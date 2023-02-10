Российская бронемашина подрывается на мине. ВИДЕО беспилотника
Вражеская бронемашина подорвалась на мине, установленной украинскими воинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись взрыва опубликована в соцсетях. Автор публикации отмечает, что сюрприз для оккупантов устроили саперы 36-й бригады морской пехоты.
"Удачи!" – пожелал оккупантам сапер 36 ОБМП имени контр-адмирала Михаила Билинского, закладывая "презент" для российской техники", - пишет он в комментарии к видео.
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+13 Вячеслав Зубарєв
показать весь комментарий10.02.2023 09:30
+8 Krotow
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+6 ьля
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Так что сам вспомни за счет чего в 22 году чуть ли не сделали план "взять киев за 3 дня" и подумай что сейчас они смогут сделать в данных реалиях событий.
Если бы было так все красиво, то мы бы в обороне не стояли.
До полицейского не дотянули....
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