не змінилося.
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09.03.2023 13:45 Відповісти
+37
В першу чергу служити мають ті - що живуть за державний кошт - чиновники , митники ,депутати.
А платник податків - який все життя платив податки - в тому числі - на армію . Має йти в останню чергу - коли закінчаться держслужбовці . І це правильно.
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09.03.2023 13:58 Відповісти
+20
А на першій лінії вогню мають стояти ВІПи . Як колись в давні віки - знать і король збаирали податі. Але , коли війна - билися в перших рядах. А теперішня недоеліта - хоче лише податі збирати , і холопів заміть себе посилати
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09.03.2023 14:00 Відповісти
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А что дальше, заградотряды? Ведь по-другому уклонистов воевать особо никак не заставишь. Или что? типа политруками что ли?)
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09.03.2023 14:20 Відповісти
А тих хто чотири рази ухилявся призвуть на війну?
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09.03.2023 14:22 Відповісти
Так ось навіщо він пішов у президенти! Оце так "ухилився" 🤣
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09.03.2023 15:02 Відповісти
столько свиздежа здесь... а почему сами срьоте на форуме а не воюете на фронте?
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09.03.2023 14:23 Відповісти
Тому, що більшість балаболів, які пропонують кидати у в'язниці, конфісковувати майно, створювати "загранотряди" мають довідки про інвалідність, "бронь", перебувають за кордоном або жіночої статі, яким передова не загрожує, відтак, вони дуже активно підтримують будь-які каральні методи проти інших.
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09.03.2023 14:44 Відповісти
Бо більшість 200 метрів не пробіжить, кондрашка схопить. Мене точно
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09.03.2023 14:52 Відповісти
Тому,що на форумі або старі пердуни,або шмаркаті сцикуни.
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09.03.2023 15:59 Відповісти
Перше. Молодь політикою не цікавиться, хіба, що в ютубі ролик подивляться.
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09.03.2023 17:00 Відповісти
Или климактерические кликуши
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09.03.2023 20:45 Відповісти
Всех призвать, даже нерождённых детей. Чтоб точно до конца века население Украины вымерло.
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09.03.2023 14:23 Відповісти
Як будуть легалізовані заград загони? Чи вони не будуть легалізовані?
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09.03.2023 14:24 Відповісти
Гвардія наступу?
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09.03.2023 14:27 Відповісти
Щось чим далі тим більше схоже на РФ, різниця лише в віці президента, наш проживе довше
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09.03.2023 14:32 Відповісти
будуть загородзагони ви дивіться скільки козлів хочуть ховатись від фронту за спинами ухилянтів. поки влада давитиме нас поборами чи тзв тарифами за все.
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09.03.2023 14:40 Відповісти
ну хз може козли не хочуть помирати за таку країну

у мене лише питаннячко а чому ті хто скоїли важкі злочини мають "бронь"? для відновлення генофонду?

бо є варіант що в нас побільшає важких злочинів
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09.03.2023 14:47 Відповісти
А решта ,що воює-хочуть помирати? Для них,значить,країна «така»,а для сцикунів-«не така»? Ох ви ж і тварюки...
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09.03.2023 15:35 Відповісти
українців загнати як скот не вийде, будуть тиснути - отримають опір, це все що я хотів сказати

а тварюка тут - ти, пояснювати чому нема бажання, просто є питання, ти з фронту пишеш?
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09.03.2023 15:48 Відповісти
Та всі адеквати чітко зрозуміли,що ти хотів сказати,гандон ти штопаний. Це ти здатен на опір,гнидо? Памперсів вистачить?
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09.03.2023 16:03 Відповісти
що там стосовно фронту?
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09.03.2023 16:07 Відповісти
Якщо я скажу,що пишу з фронту,повіриш? Тоді і я повірю,що ти не гнида і не гандон,а лише сцикун-ухилянт.
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09.03.2023 16:16 Відповісти
та всім посрать, що ти тут думаєш. Кожен має право вибору. Я наприклад, не бачу майбутнього в цій країні. Я хочу виїхати і не повертатись. За що мені йти воювати? За синів Данилова чи ухилянта Кошового. Я також, як і він, боюсь снайпера
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09.03.2023 17:31 Відповісти
та я взагалі не дуже боюся снайпера, так, в межах розумного)

2 чи 3 березня 2022р вже записався в ТРО (бо в ЗСУ не дуже ходок), але й там взяли "в резерв"

зараз-би не поспішав, бо з того що бачу всі гніди вже отримали "бронь", посаду в тилу, медичну довідку тощо, переважно за хабарі/родичі, їх совість не парить, вони взагали багато хто не те щоб за РФ але "щоб швидше закінчилось", неважливо як, спочатку казав їм що записався в ТРО, потім припинив, бо реакція одна "ти шо дурак?"

так от, після отримання довідки вони різко стають на диво войовничими, репетутють "всіх гнати на передову" бо бояться що людей не висточить і лінія фронту наблизиться до їхньої дупи

ніхто їм не заважає написати заяву "хочу на першу лінію, пустіть", і ефективно збільшити кількість захисників Батьківщини, але чомусь не поспішають, інших вмотивовують

і інколи може воно й на краще, бо ось цей чувак - офіцер, уявіть що він буде командувати бійцями на фронті, там є такі офіцери за якими вже цвинтар з підлеглих, і нічого з ними зробити не можна, нема в нас формулювання "зняти бо дурак"

тому я за те щоб брали всіх порівну, нормальніх і падлюк, бо жити в країні де лишаться самі лише падлюки я не хочу, в нас і до війни було не дуже

а щоб брали всіх порівну мають діяти закони, нормальні закони а не ця хєрня що зараз штампують як з кулемета, має бути рівність, мають бути права, солдата і громадянина

як будемо мавпувати РФ буде горе, Україна не росія
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09.03.2023 18:33 Відповісти
Та ви всі тут сміливці. Просто воювати вам «ні за що». Сподіваюсь,скоро приймуть закон про конфіскацію майна ухилянтів,щоби вас тут нічого більше не тримало-і нах. За парєбрік,
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09.03.2023 22:19 Відповісти
Та всім посрати буде на твою лярву і личинок, яких кацапи натовпом гвалтуватимуть,бо тобі ж ні за що воювати, Чи ти гадаєш,що з тобою такого не трапиться?
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09.03.2023 22:22 Відповісти
давай ще про бурятів. Стандартний набір фраз. Ви зелені мразі, такі передбачувані)))) Моя сімя за кордоном і я до них поїду назавжди. Подалі від такої мерзоти. як ти
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10.03.2023 01:05 Відповісти
Кожанки,нагани,трійки,броньовичок,лагеря,розкулачування,ворог народу.
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09.03.2023 14:30 Відповісти
поражение в гражданских правах, 10 лет без права переписки, агент влияния,
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09.03.2023 14:50 Відповісти
Про це повідомляє із посиланням на видання "https://sud.ua/uk/news/publication/264066-****************-osuzhdennye-za-uklonenie-ot-mobilizatsii-so-vremenem-takzhe-budut-mobilizovany-otvet-minoborony?fbclid=IwAR2RYZgSkI_KD3e0Q84JsO4hUYeuJgxnuakVxbRM3GIc-CN4sUduhONzcRM Судово-юридична газета "

профільне періодичне видання вирішило потеоритезувати. Просто бла бла. Скільки у нас реально засуджених за ухилення? Це взагалі ні про що в масштабах сотень тисяч мобілізованих.
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09.03.2023 14:32 Відповісти
Щоб судити,потрібно поступати згідно конституції і закону.У нас після року війни немає стану війни.А за що судити?
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09.03.2023 15:24 Відповісти
У нас немає війни згідно закону
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09.03.2023 15:25 Відповісти
І знову сюди купа ухилянтів та сцикунів набігла. Бо цензор вже другий рік їм тут шмарклі витирає. А де там штатний плакальщик мастер дрон? Прогулює,гнида?
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09.03.2023 15:32 Відповісти
Ти військовообязаний? Чи тобі вже є 60 років і в безпеці себе почуваєш? Все добре в тебе?
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09.03.2023 15:35 Відповісти
Я військовозобов'язаний,офіцер ЗСУ і не ухилянт. А ти,шешеня?
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09.03.2023 15:37 Відповісти
Судячи по активностi на Цензорi, кiлькостi коментiв, десь на штатнiй посадi "марафонця" десь глибоко в тилу у теплому мiсцi. Тому що на передовiй не було б стiльки часу тут тусуватися з "ухилянтами" i постiйно проштовхувати недолуге IПСО.
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09.03.2023 15:51 Відповісти
Саме так)
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09.03.2023 15:56 Відповісти
Ти офіцер ЗСУ, чи офіцер в ЗСУ? Це трохи різні речі)) Служба в ТЦК або преподом на військовій кафедрі не враховується)
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09.03.2023 15:58 Відповісти
Враховується те,що я не ухилянт,як ви тут всі. І вірний Присязі. Той що під прапорцем польським ,ще досі жіночий одяг не зняв? З фронту вам писати ніхто не буде-з вами в офлайні потім розберуться ті,хто зараз читає ваші скавучання. А тобі,і решті сцикунів порада-якщо не хочете бути чоловіками-повідрізайте собі пісюни-і вас більше не турбуватимуть
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09.03.2023 16:12 Відповісти
Щось замполiтруки зовсiм перевилися... Слабенько, слабенько.

До речi, так i не розкрита тема за що саме повиннi "розбиратися" справжнi Вiйськовi з фронту, а не ось такi тиловi писаки. Чи може хтось щось погане писав тут на їх адресу? То за що саме (чи писання у космос)? Чи може цей тиловий щур постiйно скидає волонтерам кошти то на тепловiзор, то на дрони? Ой маю величезнi cумнiви щодо цього, особливо розумiючи до кого пишу.
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09.03.2023 16:28 Відповісти
А ти не май сумнівів, трансгендере. Для фронту і для України я роблю скільки,що тобі за три життя не зробити. Іди краще польську вчи. Україна-це вже не твоє.
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09.03.2023 16:38 Відповісти
так ти в тилу ховаешся? Зараз набір в гвардію наступу. Ти записався?
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09.03.2023 17:44 Відповісти
Я там інструктор. А ти?Платтячко купив? Піюна собі відрізав?
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09.03.2023 22:26 Відповісти
Клоун. який з тебе інструктор? Чого ти не на передовій? Платтячко собі купило вже?
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10.03.2023 01:01 Відповісти
Якщо хочете правильним виглядати тоді ніколи не узагальнюйте, різні є, хоча тут взагалі з постійних багато пенсіонерів за 60 є ті хто на групі, молоді тут як правило не цікаво, тут є такий тип " Старый Зольдат,"він сачок і косить під , його потрібно відшукати та вручити повістку
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09.03.2023 17:55 Відповісти
коротше кажучи тиловий боєць) по його формату спілкування було одразу зрозуміло
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09.03.2023 16:14 Відповісти
Та я ж хоч боєць,на відміну від тебе. Ну що там? Тису перепливатимеш,чи пісюна собі відріжеш?
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09.03.2023 16:20 Відповісти
Спробуйте уявiть себе на його мicцi. Це ж зараз "звьоздний час", де проявляється увесь спектр дитячих комплексiв та образ за все життя.
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09.03.2023 16:33 Відповісти
та пох мені на нього, просто прикро що такі "воєнрукі" війну якраз переживуть без втрат, в повному складі, будуть потім про свої "подвігі" розповідати та підвищені пенсії отримувати
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09.03.2023 16:41 Відповісти
Ми будемо слухати про твої подвиги і «втрати»
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09.03.2023 16:43 Відповісти
Та не вражає,трансгенере. Не треба з себе тут Фромма корчити. Ти звичайне ссикливе лайно,що покинуло у лиху годину свою Батьківщину. І чудово знаєш,що я правий.
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09.03.2023 16:42 Відповісти
По перше не покинув, а у вирi останнiх подiй просто зробив висновки що не треба свiтитися зайвий раз. А по друге, ти таке саме ссикливе лайно, бо зараз знаходишся не на фронтi.
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09.03.2023 16:47 Відповісти
Ти хоч сам віриш у свої відмазки? Це ж якими нікчемами треба бути,щоби скулити тут постійно...НЕ ХОЧЕТЕ У СВОЇЙ АРМІЇ СЛУЖИТИ,КОЗЛИ? БУДЕТЕ У ЧУЖІЙ,ЯК ДОНБАСЯДЛО ЗАРАЗ. БУДЕТЕ З ЦЕГЛИНОЮ БІГТИ У РОЗВІДКУ БОЄМ НА РИГУ ЧИ ВАРШАВУ. ПРОПЄТЛЯТЬ НЄ ПАЛУЧІЦЦО. Бридко навіть спілкуватись з такими дегенератами...
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09.03.2023 16:56 Відповісти
Бiльше Capslock-iв, а то погано видно. Ех, щось зарано пiшов з козирiв, шаблоннi фрази. Хоча, ще про бурятiв забув. Нi ну точно, полiтруки вже не тi...
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09.03.2023 17:08 Відповісти
Політруки будуть у тебе ,бовдуре,коли будеш з цеглиною розкривати систему вогню
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09.03.2023 22:30 Відповісти
Студія ,,квартал" збирається знімати україзованну версію фільму ,,штрафбат"?дубль глимова- жека з кварталу,батюшка- арестович,комбат-арахамія,нквс-керівник офісу?!.може простіше мобілізувати тих ,,біженців" що повтікали з сходу,і сидять від києва до карпатських гір.непогано себе почуваючи.досвід використання зк вже є в війні в придністровї,роздали зброю,мали роками проблему,до цих пір,до речі кримінал там керує,озброїли!!
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09.03.2023 18:05 Відповісти
Це вже совок, чи ще ні???. У якому світі живуть люди і влада! От такими новинами від МО і проводиться тотальна демотивація слабомотивованих...
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09.03.2023 19:26 Відповісти
Ще трохи до совка залишилося...Але це буде євро-совок. Бо гроші вони с Заходу качають. Аля Угорщина 2.0 і величайший лідер компартії **********.
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10.03.2023 15:52 Відповісти
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