Російська бронемашина підривається на міні. ВIДЕО безпілотника

Ворожа бронемашина підірвалася на міні, яку встановили українські воїни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис вибуху опублікований у соцмережах. Автор публікації зазначає, що сюрприз для окупантів влаштували сапери 36-ї бригади морської піхоти.

"Нехай щастить!" - побажав окупантам сапер 36 ОБМП імені контр-адмірала Михайла Білинського, закладаючи "презент" для російської техніки", - пише він у коментарі до відео.

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