РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6770 посетителей онлайн
Новости Видео Война
20 157 42

Оператор украинского дрона ночью уничтожает оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент ночной боевой работы оператора украинского дрона из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано почти полтора десятка точных сбросов боеприпасов на вражескую пехоту.

"Ночная работа украинского дрона с тепловизором в Донецкой области", - отмечает автор публикации.

Смотрите: Российская бронемашина подрывается на мине. ВИДЕО беспилотника

армия РФ (19691) уничтожение (7265) 36 отдельная бригада морской пехоты (207) дроны (4116)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
КРАСОТА ТО КАКАЯ....
Лепота...
показать весь комментарий
09.03.2023 13:25 Ответить
+27
Операторам дронів - міцного здоров'я, наснаги, витривалості і завзяття, щоб ні одна мураха не втекла, ні вдень, ні вночі.
показать весь комментарий
09.03.2023 13:33 Ответить
+26
показать весь комментарий
09.03.2023 13:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
КРАСОТА ТО КАКАЯ....
Лепота...
показать весь комментарий
09.03.2023 13:25 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2023 13:25 Ответить
Pruberyt´´ zju pryzjyz´kuvaty malolitnju Gretu z ekraniv
vona nespovna rozumu, ze vsi znajuyt´ 🤯
показать весь комментарий
09.03.2023 13:37 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2023 13:27 Ответить
Очевидний висновок з цього відео - потрібні рої таких дронів, або такі, що несуть по кілька мін. Таргани рашистські вже екіпіровані китайськими броніками і далеко не усе що вибухає вбиває або калічить їх. Сумно.
показать весь комментарий
09.03.2023 13:28 Ответить
Мені сумно з того, що мало дохлих кацапів побачив. Але оператору дрона респект. Філігранна робота.
показать весь комментарий
09.03.2023 13:38 Ответить
На жаль, робота не дуже філігранна, мало попадань в гущу цих рашистів, мабуть не все так просто в такій справі, можливо і вітер зносить заряд ..., можливо й досвіду не достатньо та таке інше але, молодці оператори по любому, зачищають рідну Українську землю від цієї московітської нечисті як можуть, за що їм велика подяка! Хай їм Бог помагає та береже. Смерть ворогам. Слава ВСУ!
показать весь комментарий
09.03.2023 17:17 Ответить
Норм. Не давать зверям отдыхать, просто кошмарить их по ночам. Даже без множества трупов и самоваров это себя оправдывает в долгую.
показать весь комментарий
09.03.2023 18:11 Ответить
Операторам дронів - міцного здоров'я, наснаги, витривалості і завзяття, щоб ні одна мураха не втекла, ні вдень, ні вночі.
показать весь комментарий
09.03.2023 13:33 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2023 13:34 Ответить
украінскім дэратызатарам гонар і хвала
показать весь комментарий
09.03.2023 22:29 Ответить
Красунчики. Дрони то є наше Все !
показать весь комментарий
09.03.2023 13:37 Ответить
Klasna robota, hlopzi 💪
показать весь комментарий
09.03.2023 13:40 Ответить
Файнєцко!
показать весь комментарий
09.03.2023 13:44 Ответить
гм... а де Байрактари..щось досить давно не чутно ,про них.
показать весь комментарий
09.03.2023 13:45 Ответить
Це лінія фронту, вони там не літають в ударному режимі, бо зіб'ють.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:47 Ответить
Тараканьи бега Интересно как бы поменялось число одвухсоченной русни в второй мировой, были бы тогда дроны.
показать весь комментарий
09.03.2023 13:46 Ответить
гарна робота, але 1 снаряд на 1-го я б не витрачала...
показать весь комментарий
09.03.2023 13:46 Ответить
ух.... ви войовнича
показать весь комментарий
09.03.2023 13:47 Ответить
Там похоже применяли 60мм минометные мины. Стоит она наверное долларов 200.
Уничтожить за 200000 долларов примерно два пехотных батальйона, это скорее всего - просто даром.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:37 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2023 18:14 Ответить
Ну значит я не ошибся
показать весь комментарий
09.03.2023 18:19 Ответить
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу… отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися… а до того
Я не знаю Бога.
показать весь комментарий
09.03.2023 13:46 Ответить
смерть московським вошам !
показать весь комментарий
09.03.2023 13:54 Ответить
на черзі білоруські гниди.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:12 Ответить
На 4 млрд які вкрав рєзніков на яйцях, можна було б створити і забезпечити безпілотниками сотні підрозділів, які дистанційно знищували б кацапів. Однак зараз не на часі критикувати клоунську владу, яка прібарахляється на війні.
показать весь комментарий
09.03.2023 13:58 Ответить
як мікроби під мікроскоп )
показать весь комментарий
09.03.2023 14:00 Ответить
щось на жаль багато в "молоко", або таргани встигають розбігатися, але і так добре
показать весь комментарий
09.03.2023 14:09 Ответить
ННННААА **** !!!! черви ****** , СДОХНИТЕ !!!!!
показать весь комментарий
09.03.2023 14:16 Ответить
Згори на тарганів дуже схожі. Особливо коли починають розбігатися в різні боки...
показать весь комментарий
09.03.2023 14:17 Ответить
Чего лежим, кого ждем?
показать весь комментарий
09.03.2023 14:27 Ответить
как пошпилить на компе
показать весь комментарий
09.03.2023 14:31 Ответить
Таргани....
показать весь комментарий
09.03.2023 14:48 Ответить
Згори вони схожі на блох.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:51 Ответить
Всяка військова робота важка, АЛЕ ЦЕ ВІДЕО - ЦЕ ЩОСЬ!!!!
показать весь комментарий
09.03.2023 14:58 Ответить
у асвабадітіля на пердаку ********** зажевріла, хоч блохи там не гризтимуть. 01:15-01:20
показать весь комментарий
09.03.2023 17:44 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2023 01:51 Ответить
Дякуємо хлопці! Здоровя, та усім вам дожити до перемоги!
показать весь комментарий
10.03.2023 04:42 Ответить
 
 