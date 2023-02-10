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Російська бронемашина підривається на міні. ВIДЕО безпілотника

Ворожа бронемашина підірвалася на міні, яку встановили українські воїни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис вибуху опублікований у соцмережах. Автор публікації зазначає, що сюрприз для окупантів влаштували сапери 36-ї бригади морської піхоти.

"Нехай щастить!" - побажав окупантам сапер 36 ОБМП імені контр-адмірала Михайла Білинського, закладаючи "презент" для російської техніки", - пише він у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 36-ОБМП знищили штурмову колону росіян на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) знищення (7293) 36 окрема бригада морської піхоти (204)


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Топ коментарі
+13
Кросівоє
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10.02.2023 09:30
+8
Вытекли.
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10.02.2023 09:58
+6
і пердаки всьому екіпажу
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10.02.2023 09:48
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Кросівоє
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10.02.2023 09:30 Відповісти
. С учетом техники, убитых уже 100к военных с опытом и ****** логистики с разведкой сейчас это все комписируют новоприбывшими мобиками до уровня февраля 22 года, но даже такое колличество не компенсирует наступление, так еще мобикам чтобы дать настоящий "опыт" они сейчас играют в игру "сдохни или умри" имея у себя доктрину 1 мировой против страны которая развивается в военном плане.

Так что сам вспомни за счет чего в 22 году чуть ли не сделали план "взять киев за 3 дня" и подумай что сейчас они смогут сделать в данных реалиях событий.
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10.02.2023 09:32 Відповісти
такой анализ могут делать только те кто в окопе с автоматом мобиков встречает.
Если бы было так все красиво, то мы бы в обороне не стояли.
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10.02.2023 09:47 Відповісти
Автор не я.
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10.02.2023 12:22 Відповісти
Бабченко, перелогинТЕсь, паспорта и так не дам(самому мало) - ваш Зеля)
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10.02.2023 10:03 Відповісти
Типа, аля кацапский разворот.
До полицейского не дотянули....
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10.02.2023 09:42 Відповісти
там днище развернуло.
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10.02.2023 09:47 Відповісти
і пердаки всьому екіпажу
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10.02.2023 09:48 Відповісти
Тема судьбы экипажа не раскрыта !
Погибли, сбежали, были добиты... ?
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10.02.2023 09:50 Відповісти
Вытекли.
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10.02.2023 09:58 Відповісти
Параша-дрифт.
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10.02.2023 09:55 Відповісти
развернулся на пяточке
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10.02.2023 10:12 Відповісти
Гагарін...Паехали
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10.02.2023 10:51 Відповісти
понаехали...!
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10.02.2023 11:55 Відповісти
Выронил вожжи.

- А где тут руль? - спросил Гагарин. - Деревня! - буркнул Королёв, - Ещё спроси: а где тут вожжи, ещё "поехали!" скажи...
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10.02.2023 13:21 Відповісти
 
 