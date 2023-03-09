Оператор украинского дрона ночью уничтожает оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент ночной боевой работы оператора украинского дрона из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано почти полтора десятка точных сбросов боеприпасов на вражескую пехоту.

"Ночная работа украинского дрона с тепловизором в Донецкой области", - отмечает автор публикации.

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