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Новости Видео Война
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Российская бронемашина подрывается на мине. ВИДЕО беспилотника

Вражеская бронемашина подорвалась на мине, установленной украинскими воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись взрыва опубликована в соцсетях. Автор публикации отмечает, что сюрприз для оккупантов устроили саперы 36-й бригады морской пехоты.

"Удачи!" – пожелал оккупантам сапер 36 ОБМП имени контр-адмирала Михаила Билинского, закладывая "презент" для российской техники", - пишет он в комментарии к видео.

Также смотрите: Оккупанты атаковали дронами объект критической инфраструктуры на Хмельнитчине. ФОТО

армия РФ (19318) уничтожение (6980) 36 отдельная бригада морской пехоты (205)


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Топ комментарии
+13
Кросівоє
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10.02.2023 09:30
+8
Вытекли.
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10.02.2023 09:58
+6
і пердаки всьому екіпажу
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10.02.2023 09:48
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Кросівоє
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10.02.2023 09:30 Ответить
. С учетом техники, убитых уже 100к военных с опытом и ****** логистики с разведкой сейчас это все комписируют новоприбывшими мобиками до уровня февраля 22 года, но даже такое колличество не компенсирует наступление, так еще мобикам чтобы дать настоящий "опыт" они сейчас играют в игру "сдохни или умри" имея у себя доктрину 1 мировой против страны которая развивается в военном плане.

Так что сам вспомни за счет чего в 22 году чуть ли не сделали план "взять киев за 3 дня" и подумай что сейчас они смогут сделать в данных реалиях событий.
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10.02.2023 09:32 Ответить
такой анализ могут делать только те кто в окопе с автоматом мобиков встречает.
Если бы было так все красиво, то мы бы в обороне не стояли.
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10.02.2023 09:47 Ответить
Автор не я.
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10.02.2023 12:22 Ответить
Бабченко, перелогинТЕсь, паспорта и так не дам(самому мало) - ваш Зеля)
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10.02.2023 10:03 Ответить
Типа, аля кацапский разворот.
До полицейского не дотянули....
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10.02.2023 09:42 Ответить
там днище развернуло.
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10.02.2023 09:47 Ответить
і пердаки всьому екіпажу
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10.02.2023 09:48 Ответить
Тема судьбы экипажа не раскрыта !
Погибли, сбежали, были добиты... ?
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10.02.2023 09:50 Ответить
Вытекли.
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10.02.2023 09:58 Ответить
Параша-дрифт.
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10.02.2023 09:55 Ответить
развернулся на пяточке
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10.02.2023 10:12 Ответить
Гагарін...Паехали
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10.02.2023 10:51 Ответить
понаехали...!
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10.02.2023 11:55 Ответить
Выронил вожжи.

- А где тут руль? - спросил Гагарин. - Деревня! - буркнул Королёв, - Ещё спроси: а где тут вожжи, ещё "поехали!" скажи...
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10.02.2023 13:21 Ответить
 
 