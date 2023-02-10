Російська бронемашина підривається на міні. ВIДЕО безпілотника
Ворожа бронемашина підірвалася на міні, яку встановили українські воїни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис вибуху опублікований у соцмережах. Автор публікації зазначає, що сюрприз для окупантів влаштували сапери 36-ї бригади морської піхоти.
"Нехай щастить!" - побажав окупантам сапер 36 ОБМП імені контр-адмірала Михайла Білинського, закладаючи "презент" для російської техніки", - пише він у коментарі до відео.
Топ коментарі
+13 Вячеслав Зубарєв
показати весь коментар10.02.2023 09:30
+8 Krotow
показати весь коментар10.02.2023 09:58
+6 ьля
показати весь коментар10.02.2023 09:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так что сам вспомни за счет чего в 22 году чуть ли не сделали план "взять киев за 3 дня" и подумай что сейчас они смогут сделать в данных реалиях событий.
Если бы было так все красиво, то мы бы в обороне не стояли.
До полицейского не дотянули....
Погибли, сбежали, были добиты... ?
- А где тут руль? - спросил Гагарин. - Деревня! - буркнул Королёв, - Ещё спроси: а где тут вожжи, ещё "поехали!" скажи...