Российская бронемашина подрывается на мине. ВИДЕО беспилотника

Вражеская бронемашина подорвалась на мине, установленной украинскими воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись взрыва опубликована в соцсетях. Автор публикации отмечает, что сюрприз для оккупантов устроили саперы 36-й бригады морской пехоты.

"Удачи!" – пожелал оккупантам сапер 36 ОБМП имени контр-адмирала Михаила Билинского, закладывая "презент" для российской техники", - пишет он в комментарии к видео.

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