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Польша может быть причастна к диверсии в Мачулищах, - заявление КГБ Беларуси

дрло,а-50

В Беларуси заявили, что спецслужбы Польши также могут быть причастны к подрыву российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BELTA.

"В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий с большой долей вероятности можно утверждать, что к проведению данной акции причастны также спецслужбы Польши. Об этом свидетельствует тот факт, что в ней были задействованы несколько человек из числа так называемых беглых, которые находятся в настоящее время на территории Польши", - заявил оперативный сотрудник КГБ.

По его словам, эти люди "причастны к каналам организации доставки на территорию Республики Беларусь средств поражения, дронов, обеспечения входа террориста на территорию Республики Беларусь, подготовки и реализации маршрутов его эвакуации".

Читайте также: На аэродроме "Мачулищи" в Беларуси слышали взрывы: якобы поврежден самолет, - СМИ

Накануне Лукашенко утверждал, что атаку на российский А-50 якобы организовала СБУ. Затем пропагандисты даже показали "диверсанта", якобы гражданина Украины, взорвавшего самолет. Однако в спецслужбах диктатора распространяют другую версию.

Напомним, 26 февраля белорусская партизанская группа BYPOL и лидеры оппозиции сообщили, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 получил повреждения в результате атаки беспилотников на авиабазе в Мащулищах.

Хотя повреждения не были официально подтверждены, Минобороны Великобритании отмечает, что потеря А-50 будет значительна для РФ, поскольку самолет является критически важным для российских воздушных операций для обеспечения картины воздушного пространства.

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Беларусь (7921) самолет (3647) аэродром (308) дроны (4116)


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Топ комментарии
+28
а ще я можу показати напрямки звідки висаджувались марсіани !
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09.03.2023 22:30 Ответить
+16
Білоруські силовики в себе нияк прийти не можуть . Підсказка - це іранці зробили
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09.03.2023 22:31 Ответить
+15
І ще поляки кожен день Лукашенку в штани серуть....
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09.03.2023 22:41 Ответить
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а ще я можу показати напрямки звідки висаджувались марсіани !
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09.03.2023 22:30 Ответить
Білоруські силовики в себе нияк прийти не можуть . Підсказка - це іранці зробили
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09.03.2023 22:31 Ответить
нехай білоруські силовики дадуть відповідь, яким чином з білорусі диверсійна група
,,русскіх освободітєлєй,, нещодавно зайшла на територію брянської області рф...
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09.03.2023 22:40 Ответить
Це АК разом з УПА наробили вам шкоди.
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09.03.2023 22:32 Ответить
Беріть вище, це бандерорептилоїди з Альфа Центаври.
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09.03.2023 22:33 Ответить
Перестарались кгбшники

Слишком свободно и долго там летали

Кино снимали

А самолет целый в итоге
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09.03.2023 22:34 Ответить
Это уже наезд на НАТО. Бульбафюрер и 2-х часов не проживет если НАТО за него возметься.
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09.03.2023 22:34 Ответить
Тиць трендиць
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09.03.2023 22:35 Ответить
Бабин Гриць .
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09.03.2023 22:39 Ответить
«А ще маленьке звірятко загортає дрон у фольгу» - чокнуті картопляні бошки))
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09.03.2023 22:35 Ответить
Нормальная страна тебя бы уже с землей смешала после того как ********** пол года расстреливала ракетами украинские города и насиловала женщин и детей в Буче, а не только вражеский самолет повредила
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09.03.2023 22:37 Ответить
То нападай на них, довбешка з вусами!
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09.03.2023 22:38 Ответить
Бульбо фюрер звинуватив СБУ і особисто президента України, КДБ Беларусі - Польщу, розвідка цього терраріума звинуватить Литву. Іде освоювання рашен бабла по повній.
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09.03.2023 22:39 Ответить
Певно, Тарганові підігнали індійську "траву" і сказали: "Пихни і думай! Найди 100500 пояснень цій ***** - і буде тобі щастя".
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09.03.2023 23:45 Ответить
Іскуствєнний інтєлєкт вийшов зпід контролю. Ховайся чортило, скоро твоя черга.
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09.03.2023 22:39 Ответить
ипанутым нет покоя!
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09.03.2023 22:40 Ответить
І ще поляки кожен день Лукашенку в штани серуть....
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09.03.2023 22:41 Ответить
мішками. одні під баньками, інші - в репетили.
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09.03.2023 22:45 Ответить
І тут наші хлопці розвели руками: - Тут запаришся поки одного завалиш.А всі лаври полякам.
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09.03.2023 22:43 Ответить
Взагалі не зрозуміло - в чому питання причетності та безпосереднього виконавця?
І так ясно - звичайний, ******** баби внук.
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09.03.2023 22:48 Ответить
Это самооборона. А чья именно- вам, кацапским подстилкам не всё ли равно?
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09.03.2023 22:49 Ответить
Полякі взорвалі самольот , курва .. На мойом аеродроме . ! Представляєшь .?

..
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09.03.2023 22:49 Ответить
Точно!
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09.03.2023 23:39 Ответить
Каароч, маразм крепчал. Тех драныкоедов .уй поймешь, мол, кто гнида.
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09.03.2023 22:55 Ответить
"білоруський фюрер"- добра курва,чи то гнида.Крутиться як вуж на гарячій сковороді.
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09.03.2023 23:01 Ответить
Бульбопідар нагадує оцю мавпу:

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09.03.2023 23:07 Ответить
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09.03.2023 23:14 Ответить
А ще і Ватікан...
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09.03.2023 23:10 Ответить
Не підсказуйте! 😅
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10.03.2023 05:22 Ответить
Дісіптікони!!!
Не?
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09.03.2023 23:11 Ответить
Це Поршенко! Він під шумок після підриву газової труби вирішив ще й у мачулишах пошухєрити.
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09.03.2023 23:16 Ответить
Ага! На місці запуску дрона були знайдені обгортки цукерок "Рошен" і явно пахло "бігосом"!
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10.03.2023 04:02 Ответить
Також до атаки дроном можуть бути причетні рептилоїди з планети Нібіру.
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09.03.2023 23:19 Ответить
А може причетний Сам...Бог...
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09.03.2023 23:22 Ответить
И тут Остапа понесло. Видно ***** хороших тумаков бульбофюреру выписал что тот ни как остановиться не может.
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09.03.2023 23:23 Ответить
Думаю, все набагато простіше. Зараз рання весна - пора, коли загострюються всілякі хронічні болячки, в тому числі й болячки голови. От Тарганисько і нісьот дічь.
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09.03.2023 23:37 Ответить
тут прелесть в ответе. Ну скажут поляки "да, мы причастны". И дальше что?
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09.03.2023 23:50 Ответить
" Имя, сестра, имя" На відосику мінський маньяк построїв силовиків осторонь. Вивів як шкільних двієчників та ********* на лінійку позору. Ну просто немає з ким працювати. А безпілотники, паскуди, сідають як ворони і сруть на погрози маньяка.
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09.03.2023 23:54 Ответить
...НЛО....,сифилитик катофлЯндии сам рванул рюзке АВАКС,я видел......
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10.03.2023 00:17 Ответить
хитрий вусатий підор спеціально таке городить, щоб не кидати свою армію у м'ясорубку - "вот відіш, валодзя, палякі нападєніє гатовят, наша армія будєт абаранять западную граніцу"
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10.03.2023 00:35 Ответить
а еще княжество сан марино и республика того
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10.03.2023 01:07 Ответить
Иебнутые.
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10.03.2023 01:37 Ответить
ну і чуднєнько...
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10.03.2023 05:59 Ответить
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10.03.2023 06:23 Ответить
Це Вейшнорія вдарила в спину.
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10.03.2023 07:08 Ответить
Не удивлюсь , если главдраныкоед в очередной раз замiнить мешти в повiтрi, та й скаже, шо то лЬОтчaкi злополучного самолета, во время недоперепития , приняли его за вражеский и повели себя надлежащим образом.
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10.03.2023 07:15 Ответить
... Тю, чуть не забыл: и заберет назад свою гниду... И о да, ты(вы) не подумай, шо я развoжу здесь хухры-мухры... Це звичайне слово, поза особистiстю, якщо , звичайно, у тiеi особистостi не горить шапка, як на вороговi).
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10.03.2023 07:25 Ответить
Подібні заголовки вказують або на ідіотизм редакторів, або на свідому ретрансляцію ворожого наративу
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10.03.2023 07:18 Ответить
Пане, якщо не брати тяжкого в руки, а глупого в голову, то не все буде так однозначно.
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10.03.2023 07:28 Ответить
Ви вже не брали "тяжкого в голову" на виборах 2019 року...
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10.03.2023 08:19 Ответить
А вот.... Эскимосы не виноваты, может - они напали на эти мудилища?
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10.03.2023 07:48 Ответить
Бульбаши, а вы объявите войну Польше!
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10.03.2023 07:51 Ответить
а я гадаю тут без спецназу нової гвінеї не обійшлось...
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10.03.2023 09:26 Ответить
Мені кажется,що у бульбашного фюлера і його кгбу вже остання стадія шозефренії.
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10.03.2023 09:58 Ответить
 
 