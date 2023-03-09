Засуджених за ухилення від мобілізації теж можуть призвати
Військовозобов’язані, що були засуджені за ухилення від мобілізації, з часом також будуть мобілізовані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Судово-юридична газета".
Згідно з законом "Про військовий обов’язок та військову службу", пункт 6 частини 6 статті 37 виключенню з військового обліку підлягають особи, що були засуджені за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину. За нормами українського законодавства, ухилення від мобілізацїї є нетяжким злочином.
З огляду на зазначене, у Міністерстві оборони підкреслили, що якщо громадянин був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення нетяжкого злочину, у тому числі із звільненням від відбування покарання, і перебуває у військовому запасі і не є заброньованим в установленому порядку на період мобілізації, то такий громадянин підлягає призову на військову службу під час мобілізації.
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у мене лише питаннячко а чому ті хто скоїли важкі злочини мають "бронь"? для відновлення генофонду?
бо є варіант що в нас побільшає важких злочинів
а тварюка тут - ти, пояснювати чому нема бажання, просто є питання, ти з фронту пишеш?
2 чи 3 березня 2022р вже записався в ТРО (бо в ЗСУ не дуже ходок), але й там взяли "в резерв"
зараз-би не поспішав, бо з того що бачу всі гніди вже отримали "бронь", посаду в тилу, медичну довідку тощо, переважно за хабарі/родичі, їх совість не парить, вони взагали багато хто не те щоб за РФ але "щоб швидше закінчилось", неважливо як, спочатку казав їм що записався в ТРО, потім припинив, бо реакція одна "ти шо дурак?"
так от, після отримання довідки вони різко стають на диво войовничими, репетутють "всіх гнати на передову" бо бояться що людей не висточить і лінія фронту наблизиться до їхньої дупи
ніхто їм не заважає написати заяву "хочу на першу лінію, пустіть", і ефективно збільшити кількість захисників Батьківщини, але чомусь не поспішають, інших вмотивовують
і інколи може воно й на краще, бо ось цей чувак - офіцер, уявіть що він буде командувати бійцями на фронті, там є такі офіцери за якими вже цвинтар з підлеглих, і нічого з ними зробити не можна, нема в нас формулювання "зняти бо дурак"
тому я за те щоб брали всіх порівну, нормальніх і падлюк, бо жити в країні де лишаться самі лише падлюки я не хочу, в нас і до війни було не дуже
а щоб брали всіх порівну мають діяти закони, нормальні закони а не ця хєрня що зараз штампують як з кулемета, має бути рівність, мають бути права, солдата і громадянина
як будемо мавпувати РФ буде горе, Україна не росія
профільне періодичне видання вирішило потеоритезувати. Просто бла бла. Скільки у нас реально засуджених за ухилення? Це взагалі ні про що в масштабах сотень тисяч мобілізованих.
До речi, так i не розкрита тема за що саме повиннi "розбиратися" справжнi Вiйськовi з фронту, а не ось такi тиловi писаки. Чи може хтось щось погане писав тут на їх адресу? То за що саме (чи писання у космос)? Чи може цей тиловий щур постiйно скидає волонтерам кошти то на тепловiзор, то на дрони? Ой маю величезнi cумнiви щодо цього, особливо розумiючи до кого пишу.
компартії**********.