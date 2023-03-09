Польша может быть причастна к диверсии в Мачулищах, - заявление КГБ Беларуси
В Беларуси заявили, что спецслужбы Польши также могут быть причастны к подрыву российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BELTA.
"В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий с большой долей вероятности можно утверждать, что к проведению данной акции причастны также спецслужбы Польши. Об этом свидетельствует тот факт, что в ней были задействованы несколько человек из числа так называемых беглых, которые находятся в настоящее время на территории Польши", - заявил оперативный сотрудник КГБ.
По его словам, эти люди "причастны к каналам организации доставки на территорию Республики Беларусь средств поражения, дронов, обеспечения входа террориста на территорию Республики Беларусь, подготовки и реализации маршрутов его эвакуации".
Накануне Лукашенко утверждал, что атаку на российский А-50 якобы организовала СБУ. Затем пропагандисты даже показали "диверсанта", якобы гражданина Украины, взорвавшего самолет. Однако в спецслужбах диктатора распространяют другую версию.
Напомним, 26 февраля белорусская партизанская группа BYPOL и лидеры оппозиции сообщили, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 получил повреждения в результате атаки беспилотников на авиабазе в Мащулищах.
Хотя повреждения не были официально подтверждены, Минобороны Великобритании отмечает, что потеря А-50 будет значительна для РФ, поскольку самолет является критически важным для российских воздушных операций для обеспечения картины воздушного пространства.
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,,русскіх освободітєлєй,, нещодавно зайшла на територію брянської області рф...
Слишком свободно и долго там летали
Кино снимали
А самолет целый в итоге
І так ясно - звичайний, ******** баби внук.
..
Не?