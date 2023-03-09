Оператор украинского дрона ночью уничтожает оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО
В сети опубликован фрагмент ночной боевой работы оператора украинского дрона из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано почти полтора десятка точных сбросов боеприпасов на вражескую пехоту.
"Ночная работа украинского дрона с тепловизором в Донецкой области", - отмечает автор публикации.
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+27 Sloy Gnom
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+27 Вячеслав Crane
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+26 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий09.03.2023 13:27 Ответить Ссылка
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Лепота...
vona nespovna rozumu, ze vsi znajuyt´ 🤯
Уничтожить за 200000 долларов примерно два пехотных батальйона, это скорее всего - просто даром.
У синєє море
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