ВСУ отразили 102 атаки оккупантов на пяти направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отбили 102 атаки противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 10 марта по поводу российского вторжения.

Так, начались триста восьмидесятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства и домам гражданского населения. Российский агрессор не отказывается от своих намерений по оккупации Украины. Враг продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.

Всего за прошедшие сутки противник осуществил пуск 95 ракет разного базирования. 34 ракеты уничтожены нашими защитниками. Также враг нанес 31 авиационный удар, в частности, использовал 8 БпЛА типа Шахед-136, половина которых сбита. Совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

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Противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили на них 102 атаки захватчиков.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская федерация сохраняет военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области. За прошедшие сутки враг обстрелял из артиллерии Елино Черниговской области; Середина-Буда и Атинское – Сумской области и Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Волчанск и Бологовка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение. Обстрелял, в частности, Новомлынск, Двуречное, Гряниковку, Западное, Кисловку, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Невское, Диброво и Краснопоповку в Луганской области, а также Раздоловку Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. Наши защитники отразили многочисленные атаки в районах Зализнянского, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Водяное, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Зализнянское, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское – Запорожской области, а также Михайловка и Херсон.

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В очередной раз российские захватчики, чтобы дискредитировать Силы обороны Украины, совершают преступные действия на временно захваченных территориях Херсонской области. На этот раз минометным обстрелам оккупантов подверглись жители города Олешки.

В Рубежном Луганской области враг размещает личный состав в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением. Военнослужащие оккупационных войск расселяются на первом и втором этажах, а выше оставляют проживать гражданских людей.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, 6 станций радиоэлектронной борьбы и 2 средства ПВО на огневой позиции.