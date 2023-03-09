Засуджених за ухилення від мобілізації теж можуть призвати

Військовозобов’язані, що були засуджені за ухилення від мобілізації, з часом також будуть мобілізовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Судово-юридична газета".

Згідно з законом "Про військовий обов’язок та військову службу", пункт 6 частини 6 статті 37 виключенню з військового обліку підлягають особи, що були засуджені за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину. За нормами українського законодавства, ухилення від мобілізацїї є нетяжким злочином.

З огляду на зазначене, у Міністерстві оборони підкреслили, що якщо громадянин був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення нетяжкого злочину, у тому числі із звільненням від відбування покарання, і перебуває у військовому запасі і не є заброньованим в установленому порядку на період мобілізації, то такий громадянин підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

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